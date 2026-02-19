Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Калоян Махлянов – Котоошу: Българската легенда на японското сумо празнува рожден ден

Калоян Махлянов – Котоошу: Българската легенда на японското сумо празнува рожден ден

19 Февруари, 2026 15:51 1 219 10

Той е роден през 1983 година в живописното село Джулюница

Калоян Махлянов – Котоошу: Българската легенда на японското сумо празнува рожден ден - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес, 19 февруари, отбелязваме рождения ден на един от най-емблематичните български спортисти – Калоян Махлянов, по-известен в света на сумото като Котоошу Кацунари.

Роден през 1983 година в живописното село Джулюница, Великотърновско, той се превръща в истинска сензация не само у нас, но и в далечна Япония. Калоян е първият българин, който пробива в елитната дивизия на японското сумо и едва 16-ият чужденец, достигнал до най-високите върхове на този древен спорт.

Кариерата му в Страната на изгряващото слънце започва през януари 2003 година и продължава до март 2014-та, като през този период той участва в цели 68 официални турнира. С впечатляващите 537 победи от общо 864 схватки, Котоошу оставя трайна следа в историята на сумото.

Освен със спортните си успехи, Калоян Махлянов се отличава и с личния си живот. Той сключва брак с японката Асако Андо и приема нейната фамилия, ставайки Калоян Андо.

Днес, когато отбелязваме неговия рожден ден, си спомняме за пътя му от малкото българско село до големите арени на Токио и Осака.

Историята на Котоошу е вдъхновение за поколения млади спортисти, които мечтаят да покорят световните върхове.

Честит рожден ден, Калоян! България се гордее с теб!


  • 1 Честит рожден ден

    17 0 Отговор
    През януари 2014 г. се отказва от българското си гражданство и приема японско, като с това приема и фамилията на съпругата си Асако Андо. От брака си с Асоко Андо има две деца, момче и момиче – Кирил и Мария

    15:57 19.02.2026

  • 2 Ауууууу

    3 6 Отговор
    Агресивната Лама се появил

    15:58 19.02.2026

  • 3 японското сумо

    5 8 Отговор
    Е точно секта! Ама на 100%

    15:59 19.02.2026

  • 4 Нормален

    23 0 Отговор
    Да е жив и здрав Калоян, спаси се от мизерията, само, с труд и пот, изградил е живот, име, семейство - браво!

    16:00 19.02.2026

  • 5 Женчото

    4 18 Отговор
    приема нейната фамилия

    Коментиран от #6

    16:00 19.02.2026

  • 6 Хааааа

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Женчото":

    Дали можеш да му кажеш,че е женчо в очите

    16:02 19.02.2026

  • 7 Мария Силвестер

    3 3 Отговор
    "Възмутена съм, че никоя световна медия и най – вече Българска институция или държавно лице не споменават и дума за Българския ми произход!", писа ни на лични новата премиерка на Япония Санае Такаичи. "Говорихме с братовчеда Тръмп по тази тема насаме по време на бейзболния мач преди няколко дни, Дони веднага ми призна, че и той е Българин, но и той нищо не казва пред медиите и пред света може би от страх от службите, които прекрасно знаят за Българския генезис на неговия произход, на моя и въобще на целия световен политически и аристократичен елит!
    Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
    С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
    28.10.2025 Токио.

    16:11 19.02.2026

  • 8 саксън

    2 2 Отговор
    айде бе, ПП плювачите, това тука не е ли секта , м? Или не са ви платили за несвързани статии с Петрохан?

    16:25 19.02.2026

  • 9 Браво

    6 1 Отговор
    Честит рожден ден на Калоян!
    Като гледам как евроатлантическата кочина се подиграва с Насар и другите ни шампиони, Махлянов се е спасил от европейското блато!

    Коментиран от #10

    16:43 19.02.2026

  • 10 Цък

    1 6 Отговор

    До коментар #9 от "Браво":

    Насар посредствен спортист и кръгла нула като човек. Световни рекорди титли ще кажат разбирачите. Абсолютно никаква конкуренция, всяка година нови категории за да има интерес към този спорт. И без конкуренция четвърти в едното движение.

    17:09 19.02.2026

