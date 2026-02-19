Новини
ЦСКА и "Фондация ОЛЕ МАЛЕ" с обща кауза за Баба Марта

19 Февруари, 2026 16:39 671 2

Двете организации обединяват сили

ЦСКА и "Фондация ОЛЕ МАЛЕ" с обща кауза за Баба Марта - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

"Фондация ЦСКА" и "Фондация ОЛЕ МАЛЕ" си подават ръка за една по-светла Баба Марта, съобщават от "червения" клуб.

Двете организации обединяват сили, за да направят месец март по-топъл, по-светъл и по-добър.

Те пускат в продажба мартенички с кауза, изработени с много любов от родители на деца с увреждания. Всяка мартеница носи не само символа на здравето и надеждата, но и реална подкрепа. Събраните средства ще отидат за семействата на деца със специални нужди.

Мартеничките можете да откриете в официалния клубен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска“ 12, мобилния ни магазин, както и онлайн.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тодоров

    2 0 Отговор
    С удоволствие бих подкрепил инициативата, но ОЛЕ МАЛЕ прекаляват с бутиковите си цени, и от тези цени не се знае каква част отива наистина при нуждаещите се. ОЛЕ МАЛЕ НПО ли е и от какво се финансира ? Кой ги ръководи и нека дададат публична информация в телевизии, радиа, преса.

    17:17 19.02.2026

