Трент Александър-Арнолд отдаде трогателна почит на Диого Жота с уникален жест (СНИМКА)

19 Февруари, 2026 17:23 894 0

Английският национал излезе на терена в Лисабон с персонализирани бутонки, които бяха специално изработени в памет на неговия бивш съотборник

Трент Александър-Арнолд отдаде трогателна почит на Диого Жота с уникален жест (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващ жест на уважение към покойния Диого Жота направи защитникът на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд по време на двубоя срещу Бенфика в Шампионската лига. Английският национал излезе на терена в Лисабон с персонализирани бутонки, които бяха специално изработени в памет на неговия бивш съотборник от Ливърпул.

На обувките ясно се открояваше номер 20 – емблематичният номер, с който Жота играеше за „червените“, както и символът на безкрайността, изразяващ вечната връзка и незабравимите спомени между двамата футболисти.

Този емоционален детайл не остана незабелязан от феновете и медиите, които оцениха жеста на Трент като изключително човечен и сърдечен.

Припомняме, че португалският нападател Диого Жота загина трагично при автомобилна катастрофа през юли 2025 година, оставяйки дълбока следа в сърцата на своите съотборници и почитатели по целия свят.






