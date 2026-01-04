Новини
Спорт »
Баскетбол »
Резултати от НБА

Резултати от НБА

4 Януари, 2026 12:10 410 0

  • резултати-
  • националната баскетболна асоциация -
  • nba-
  • сащ -
  • канада-
  • маями хийт -
  • минесота тимбъруулвс -
  • сан антонио спърс -
  • портланд

Изиграха се 8 срещи от редовния сезон

Резултати от НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (NBA) на САЩ и Канада:

Маями Хийт – Минесота Тимбъруулвс 115:125

Сан Антонио Спърс – Портланд Трейл Блейзърс 110:115

Ню Йорк Никс – Филаделфия 76-ърс 119:130

Торонто Раптърс – Атланта Хоукс 134:117

Чикаго Булс – Шарлът Хорнетс 99:112

Далас Маверикс – Хюстън Рокетс 110:104

Лос Анджелис Клипърс – Бостън Селтикс 115:146

Голдън Стейт Уориърс – Юта Джаз 123:114


Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ