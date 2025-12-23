Новини
Спорт »
Световен футбол »
Байерн Мюнхен е готов на компромис, за да задържи Дайо Упамекано

Байерн Мюнхен е готов на компромис, за да задържи Дайо Упамекано

23 Декември, 2025 13:19 470 0

  • байерн мюнхен-
  • дайо упамекано-
  • нов договор-
  • трансфер-
  • клаузa за откупуване-
  • реал мадрид-
  • псж-
  • футболни новини

Препъникамъкът остава клаузата за откупуване

Байерн Мюнхен е готов на компромис, за да задържи Дайо Упамекано - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен е на път да направи стратегическа отстъпка, за да осигури бъдещето на своя ключов защитник Дайо Упамекано. Според авторитетното издание „Билд“, баварците са склонни да удовлетворят исканията на френския национал и неговия екип, за да финализират преговорите за нов договор.

Настоящият контракт на 27-годишния бранител изтича в края на сезона, което поставя Байерн под напрежение да действа бързо и решително.

Макар двете страни вече да са постигнали съгласие по финансовите параметри, препъникамъкът остава клаузата за откупуване. Представителите на Упамекано настояват тя да влезе в сила още през 2027 година, докато ръководството на германския шампион предпочита това да се случи година по-късно – през лятото на 2028-а.

В последните дни обаче Байерн е склонен да направи компромис и да приеме условията на играча, за да избегне риска да го загуби без трансферна сума. Ако се стигне до продажба през 2027 година, клубът ще получи 65 милиона евро – сума, която не е за подценяване, особено на фона на интереса от грандове като Реал Мадрид и Пари Сен Жермен.

Упамекано, който пристигна на „Алианц Арена“ през 2021 година срещу 42,5 милиона евро от РБ Лайпциг, вече се утвърди като основна фигура в отбраната на Байерн. С впечатляващите 173 мача, 6 гола и 10 асистенции с екипа на баварците, французинът се превърна в незаменим стълб в защитата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ