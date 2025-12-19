Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Антъни Джошуа с жестока закана към Джейк Пол: Ако мога да те убия, ще те убия (ВИДЕО)

19 Декември, 2025 11:58 854 7

  • антъни джошуа-
  • джейк пол-
  • бокс-
  • спорт

Британецът не отстъпи от казаното ден по-рано

Антъни Джошуа с жестока закана към Джейк Пол: Ако мога да те убия, ще те убия (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Антъни Джошуа затвърди позицията си около двубоя с Джейк Пол, след като на пресконференция в Маями отново бе върнат към скандалните си думи. Британецът не отстъпи от казаното ден по-рано, когато бе попитан дали би проявил снизхождение срещу своя съперник, а отговорът му тогава беше пределно ясен: „Ако мога да те убия, ще те убия“.

Сблъсъкът в събота между олимпийския шампион и инфлуенсъра, насочил се към професионалния бокс, предизвика сериозни дебати за сигурността на участниците, най-вече заради осезаемата разлика в габаритите и опита на двамата.

Сред първите, които реагираха остро, беше Тайсън Фюри. Бившият световен шампион в тежка категория определи Джошуа като „безочлив загубеняк“ заради употребата на крайна риторика. Въпреки това 36-годишният AJ застана твърдо зад думите си и обясни собствената си гледна точка:

„Това ми е работата, ние се бием. Имаме инстинкт да убиваме. Сигурен съм, че много хора не го разбират, но това е моята работа. Просто се наслаждавам на това, което правя“.

За Джошуа основният фокус остава резултатът, а не шумът около срещата.

„Каквото и да се случи, нека се случва, стига ръката ми да е вдигната, това е важното, с уважение“, допълни той.

Боксьорът подчерта, че подобен начин на мислене е част от психологията на елитния боец и неизбежен елемент от спорта.

„Не знам дали другите бойци мислят по този начин. Може би са малко по-кротки. Когато си на ринга, е опасно. Всичко може да се случи. Надяваш се опонентът ти да напусне ринга безопасно, но ако не го направи, все пак трябва да си легнеш, знаейки, че просто си си свършил работата. Не е било лично“, каза още Джошуа.

От своя страна Джейк Пол, който влиза в срещата като изявен аутсайдер заради естественото си тегло, близко до полутежката категория, също използва остър тон.

„Това е съвременен гладиаторски спорт. Готов съм. Искам най-тежките му удари. Искам да няма извинения, когато всичко е казано и направено. Нека се убием един друг", заяви той.

Двубоят между Джошуа и 28-годишния Пол ще се проведе в „Kaseya Center“ в Маями и вече е определян от мнозина като сериозно несъответствие, което според критиците е трябвало да остане в рамките на демонстративен мач.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ван

    2 0 Отговор
    И накрая, понеже договорът и сценарият са нагласени в полза на Джейк Пол, Джошуа ще "загуби" мача.

    12:12 19.12.2025

  • 2 Тома

    4 0 Отговор
    Жалко за Джошуа, поддаде се на емоциите и наприказва неща, които в спокойно състояние едва ли би казал.
    Явно залезът в кариерата му се отразява зле...
    А ако наистина наистина иска да убива - фронтът в Украйна е на разположение. Само дето не мисля, че Джошуа би отишъл там. Защото там убиването не се случва в зала за пресконференции.
    Истинско е. И е за истински мъже, а не за анаболни манекени.

    12:13 19.12.2025

  • 3 Абе

    0 3 Отговор
    Много го подценявате този Пол, ама човекът вече десетина години тренира супер усърдно с най-добрите треньори и по най-съвременните и скъпи методики. Има достъп до най-добрата възможна база и е много отдаден. При тези обстоятелства 10г. са напълно достатъчни за да се произведе елитен боксьор и претендент за световните титли. Самият Джошуа, Уайлдър и много други са имали по-малко и по-нескопосан опит като боксьори, когато завоювали световни отличия.

    Коментиран от #4

    12:23 19.12.2025

  • 4 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Абе":

    Човече, бедна ти е фантазията каква стълба от мачове срещу елитни съперници трябва да изкачиш, за да стигнеш до мач за световната титла. Какви способности трябва да си развил, за да я спечелиш и после задържиш.
    Моите уважение към Джейк Пол, но той никога досега не се е сблъсквал с боксьор от класата на Джошуа. Скоро ще разберем какво е нивото му - на ринга, а не на пресконференцията или във видео със закани и удари по боксовата круша.
    Прогнозата ми е, че Джошуа спокойно може да изпълни заканата си.
    Надеждата ми е, че думите на Джошуа са били само рекламен трик за увеличаване на рейтинга на мача. А после, на ринга, Антъни ще се бие в познатия ни джентълменски стил и няма да допусна саморазправа със съперника си. Което би било позор за него и треньорите му. Смисълът на бокса не е да убиеш, а да надиграеш съперника . И съм убеден, че Джошуа знае / и практикува/ това много по-добре от мен и от теб!
    Успех и на двамата, а после здраве, усмивки и приятелски прегръдки след мача!

    Коментиран от #7

    12:48 19.12.2025

  • 6 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Куче дето лае не хапе

    12:55 19.12.2025

  • 7 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тома":

    Аз съм съгласен с теб, ама май ти забравяш, че Пол е милиардер, който може да си позволи всеки спаринг партньор, включително и настоящи шампиони в тежка категория. Можеш да си 100% сигурен, че го е правил и прави непрекъснато. Много вероятно самият Джошуа да му е бил вече такъв.

    12:57 19.12.2025

