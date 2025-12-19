Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи - основната фаза на Лигата на конференциите завърши

Снощи се изиграха мачовете от последния 6-и кръг от основната фаза на Лигата на конференциите, предаде sportal.bg. Вече са ясни половината осминафиналисти и отборите, които ще играят плейофи, за да стигнат до тази фаза.

Страсбург си бе осигурил класирането преди този кръг, но след нова победа завърши на първо място в крайното класиране. Ракув спечели с 1:0 гостуването си на Омония и също е в топ 8. Спарта (Прага) нямаше големи проблеми с Абърдийн е си осигури директно класиране на осминафиналите. Място в тази фаза намериха още Райо Валекано, Шахтьор (Донецк), Майнц, АЕК Ларнака и АЕК Атина.

Кристъл Палас допусна обрат срещу КуПС в Лондон. Англичаните все пак стигнаха до 2:2, но това не беше достатъчно за място в топ 8 и сега те ще трябва да играят два допълнителни мача, за да стигнат до тази фаза. Фиорентина също не намери място сред първите осем. Италианците загубиха с 0:1 от Лозана и завършиха на 15-о място в крайното класиране.

Майнц спечели с 2:0 домакинството си на Самсунспор, който преди няколко седмици бе лидер. Турците обаче трябваше да се задоволят с класиране за плейофите.

Крайни резултати от последните мачове от основния етап:



АЕК – Университатия Крайова 3:2



АЕК Ларнака – Шкендия 1:0



АЗ Алкмаар – Ягелония 0:0



Динамо (Киев) – Ноа 2:0



Зрински – ШК Рапид 1:1



Кристъл Палас – КуПС 2:2



Легия – Линкълн Ред Импс 4:1



Лозана – Фиорентина 1:0



Майнц – Самсунспор 2:0



Омония – Ракув 0:1



Райо Валекано – Дрита 3:0



Сигма (Оломоуц) – Лех (Познан) 1:2



Слован (Братислава) – Хекен 1:0



Спарта (Прага) – Абърдийн 3:0



Страсбург – Брейдаблик 3:1



Целие – Шелбърн 0:0



Шамрок Роувърс – Хамрун 3:1



Шахтьор (Донецк) – Риека 0:0