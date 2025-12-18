Новини
Световен шампион разтърси боксовия свят: Джейк Пол може да победи Джошуа

18 Декември, 2025

Лорънс Околи, който е спаринг партньор на Пол, обяви, че влогърът има „много добър шанс“ да поднесе най-голямата изненада в историята на спорта

Сензационна прогноза разтърси боксовия свят преди сблъсъка между Джейк Пол и Антъни Джошуа в Маями. Бившият световен шампион Лорънс Околи, който е спаринг партньор на Пол, обяви, че влогърът има „много добър шанс“ да поднесе най-голямата изненада в историята на спорта.

Околи призна, че е бил шокиран от уменията на американеца по време на тренировъчния лагер, където са присъствали и топ претенденти като Джаред Андерсън и Франк Санчес. „Когато пристигнах, попитах треньорите на какъв процент да играя, а те ми казаха да действам на 100%. Не можех просто да го пресирам и да го бия – той отвръщаше на ударите и се движеше отлично“, сподели Околи пред Sky Sports.

Според британеца, ако Джейк Пол пренесе формата си от спарингите на ринга срещу Ей Джей, феновете ще останат вцепенени. Въпреки че Джошуа е двукратен обединен шампион и олимпийски златен медалист, Околи вярва, че боксовият интелект и издръжливостта на Пол са на световно ниво.


  • 1 Десен прав

    0 0 Отговор
    А на ММА двубоя в НС, няма ли да има втори рунд?

    20:05 18.12.2025

  • 2 Кубрат ОПУлев.. ( като мен )

    3 1 Отговор
    Тоя Ю Туб 🤡 ще бъде нокаутиран ЖЕСТОКО

    20:06 18.12.2025

  • 3 Жоро

    0 0 Отговор
    Джошката си е малко мек,така че очаквайте неочакваното!

    20:12 18.12.2025

