Антъни Джошуа с жестока закана към Джейк Пол: Ако мога да те убия, ще те убия (ВИДЕО)

Антъни Джошуа затвърди позицията си около двубоя с Джейк Пол, след като на пресконференция в Маями отново бе върнат към скандалните си думи. Британецът не отстъпи от казаното ден по-рано, когато бе попитан дали би проявил снизхождение срещу своя съперник, а отговорът му тогава беше пределно ясен: „Ако мога да те убия, ще те убия“.

Сблъсъкът в събота между олимпийския шампион и инфлуенсъра, насочил се към професионалния бокс, предизвика сериозни дебати за сигурността на участниците, най-вече заради осезаемата разлика в габаритите и опита на двамата.

The sweet science of violence. pic.twitter.com/PDfvMRpfJK — Anthony Joshua (@anthonyjoshua) December 18, 2025

Сред първите, които реагираха остро, беше Тайсън Фюри. Бившият световен шампион в тежка категория определи Джошуа като „безочлив загубеняк“ заради употребата на крайна риторика. Въпреки това 36-годишният AJ застана твърдо зад думите си и обясни собствената си гледна точка:

„Това ми е работата, ние се бием. Имаме инстинкт да убиваме. Сигурен съм, че много хора не го разбират, но това е моята работа. Просто се наслаждавам на това, което правя“.

За Джошуа основният фокус остава резултатът, а не шумът около срещата.

„Каквото и да се случи, нека се случва, стига ръката ми да е вдигната, това е важното, с уважение“, допълни той.

Боксьорът подчерта, че подобен начин на мислене е част от психологията на елитния боец и неизбежен елемент от спорта.

„Не знам дали другите бойци мислят по този начин. Може би са малко по-кротки. Когато си на ринга, е опасно. Всичко може да се случи. Надяваш се опонентът ти да напусне ринга безопасно, но ако не го направи, все пак трябва да си легнеш, знаейки, че просто си си свършил работата. Не е било лично“, каза още Джошуа.

Jake Paul bravely put his fist to Anthony Joshua's face as they sized each other up for the final time.#JakeJoshua pic.twitter.com/FwaddlNGtz — Boxing News (@BoxingNewsED) December 19, 2025

От своя страна Джейк Пол, който влиза в срещата като изявен аутсайдер заради естественото си тегло, близко до полутежката категория, също използва остър тон.

„Това е съвременен гладиаторски спорт. Готов съм. Искам най-тежките му удари. Искам да няма извинения, когато всичко е казано и направено. Нека се убием един друг", заяви той.

Двубоят между Джошуа и 28-годишния Пол ще се проведе в „Kaseya Center“ в Маями и вече е определян от мнозина като сериозно несъответствие, което според критиците е трябвало да остане в рамките на демонстративен мач.