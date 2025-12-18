ФИА разкри визията за новата ера на болидите във Формула 1

Международната автомобилна федерация (ФИА) и ръководството на най-престижния автомобилен шампионат - Формула 1, официално представиха детайлите около техническите иновации, които ще преобразят облика на болидите още от следващия сезон. Новите регулации не само ще променят дизайна на състезателните машини, но и ще въведат свежи термини и технологии, които ще направят надпреварите още по-динамични и непредсказуеми.

Сред най-значимите новости изпъква драстичното намаляване на размерите на болидите. Колесната база ще бъде скъсена с цели 200 мм, а широчината – с още 100 мм, което ще направи колите по-маневрени и пъргави на пистата. Минималното тегло също е редуцирано до 770 кг – истинско предизвикателство за инженерите, които ще трябва да балансират между лекота и здравина. Въпреки това, експертите вече изразяват съмнения, че някой от отборите ще успее да достигне тази граница още през първата година.

Ready to begin a new era 🏁#F1 pic.twitter.com/I1Y0tkD1uF — Formula 1 (@F1) December 17, 2025

ФИА публикува впечатляващи рендъри, които разкриват как ще изглеждат бъдещите болиди – с активна аеродинамика и усъвършенствани въздушни кутии. Основната цел е да се намали турбулентният въздух зад колата, което ще улесни изпреварванията и ще направи битките на трасето още по-оспорвани. Аеродинамичното съпротивление ще бъде редуцирано с внушителните 40%, а притискането – с между 10 и 30% спрямо досегашните машини.

С промяната на технологиите идват и нови понятия. Досегашният режим за изпреварване, познат като Manual Override Mode, вече ще се нарича просто „Изпреварване“. Разликата от под секунда между болидите се запазва, но DRS системата отстъпва място на допълнителна мощност, идваща от хибридната система – всички коли ще могат да се възползват от това предимство. Въвеждат се и два нови режима за управление на електрическата енергия: „Boost Mode“ позволява на пилота сам да реши кога да използва натрупаната енергия от ERS системата, докато „Recharge“ се отнася до процеса на зареждане на батерията по време на състезание.

ФИА слага край на сложните термини X и Z за активната аеродинамика. От 2025 г. пилотите ще разполагат с два ясни режима: „Corner Mode“ за максимално притискане в завоите и „Straight Mode“ за минимално съпротивление на правите отсечки. При „Straight Mode“ ще се отварят подвижните елементи както на предното, така и на задното крило, докато в „Corner Mode“ те ще се връщат в затворено положение за по-добро сцепление.

С тези мащабни промени Формула 1 се стреми да предложи още по-атрактивни и зрелищни състезания, като същевременно поставя акцент върху иновациите, безопасността и устойчивото развитие.