Макс Верстапен ще се възползва от промяна в правилата през новия сезон

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен стана първият пилот, който се възползва от промяна в правилата, позволяваща на състезателите да сменят своите номера преди старта на сезона.

От 2014 година насам пилотите избираха постоянен номер между 2 и 99, като единствено действащият първенец имаше право на №1. Макс използваше именно единицата в последните четири години, но през следващата кампания тя ще бъде върху болида на новия шампион Ландо Норис.

Вместо да се завърне към своя №33, с който караше в периода 2015-2021, нидерландецът реши да заложи на №3. Този номер бе свободен, след като Дениъл Рикардо напусна решетката на Формула 1.

„Любимата ми цифра винаги е била 3, с изключение на 1. Сега можем да сменяме, ще карам с №3. 33 ми харесваше, но предпочитам само една 3-ка вместо две. Винаги съм казвал, че това представлява двойно щастие, но, разбира се, аз вече имах моя късмет във Формула 1“, заяви Верстапен.