Световен шампион разтърси боксовия свят: Джейк Пол може да победи Джошуа

Сензационна прогноза разтърси боксовия свят преди сблъсъка между Джейк Пол и Антъни Джошуа в Маями. Бившият световен шампион Лорънс Околи, който е спаринг партньор на Пол, обяви, че влогърът има „много добър шанс“ да поднесе най-голямата изненада в историята на спорта.

Околи призна, че е бил шокиран от уменията на американеца по време на тренировъчния лагер, където са присъствали и топ претенденти като Джаред Андерсън и Франк Санчес. „Когато пристигнах, попитах треньорите на какъв процент да играя, а те ми казаха да действам на 100%. Не можех просто да го пресирам и да го бия – той отвръщаше на ударите и се движеше отлично“, сподели Околи пред Sky Sports.

Според британеца, ако Джейк Пол пренесе формата си от спарингите на ринга срещу Ей Джей, феновете ще останат вцепенени. Въпреки че Джошуа е двукратен обединен шампион и олимпийски златен медалист, Околи вярва, че боксовият интелект и издръжливостта на Пол са на световно ниво.