Резултати от НБА

Резултати от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (NBA) на САЩ и Канада:
Маями Хийт – Минесота Тимбъруулвс 115:125
Сан Антонио Спърс – Портланд Трейл Блейзърс 110:115
Ню Йорк Никс – Филаделфия 76-ърс 119:130
Торонто Раптърс – Атланта Хоукс 134:117
Чикаго Булс – Шарлът Хорнетс 99:112
Далас Маверикс – Хюстън Рокетс 110:104
Лос Анджелис Клипърс – Бостън Селтикс 115:146
Голдън Стейт Уориърс – Юта Джаз 123:114
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА