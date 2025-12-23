Байерн Мюнхен е готов на компромис, за да задържи Дайо Упамекано

Байерн Мюнхен е на път да направи стратегическа отстъпка, за да осигури бъдещето на своя ключов защитник Дайо Упамекано. Според авторитетното издание „Билд“, баварците са склонни да удовлетворят исканията на френския национал и неговия екип, за да финализират преговорите за нов договор.

Настоящият контракт на 27-годишния бранител изтича в края на сезона, което поставя Байерн под напрежение да действа бързо и решително.

Макар двете страни вече да са постигнали съгласие по финансовите параметри, препъникамъкът остава клаузата за откупуване. Представителите на Упамекано настояват тя да влезе в сила още през 2027 година, докато ръководството на германския шампион предпочита това да се случи година по-късно – през лятото на 2028-а.

В последните дни обаче Байерн е склонен да направи компромис и да приеме условията на играча, за да избегне риска да го загуби без трансферна сума. Ако се стигне до продажба през 2027 година, клубът ще получи 65 милиона евро – сума, която не е за подценяване, особено на фона на интереса от грандове като Реал Мадрид и Пари Сен Жермен.

Упамекано, който пристигна на „Алианц Арена“ през 2021 година срещу 42,5 милиона евро от РБ Лайпциг, вече се утвърди като основна фигура в отбраната на Байерн. С впечатляващите 173 мача, 6 гола и 10 асистенции с екипа на баварците, французинът се превърна в незаменим стълб в защитата.