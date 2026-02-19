Джесика Пегула триумфира с място на полуфиналите в Дубай след драматична битка

Американската тенисистка Джесика Пегула продължава победния си поход на силния турнир на твърди кортове в Дубай, след като си осигури място сред най-добрите четири. Световната №5 и четвърта поставена в основната схема демонстрира характер и издръжливост, преодолявайки упоритата съпротива на датчанката Клара Таусон – №15 в ранглистата и 12-а сред поставените.

В напрегнат четвъртфинален сблъсък, продължил близо два часа, Пегула се наложи с резултат 6:3, 2:6, 6:4.

Това бе първият им официален двубой на професионално ниво, а зрителите станаха свидетели на истински тенис спектакъл, изпълнен с обрати и оспорвани разигравания.

След този успех, Пегула ще се изправи в полуфиналите срещу победителката от интригуващия двубой между американката Аманда Анисимова (№6 в света и втора поставена) и руската сензация Мира Андреева (№7 в ранглистата и пета в схемата).