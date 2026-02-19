Калоян Махлянов – Котоошу: Българската легенда на японското сумо празнува рожден ден

Днес, 19 февруари, отбелязваме рождения ден на един от най-емблематичните български спортисти – Калоян Махлянов, по-известен в света на сумото като Котоошу Кацунари.

Роден през 1983 година в живописното село Джулюница, Великотърновско, той се превръща в истинска сензация не само у нас, но и в далечна Япония. Калоян е първият българин, който пробива в елитната дивизия на японското сумо и едва 16-ият чужденец, достигнал до най-високите върхове на този древен спорт.

Кариерата му в Страната на изгряващото слънце започва през януари 2003 година и продължава до март 2014-та, като през този период той участва в цели 68 официални турнира. С впечатляващите 537 победи от общо 864 схватки, Котоошу оставя трайна следа в историята на сумото.

Освен със спортните си успехи, Калоян Махлянов се отличава и с личния си живот. Той сключва брак с японката Асако Андо и приема нейната фамилия, ставайки Калоян Андо.

Днес, когато отбелязваме неговия рожден ден, си спомняме за пътя му от малкото българско село до големите арени на Токио и Осака.

Историята на Котоошу е вдъхновение за поколения млади спортисти, които мечтаят да покорят световните върхове.

Честит рожден ден, Калоян! България се гордее с теб!