Калоян Махлянов – Котоошу: Българската легенда на японското сумо празнува рожден ден

Днес, 19 февруари, отбелязваме рождения ден на един от най-емблематичните български спортисти – Калоян Махлянов, по-известен в света на сумото като Котоошу Кацунари.
Роден през 1983 година в живописното село Джулюница, Великотърновско, той се превръща в истинска сензация не само у нас, но и в далечна Япония. Калоян е първият българин, който пробива в елитната дивизия на японското сумо и едва 16-ият чужденец, достигнал до най-високите върхове на този древен спорт.
Кариерата му в Страната на изгряващото слънце започва през януари 2003 година и продължава до март 2014-та, като през този период той участва в цели 68 официални турнира. С впечатляващите 537 победи от общо 864 схватки, Котоошу оставя трайна следа в историята на сумото.
Освен със спортните си успехи, Калоян Махлянов се отличава и с личния си живот. Той сключва брак с японката Асако Андо и приема нейната фамилия, ставайки Калоян Андо.
Днес, когато отбелязваме неговия рожден ден, си спомняме за пътя му от малкото българско село до големите арени на Токио и Осака.
Историята на Котоошу е вдъхновение за поколения млади спортисти, които мечтаят да покорят световните върхове.
Честит рожден ден, Калоян! България се гордее с теб!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честит рожден ден
15:57 19.02.2026
2 Ауууууу
15:58 19.02.2026
3 японското сумо
15:59 19.02.2026
4 Нормален
16:00 19.02.2026
5 Женчото
Коментиран от #6
16:00 19.02.2026
6 Хааааа
До коментар #5 от "Женчото":Дали можеш да му кажеш,че е женчо в очите
16:02 19.02.2026
7 Мария Силвестер
Зная, че вашият екип разполага с архива и документите за нашия общ Божествен Български династичен корен от жреческия род Дуло, запозната съм с вашите публикации по темата и специално за Българския генезис на японската нация, култура и цивилизация, затова с любов и уважение ви моля да уведомите Българите и целия свят, че съм Българка и че японските интелектуалци, духовен елит, аристокрация, политически елит и цялата японска цивилизация са от Български произход."
С уважение и преклонение ваша братовчедка Санае Такаичи
28.10.2025 Токио.
16:11 19.02.2026
8 саксън
16:25 19.02.2026
9 Браво
Като гледам как евроатлантическата кочина се подиграва с Насар и другите ни шампиони, Махлянов се е спасил от европейското блато!
Коментиран от #10
16:43 19.02.2026
10 Цък
До коментар #9 от "Браво":Насар посредствен спортист и кръгла нула като човек. Световни рекорди титли ще кажат разбирачите. Абсолютно никаква конкуренция, всяка година нови категории за да има интерес към този спорт. И без конкуренция четвърти в едното движение.
17:09 19.02.2026