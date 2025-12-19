Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи - основната фаза на Лигата на конференциите завърши

Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи - основната фаза на Лигата на конференциите завърши

19 Декември, 2025 03:57, обновена 19 Декември, 2025 03:03 387 0

  • лига на конференциите-
  • резултати-
  • мачове

Директно място на осминафиналите намериха Страсбург, Ракув, Спарта Прага, Райо Валекано, Шахтьор Донецк, Майнц, АЕК Ларнака и АЕК Атина

Кристъл Палас и Фиорентина отиват на плейофи - основната фаза на Лигата на конференциите завърши - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Снощи се изиграха мачовете от последния 6-и кръг от основната фаза на Лигата на конференциите, предаде sportal.bg. Вече са ясни половината осминафиналисти и отборите, които ще играят плейофи, за да стигнат до тази фаза.

Страсбург си бе осигурил класирането преди този кръг, но след нова победа завърши на първо място в крайното класиране. Ракув спечели с 1:0 гостуването си на Омония и също е в топ 8. Спарта (Прага) нямаше големи проблеми с Абърдийн е си осигури директно класиране на осминафиналите. Място в тази фаза намериха още Райо Валекано, Шахтьор (Донецк), Майнц, АЕК Ларнака и АЕК Атина.

Кристъл Палас допусна обрат срещу КуПС в Лондон. Англичаните все пак стигнаха до 2:2, но това не беше достатъчно за място в топ 8 и сега те ще трябва да играят два допълнителни мача, за да стигнат до тази фаза. Фиорентина също не намери място сред първите осем. Италианците загубиха с 0:1 от Лозана и завършиха на 15-о място в крайното класиране.

Майнц спечели с 2:0 домакинството си на Самсунспор, който преди няколко седмици бе лидер. Турците обаче трябваше да се задоволят с класиране за плейофите.

Крайни резултати от последните мачове от основния етап:

АЕК – Университатия Крайова 3:2

АЕК Ларнака – Шкендия 1:0

АЗ Алкмаар – Ягелония 0:0

Динамо (Киев) – Ноа 2:0

Зрински – ШК Рапид 1:1

Кристъл Палас – КуПС 2:2

Легия – Линкълн Ред Импс 4:1

Лозана – Фиорентина 1:0

Майнц – Самсунспор 2:0

Омония – Ракув 0:1

Райо Валекано – Дрита 3:0

Сигма (Оломоуц) – Лех (Познан) 1:2

Слован (Братислава) – Хекен 1:0

Спарта (Прага) – Абърдийн 3:0

Страсбург – Брейдаблик 3:1

Целие – Шелбърн 0:0

Шамрок Роувърс – Хамрун 3:1

Шахтьор (Донецк) – Риека 0:0


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ