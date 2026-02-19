Подробности за "турската" Dacia Spacer

Румънският бюджетен шампион Dacia се готви за нов мащабен скок, който обещава да разтресе пластовете в един от най-оспорваните пазарни сегменти. Докато акцентът на марката сега е Bigster, в интернет пространството изплуваха вълнуващи подробности за следващия скрит коз на румънците – компактният автомобил с работно заглавие Spacer. Проектът, познат досега под кодовото име C-Neo, бележи амбициозното навлизане на производителя в печелившата територия на компактните автомобили от т.нар. "голфов клас", но с повишени клиренс и вътрешно пространство
Макар името Spacer все още да не е официално подпечатано от централата в Миовени, изтеклите данни сочат именно към това название
което звучи като директна заявка за лидерство по отношение на вътрешния обем. Интересен детайл е, че производството на модела няма да бъде локализирано в Румъния, а ще се пренесе в стратегическия завод на групата в Бурса, Турция. Това е същото високотехнологично съоръжение, откъдето излиза и популярното Renault Clio, и което през последната година демонстрира впечатляваща мощ, надвишавайки производствения си капацитет с близо 390 хиляди сглобени единици.
Очаква се официалната премиера на Dacia Spacer да се състои през есента на 2026 година, когато ще станат ясни и финалните цифри в ценоразписите. Първите серийни екземпляри вероятно ще напуснат конвейера малко преди края на същата година, за да достигнат до европейските шоуруми в началото на 2027-а.
С дължина от около 4.6 метра, новият Spacer ще предложи комфортно купе за петима пътници и багажно отделение, което вероятно ще постави нови стандарти в класа. Под капака изненадите продължават – гамата ще включва модерни хибридни задвижвания, работещи както на бензин, така и на пропан-бутан (LPG), което е запазена марка за икономичност при Dacia.
За почитателите на приключенията извън асфалта са предвидени и версии със задвижване на четирите колела. С прогнозна стартова цена от около 23 хиляди евро, този модел е на път да се превърне в истинско главоболие за конкуренцията, залагайки на непобедимата си формула: максимално пространство срещу разумна инвестиция.
1 Браво на румънците
Коментиран от #10
11:10 19.02.2026
2 Мдаа
Коментиран от #4, #7
11:11 19.02.2026
4 Име
До коментар #2 от "Мдаа":Ми голф е, октавията какво е. тази ще е конкуренция на октавия
Коментиран от #5
11:31 19.02.2026
5 Иванчо I-ви
До коментар #4 от "Име":Октавия се произвеждаше на платформата на Голф до 2015 година. След това преминаха на платформата на Пасат.
11:49 19.02.2026
7 Цаца ама от едрата
До коментар #2 от "Мдаа":Голф 8 variant или комби както го знаем е 4,63м.
11:55 19.02.2026
8 Москвич 3
Коментиран от #9
11:58 19.02.2026
9 Варна 3
До коментар #8 от "Москвич 3":Карайте си вашия дефектен Москвич 3, аз пък си карам шкода фабия
12:17 19.02.2026
10 Диктор
До коментар #1 от "Браво на румънците":Дачията е френска, и не е най-продаваната кола на румънците освен за служебни цели. Пък в Турция продажбите са на средно ниво.
Коментиран от #11, #12, #17
12:19 19.02.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Диктор":🚗 Ами НЕ Е точно френска❗А вече и немците започнаха да я купуват доста❗
13:26 19.02.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "Диктор":Рено сключи договор с България за Булгаррено и с Румъния за Дачия!
Нашите не удържаха на клаузите и лицензът бе отнет.
Румънците си изпълниха задълженията по договора и сега заводът им работи на пълни обороти❗
Коментиран от #14, #15
13:32 19.02.2026
15 антрашпиц
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То ако става въпрос за ПЪЛНИ ОБОРОТИ , тук аъщо се работи на пълни обороти , например - кражби схеми убийства измами изнудвания педофилия......малко ли е?
18:19 19.02.2026
17 Стенли
До коментар #10 от "Диктор":Да може и по френски лиценз но все пак пак румънците произвеждат нещо а в България чуждестранните инвеститори бягат сякаш сме чумави 😕 а уж всичко щеше да е цветя и рози като влезем в клуба на богатите 😁
20:55 19.02.2026
