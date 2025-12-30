Новини
30 Декември, 2025

Маями Хийт победи Денвър Нъгетс

Резултати от НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от Националната баскетболна асоциация /НБА/ на САЩ и Канада:


Маями Хийт – Денвър Нъгетс 147:123

Шарлът Хорнетс – Милуоки Бъкс 113:123

Вашингтон Уизардс – Финикс Сънс 101:115

Торонто Раптърс – Орландо Меджик 107:106

Чикаго Булс – Минесота Тимбъруулвс 101:136

Ню Орлиънс Пеликанс – Ню Йорк Никс 125:130

Оклахома Сити Тъндър – Атланта Хоукс 140:129

Портланд Трейл Блейзърс – Далас Маверикс 125:122

Хюстън Рокетс - Индиана Пейсърс 126:119

Бруклин Нетс - Голдън Стейт Уориърс 107:120

Сан Антонио Спърс – Кливланд Кавалиърс 101:113


