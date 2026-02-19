Американска военна база в центъра на Газа? Мястото е предвидено като център за бъдещите Международни стабилизационни сили

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да построи военна база с 5000 души в Газа. Това става ясно от документи на Съвета за мир, който днес ще проведе първото си заседание във Вашингтон, предаде Guardian.

Мястото е предвидено като военна оперативна база за бъдещите Международни стабилизационни сили (ISF), част от новосъздадения Съвет за мир, който е предназначен да управлява Газа. Съветът за мир се председателства от Доналд Тръмп и се ръководи отчасти от зет му Джаред Кушнер.

Плановете предвиждат поетапно изграждане на военен пост, който в крайна сметка ще има площ от 1400 метра на 1100 метра, ограден от 26 бронирани наблюдателни кули, монтирани на ремаркета, стрелбище за малки оръжия, бункери и склад за военно оборудване за операции. Цялата база ще бъде оградена с бодлива тел.

Според източник, близък до въпроса, малка група участници в търга - международни строителни компании с опит във военни зони - вече са посетили района.

Освен това от документите става ясно, че индонезийското правителство е предложило да изпрати до 8000 войници. Президентът на Индонезия е бил един от четиримата лидери от Югоизточна Азия, планирани да присъстват на учредителното заседание на Съвета на мира във Вашингтон днес.

Документът за договор за военна база е издаден от Съвета на мира, според човек, запознат с процеса, и е подготвен с помощта на американски служители по договорите. Плановете сочат, че има мрежа от бункери, всеки с размери 6 метра на 4 метра и височина 2,5 метра, със сложни вентилационни системи, където войниците могат да се скрият.

"Изпълнителят трябва да проведе геофизично проучване на обекта, за да идентифицира евентуални подземни кухини, тунели или големи кухини за всяка фаза", пише в документа. Тази разпоредба вероятно се отнася до голямата мрежа от тунели, изградени от Хамас в Газа.

Един от разделите описва "Протокол за човешки останки". "Ако бъдат открити предполагаеми човешки останки или културни артефакти, всяка работа в непосредствена близост трябва незабавно да бъде прекратена, районът трябва да бъде обезопасен и служителят по договора трябва да бъде уведомен незабавно за указания", се посочва в раздела.

Не става ясно обаче кой ще е собственикът на земята, където ще бъде построен военният комплекс, но голяма част от южната част на Газа в момента е под израелски контрол.

Служител на администрацията на Тръмп отказа да коментира документите, като заяви, че "както президентът каза, никакви американски бойци няма да бъдат на място. Няма да обсъждаме изтекли документи", категоричен е той.