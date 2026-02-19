Новини
Авто »
Подробности за "турската" Dacia Spacer

Подробности за "турската" Dacia Spacer

19 Февруари, 2026 11:06 22 308 19

  • dacia-
  • spacer

Автомобилът ще се появи в шоурумите след по-малко от година

Подробности за "турската" Dacia Spacer - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Румънският бюджетен шампион Dacia се готви за нов мащабен скок, който обещава да разтресе пластовете в един от най-оспорваните пазарни сегменти. Докато акцентът на марката сега е Bigster, в интернет пространството изплуваха вълнуващи подробности за следващия скрит коз на румънците – компактният автомобил с работно заглавие Spacer. Проектът, познат досега под кодовото име C-Neo, бележи амбициозното навлизане на производителя в печелившата територия на компактните автомобили от т.нар. "голфов клас", но с повишени клиренс и вътрешно пространство

Макар името Spacer все още да не е официално подпечатано от централата в Миовени, изтеклите данни сочат именно към това название

което звучи като директна заявка за лидерство по отношение на вътрешния обем. Интересен детайл е, че производството на модела няма да бъде локализирано в Румъния, а ще се пренесе в стратегическия завод на групата в Бурса, Турция. Това е същото високотехнологично съоръжение, откъдето излиза и популярното Renault Clio, и което през последната година демонстрира впечатляваща мощ, надвишавайки производствения си капацитет с близо 390 хиляди сглобени единици.

Очаква се официалната премиера на Dacia Spacer да се състои през есента на 2026 година, когато ще станат ясни и финалните цифри в ценоразписите. Първите серийни екземпляри вероятно ще напуснат конвейера малко преди края на същата година, за да достигнат до европейските шоуруми в началото на 2027-а.

С дължина от около 4.6 метра, новият Spacer ще предложи комфортно купе за петима пътници и багажно отделение, което вероятно ще постави нови стандарти в класа. Под капака изненадите продължават – гамата ще включва модерни хибридни задвижвания, работещи както на бензин, така и на пропан-бутан (LPG), което е запазена марка за икономичност при Dacia.

За почитателите на приключенията извън асфалта са предвидени и версии със задвижване на четирите колела. С прогнозна стартова цена от около 23 хиляди евро, този модел е на път да се превърне в истинско главоболие за конкуренцията, залагайки на непобедимата си формула: максимално пространство срещу разумна инвестиция.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 28 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво на румънците

    33 8 Отговор
    Скоро и у нас турската Дачия Ханъм.

    Коментиран от #10

    11:10 19.02.2026

  • 2 Мдаа

    28 8 Отговор
    Какъв "Голф" клас с тези 4.6 метра?

    Коментиран от #4, #7

    11:11 19.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Име

    29 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Ми голф е, октавията какво е. тази ще е конкуренция на октавия

    Коментиран от #5

    11:31 19.02.2026

  • 5 Иванчо I-ви

    18 5 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Октавия се произвеждаше на платформата на Голф до 2015 година. След това преминаха на платформата на Пасат.

    11:49 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цаца ама от едрата

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мдаа":

    Голф 8 variant или комби както го знаем е 4,63м.

    11:55 19.02.2026

  • 8 Москвич 3

    18 15 Отговор
    Само лада и масквич, сичко друго е боклук

    Коментиран от #9

    11:58 19.02.2026

  • 9 Варна 3

    11 19 Отговор

    До коментар #8 от "Москвич 3":

    Карайте си вашия дефектен Москвич 3, аз пък си карам шкода фабия

    12:17 19.02.2026

  • 10 Диктор

    17 9 Отговор

    До коментар #1 от "Браво на румънците":

    Дачията е френска, и не е най-продаваната кола на румънците освен за служебни цели. Пък в Турция продажбите са на средно ниво.

    Коментиран от #11, #12, #17

    12:19 19.02.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 6 Отговор

    До коментар #10 от "Диктор":

    🚗 Ами НЕ Е точно френска❗А вече и немците започнаха да я купуват доста❗

    13:26 19.02.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 3 Отговор

    До коментар #10 от "Диктор":

    Рено сключи договор с България за Булгаррено и с Румъния за Дачия!
    Нашите не удържаха на клаузите и лицензът бе отнет.
    Румънците си изпълниха задълженията по договора и сега заводът им работи на пълни обороти❗

    Коментиран от #14, #15

    13:32 19.02.2026

  • 13 Ганчо глупчо

    16 3 Отговор
    Рено произвеждат в Турция модела за Русия, Азия и Африка, а за Европа му слагат емблема на Дачия и бай ганьо си мисли че това е румънска Дачия

    16:14 19.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 антрашпиц

    20 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То ако става въпрос за ПЪЛНИ ОБОРОТИ , тук аъщо се работи на пълни обороти , например - кражби схеми убийства измами изнудвания педофилия......малко ли е?

    18:19 19.02.2026

  • 16 Тити

    13 5 Отговор
    Прекалено скъпа стана Дачията а нищо не предлага.

    18:54 19.02.2026

  • 17 Стенли

    20 2 Отговор

    До коментар #10 от "Диктор":

    Да може и по френски лиценз но все пак пак румънците произвеждат нещо а в България чуждестранните инвеститори бягат сякаш сме чумави 😕 а уж всичко щеше да е цветя и рози като влезем в клуба на богатите 😁

    20:55 19.02.2026

  • 18 Ний ша Ва упрайм

    4 2 Отговор
    с тая пласмаса по метала корозията вика ела ме изяш!

    06:15 20.02.2026

  • 19 Ироничен

    4 0 Отговор
    Нищо не пише за широчина, мощност, кубатура, ускорение...

    08:13 20.02.2026