Американска военна база в центъра на Газа? Мястото е предвидено като център за бъдещите Международни стабилизационни сили

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да построи военна база с 5000 души в Газа. Това става ясно от документи на Съвета за мир, който днес ще проведе първото си заседание във Вашингтон, предаде Guardian.
Мястото е предвидено като военна оперативна база за бъдещите Международни стабилизационни сили (ISF), част от новосъздадения Съвет за мир, който е предназначен да управлява Газа. Съветът за мир се председателства от Доналд Тръмп и се ръководи отчасти от зет му Джаред Кушнер.
Плановете предвиждат поетапно изграждане на военен пост, който в крайна сметка ще има площ от 1400 метра на 1100 метра, ограден от 26 бронирани наблюдателни кули, монтирани на ремаркета, стрелбище за малки оръжия, бункери и склад за военно оборудване за операции. Цялата база ще бъде оградена с бодлива тел.
Според източник, близък до въпроса, малка група участници в търга - международни строителни компании с опит във военни зони - вече са посетили района.
Освен това от документите става ясно, че индонезийското правителство е предложило да изпрати до 8000 войници. Президентът на Индонезия е бил един от четиримата лидери от Югоизточна Азия, планирани да присъстват на учредителното заседание на Съвета на мира във Вашингтон днес.
Документът за договор за военна база е издаден от Съвета на мира, според човек, запознат с процеса, и е подготвен с помощта на американски служители по договорите. Плановете сочат, че има мрежа от бункери, всеки с размери 6 метра на 4 метра и височина 2,5 метра, със сложни вентилационни системи, където войниците могат да се скрият.
"Изпълнителят трябва да проведе геофизично проучване на обекта, за да идентифицира евентуални подземни кухини, тунели или големи кухини за всяка фаза", пише в документа. Тази разпоредба вероятно се отнася до голямата мрежа от тунели, изградени от Хамас в Газа.
Един от разделите описва "Протокол за човешки останки". "Ако бъдат открити предполагаеми човешки останки или културни артефакти, всяка работа в непосредствена близост трябва незабавно да бъде прекратена, районът трябва да бъде обезопасен и служителят по договора трябва да бъде уведомен незабавно за указания", се посочва в раздела.
Не става ясно обаче кой ще е собственикът на земята, където ще бъде построен военният комплекс, но голяма част от южната част на Газа в момента е под израелски контрол.
Служител на администрацията на Тръмп отказа да коментира документите, като заяви, че "както президентът каза, никакви американски бойци няма да бъдат на място. Няма да обсъждаме изтекли документи", категоричен е той.
1 Европеец
Коментиран от #22
17:30 19.02.2026
2 Сатана Z
17:31 19.02.2026
3 Дориана
Коментиран от #5, #7
17:34 19.02.2026
4 Мурка
17:38 19.02.2026
5 Соваж бейби
До коментар #3 от "Дориана":Нали това е идеята да се провокира голяма интрига има вероятност и до Турция да стигне ако се започне на картата се вижда ясно .Цялата истерия започна на 11 септемри с атентата в Америка от години ,ако Тръмп не свърши цялата работа то другият американски президент няма да е по различен.Дано им затворят границите обаче ,и няма по големи вълни с пришълци към Европа само от това се притеснявам.
17:40 19.02.2026
6 Тъпа Мара се побара
17:40 19.02.2026
7 БОТЕВ
До коментар #3 от "Дориана":Хаха, добре, че жена не решава конфликти, че мисленето ти е точно като на Камила Харис😅😂🤣
Коментиран от #9, #10
17:43 19.02.2026
8 Истината
17:46 19.02.2026
9 Левски
До коментар #7 от "БОТЕВ":То пък щото Урсула , Кая и Санду са ти решили всички проблеми и пак те вкараха в дългове до 9- то коляно.
Коментиран от #13
17:46 19.02.2026
10 Соваж бейби
До коментар #7 от "БОТЕВ":Не слагай всички жени в едно ,аз съм за !Не става само на въпрос за америсанско отмъщение но си спомням и историята нашествието на арабите в Европа след падането на римската империя цяла Европа не само България е била потърпевша .
17:48 19.02.2026
11 Не е лоша идея
17:48 19.02.2026
12 Поредната тъпотия
17:48 19.02.2026
13 БОТЕВ
До коментар #9 от "Левски":Опа, приятелю, как хубаво ми следиш мисълта. Затова жени по-далеч от важни стратегически решения. Глобално решение могат да взимат само за боба, колко време да го киснат, за да отделя впоследствие човек по-малко СО2.
Коментиран от #20
17:50 19.02.2026
14 Съвсем
17:52 19.02.2026
15 Невероятни глупости
17:54 19.02.2026
16 Русофил
Коментиран от #26
17:56 19.02.2026
17 Киев .. руска военна база
Коментиран от #19
17:56 19.02.2026
18 "Мястото е предвидено като.."
17:58 19.02.2026
19 И в Киев
До коментар #17 от "Киев .. руска военна база":Тръмп ще прави американска база.
18:04 19.02.2026
21 Серия район
18:23 19.02.2026
22 Така е
До коментар #1 от "Европеец":Само че тая база няма да я бъде....... другата седмица кравите като нападнат Иран и ще изядат голям бой, евреите и те ще хапнат дръвцето много яко. Всички краварски бази в региона ще бъдат занулени и на тръмпанара и другите от "съвета за мир" хич няма да им е до гаа за. Много набързо ще се изнесат от близкия Изток и повече няма да стъпят там.
Коментиран от #24
18:40 19.02.2026
23 Тръмп
18:43 19.02.2026
24 БОТЕВ
До коментар #22 от "Така е":Другата седмица ще те цитирам 😀😃😄😁😆😅😂🤣
19:08 19.02.2026
25 предлагам силите да бъдат руски
19:25 19.02.2026
26 оди да вардиш киив
До коментар #16 от "Русофил":че ша рухне без теб
19:28 19.02.2026
27 Баба Гошка
19:36 19.02.2026