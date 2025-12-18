Новини
Тайсън Фюри разпали напрежението с остри думи към Антъни Джошуа преди мегасблъсъка с Джейк Пол

Тайсън Фюри разпали напрежението с остри думи към Антъни Джошуа преди мегасблъсъка с Джейк Пол

18 Декември, 2025 12:47 744 2

„Той е на 37 години, в края на кариерата си, а се изправя срещу човек от Disney Channel", заяви Фюри

Тайсън Фюри разпали напрежението с остри думи към Антъни Джошуа преди мегасблъсъка с Джейк Пол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В света на професионалния бокс отново се разгоряха страсти, след като Тайсън Фюри не спести язвителни коментари по адрес на Антъни Джошуа. Британският шампион, известен с безкомпромисния си стил както на ринга, така и извън него, използва социалните мрежи, за да атакува своя сънародник дни преди дългоочаквания мач на Джошуа срещу популярния ютюбър Джейк Пол.

Фюри, който намекна за своето завръщане в големия бокс и евентуален сблъсък с Джошуа през следващата година, не пропусна да подчертае, че според него Джошуа е „безкласен загубеняк“.

„Той е на 37 години, в края на кариерата си, а се изправя срещу човек от Disney Channel, когото брат ми Томи вече победи. Ако някога се срещнем на ринга, ще те изключа от играта. Аз не съм ютюбър, а истински боец“, заяви Фюри в типичния си провокативен стил.

Сблъсъкът между Джошуа и Джейк Пол ще бъде първият за бившия двукратен световен шампион след тежката му загуба с нокаут от Даниел Дюбоа на стадион „Уембли“ през септември 2024 г.

Междувременно Джейк Пол, който има 12 победи и само една загуба (от Томи Фюри), вече се изправи срещу легендарния Майк Тайсън и Хулио Сесар Чавес-младши, като излезе победител и от двата двубоя.

Докато феновете тръпнат в очакване на развръзката в Маями, промоутърът на Фюри – Франк Уорън, разкри, че преговорите за грандиозен мач между Фюри и Джошуа са в ход.

„Водим разговори, нищо не е подписано, но ако условията са подходящи, Тайсън е готов да се качи на ринга. Надявам се скоро да имаме добри новини“, сподели Уорън пред Sky Sports News, като загатна, че евентуалният двубой може да се състои в края на лятото на 2026 година.

Дългоочакваната битка между двамата британски титани на тежката категория е тема на разговори и спекулации от години. Словесните престрелки между Фюри и Джошуа само подгряват страстите и засилват интереса на феновете по цял свят.










КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА



  • 1 Aлфа Bълкът

    1 2 Отговор
    Мегасблъсък ли? Джошуа ще отупа още един аматьор за да си вдигне цената и като се върне, пак ще си събира зъбите. Отупа навремето Кличко (дето го имахме за голям мач), защото е същият дългуч, ама ръкомаха по-малко ръцете.
    Като се появи Усик в тежка, разбрахме какво е аджеба туй нещо бокс.

    13:03 18.12.2025

  • 2 Гост

    1 3 Отговор
    Тоя дългуч забрави как дребосъкът Усик му наду канчето и го направи за смях. Два пъти. Нищо, че е и по-дърт.

    13:10 18.12.2025

