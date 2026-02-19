Подробности за "турската" Dacia Spacer

Румънският бюджетен шампион Dacia се готви за нов мащабен скок, който обещава да разтресе пластовете в един от най-оспорваните пазарни сегменти. Докато акцентът на марката сега е Bigster, в интернет пространството изплуваха вълнуващи подробности за следващия скрит коз на румънците – компактният автомобил с работно заглавие Spacer. Проектът, познат досега под кодовото име C-Neo, бележи амбициозното навлизане на производителя в печелившата територия на компактните автомобили от т.нар. "голфов клас", но с повишени клиренс и вътрешно пространство

Макар името Spacer все още да не е официално подпечатано от централата в Миовени, изтеклите данни сочат именно към това название

което звучи като директна заявка за лидерство по отношение на вътрешния обем. Интересен детайл е, че производството на модела няма да бъде локализирано в Румъния, а ще се пренесе в стратегическия завод на групата в Бурса, Турция. Това е същото високотехнологично съоръжение, откъдето излиза и популярното Renault Clio, и което през последната година демонстрира впечатляваща мощ, надвишавайки производствения си капацитет с близо 390 хиляди сглобени единици.

Очаква се официалната премиера на Dacia Spacer да се състои през есента на 2026 година, когато ще станат ясни и финалните цифри в ценоразписите. Първите серийни екземпляри вероятно ще напуснат конвейера малко преди края на същата година, за да достигнат до европейските шоуруми в началото на 2027-а.

С дължина от около 4.6 метра, новият Spacer ще предложи комфортно купе за петима пътници и багажно отделение, което вероятно ще постави нови стандарти в класа. Под капака изненадите продължават – гамата ще включва модерни хибридни задвижвания, работещи както на бензин, така и на пропан-бутан (LPG), което е запазена марка за икономичност при Dacia.

За почитателите на приключенията извън асфалта са предвидени и версии със задвижване на четирите колела. С прогнозна стартова цена от около 23 хиляди евро, този модел е на път да се превърне в истинско главоболие за конкуренцията, залагайки на непобедимата си формула: максимално пространство срещу разумна инвестиция.