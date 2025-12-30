Резултати от НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация /НБА/ на САЩ и Канада:
Маями Хийт – Денвър Нъгетс 147:123
Шарлът Хорнетс – Милуоки Бъкс 113:123
Вашингтон Уизардс – Финикс Сънс 101:115
Торонто Раптърс – Орландо Меджик 107:106
Чикаго Булс – Минесота Тимбъруулвс 101:136
Ню Орлиънс Пеликанс – Ню Йорк Никс 125:130
Оклахома Сити Тъндър – Атланта Хоукс 140:129
Портланд Трейл Блейзърс – Далас Маверикс 125:122
Хюстън Рокетс - Индиана Пейсърс 126:119
Бруклин Нетс - Голдън Стейт Уориърс 107:120
Сан Антонио Спърс – Кливланд Кавалиърс 101:113
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА