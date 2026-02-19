ЦСКА и "Фондация ОЛЕ МАЛЕ" с обща кауза за Баба Марта

"Фондация ЦСКА" и "Фондация ОЛЕ МАЛЕ" си подават ръка за една по-светла Баба Марта, съобщават от "червения" клуб.
Двете организации обединяват сили, за да направят месец март по-топъл, по-светъл и по-добър.
Те пускат в продажба мартенички с кауза, изработени с много любов от родители на деца с увреждания. Всяка мартеница носи не само символа на здравето и надеждата, но и реална подкрепа. Събраните средства ще отидат за семействата на деца със специални нужди.
Мартеничките можете да откриете в официалния клубен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска“ 12, мобилния ни магазин, както и онлайн.
