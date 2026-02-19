Новини
Американска военна база в центъра на Газа? Мястото е предвидено като център за бъдещите Международни стабилизационни сили

19 Февруари, 2026 17:29 1 883 27

Според източник, близък до въпроса, малка група участници в търга - международни строителни компании с опит във военни зони - вече са посетили района

Американска военна база в центъра на Газа? Мястото е предвидено като център за бъдещите Международни стабилизационни сили - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да построи военна база с 5000 души в Газа. Това става ясно от документи на Съвета за мир, който днес ще проведе първото си заседание във Вашингтон, предаде Guardian.

Мястото е предвидено като военна оперативна база за бъдещите Международни стабилизационни сили (ISF), част от новосъздадения Съвет за мир, който е предназначен да управлява Газа. Съветът за мир се председателства от Доналд Тръмп и се ръководи отчасти от зет му Джаред Кушнер.

Плановете предвиждат поетапно изграждане на военен пост, който в крайна сметка ще има площ от 1400 метра на 1100 метра, ограден от 26 бронирани наблюдателни кули, монтирани на ремаркета, стрелбище за малки оръжия, бункери и склад за военно оборудване за операции. Цялата база ще бъде оградена с бодлива тел.

Според източник, близък до въпроса, малка група участници в търга - международни строителни компании с опит във военни зони - вече са посетили района.

Освен това от документите става ясно, че индонезийското правителство е предложило да изпрати до 8000 войници. Президентът на Индонезия е бил един от четиримата лидери от Югоизточна Азия, планирани да присъстват на учредителното заседание на Съвета на мира във Вашингтон днес.

Документът за договор за военна база е издаден от Съвета на мира, според човек, запознат с процеса, и е подготвен с помощта на американски служители по договорите. Плановете сочат, че има мрежа от бункери, всеки с размери 6 метра на 4 метра и височина 2,5 метра, със сложни вентилационни системи, където войниците могат да се скрият.

"Изпълнителят трябва да проведе геофизично проучване на обекта, за да идентифицира евентуални подземни кухини, тунели или големи кухини за всяка фаза", пише в документа. Тази разпоредба вероятно се отнася до голямата мрежа от тунели, изградени от Хамас в Газа.

Един от разделите описва "Протокол за човешки останки". "Ако бъдат открити предполагаеми човешки останки или културни артефакти, всяка работа в непосредствена близост трябва незабавно да бъде прекратена, районът трябва да бъде обезопасен и служителят по договора трябва да бъде уведомен незабавно за указания", се посочва в раздела.

Не става ясно обаче кой ще е собственикът на земята, където ще бъде построен военният комплекс, но голяма част от южната част на Газа в момента е под израелски контрол.

Служител на администрацията на Тръмп отказа да коментира документите, като заяви, че "както президентът каза, никакви американски бойци няма да бъдат на място. Няма да обсъждаме изтекли документи", категоричен е той.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    27 3 Отговор
    Международни стабилизационни сили от. страна на краварите звучи смешно и нелепо......

    Коментиран от #22

    17:30 19.02.2026

  • 2 Сатана Z

    18 3 Отговор
    Ако не е зетя Джаред Кушнер,бай Дончо е само един играч на голф с голяма уста.

    17:31 19.02.2026

  • 3 Дориана

    18 3 Отговор
    Това е абсолютно грешна идея на Тръмп, защото от една страна ще провокира още по силен отпор от ислямисти от друга страна ще предизвика повод за нападения и жертви от американска и израелска страна. Това е един вид провокация.

    Коментиран от #5, #7

    17:34 19.02.2026

  • 4 Мурка

    17 2 Отговор
    100% ОКУПАЦИЯ

    17:38 19.02.2026

  • 5 Соваж бейби

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Нали това е идеята да се провокира голяма интрига има вероятност и до Турция да стигне ако се започне на картата се вижда ясно .Цялата истерия започна на 11 септемри с атентата в Америка от години ,ако Тръмп не свърши цялата работа то другият американски президент няма да е по различен.Дано им затворят границите обаче ,и няма по големи вълни с пришълци към Европа само от това се притеснявам.

    17:40 19.02.2026

  • 6 Тъпа Мара се побара

    20 2 Отговор
    Утре и в центъра на София ще си направят база. За 10000 души....Ето за кой разчистиха местното население фашизоидните евреи....

    17:40 19.02.2026

  • 7 БОТЕВ

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Хаха, добре, че жена не решава конфликти, че мисленето ти е точно като на Камила Харис😅😂🤣

    Коментиран от #9, #10

    17:43 19.02.2026

  • 8 Истината

    17 3 Отговор
    Вън окупаторите от независима Палестина

    17:46 19.02.2026

  • 9 Левски

    14 3 Отговор

    До коментар #7 от "БОТЕВ":

    То пък щото Урсула , Кая и Санду са ти решили всички проблеми и пак те вкараха в дългове до 9- то коляно.

    Коментиран от #13

    17:46 19.02.2026

  • 10 Соваж бейби

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "БОТЕВ":

    Не слагай всички жени в едно ,аз съм за !Не става само на въпрос за америсанско отмъщение но си спомням и историята нашествието на арабите в Европа след падането на римската империя цяла Европа не само България е била потърпевша .

    17:48 19.02.2026

  • 11 Не е лоша идея

    2 13 Отговор
    Така ще се гарантира мира в региона.

    17:48 19.02.2026

  • 12 Поредната тъпотия

    9 1 Отговор
    на тоя "Съвет за мир" ......

    17:48 19.02.2026

  • 13 БОТЕВ

    5 5 Отговор

    До коментар #9 от "Левски":

    Опа, приятелю, как хубаво ми следиш мисълта. Затова жени по-далеч от важни стратегически решения. Глобално решение могат да взимат само за боба, колко време да го киснат, за да отделя впоследствие човек по-малко СО2.

    Коментиран от #20

    17:50 19.02.2026

  • 14 Съвсем

    15 2 Отговор
    ясно си е, от преди 1948 г. кой е собственикът на земята..... и актове за собственост даже си имат хората. Кое не е ясно?

    17:52 19.02.2026

  • 15 Невероятни глупости

    11 1 Отговор
    търг на международни строителни компании с опит във военни зони.....

    17:54 19.02.2026

  • 16 Русофил

    7 5 Отговор
    Другари копеи дружно с песен на уста към фронта при Бащицата

    Коментиран от #26

    17:56 19.02.2026

  • 17 Киев .. руска военна база

    7 3 Отговор
    Значи също може да стане

    Коментиран от #19

    17:56 19.02.2026

  • 18 "Мястото е предвидено като.."

    6 2 Отговор
    Тея съвсем изтрещяха

    17:58 19.02.2026

  • 19 И в Киев

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Киев .. руска военна база":

    Тръмп ще прави американска база.

    18:04 19.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Серия район

    0 4 Отговор
    ще бъде стабилен. И това е много хубава прогноза за всички държави около Червено море. Особено за тези които участват във форма на Тръмп

    18:23 19.02.2026

  • 22 Така е

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Само че тая база няма да я бъде....... другата седмица кравите като нападнат Иран и ще изядат голям бой, евреите и те ще хапнат дръвцето много яко. Всички краварски бази в региона ще бъдат занулени и на тръмпанара и другите от "съвета за мир" хич няма да им е до гаа за. Много набързо ще се изнесат от близкия Изток и повече няма да стъпят там.

    Коментиран от #24

    18:40 19.02.2026

  • 23 Тръмп

    7 0 Отговор
    Да изгоним газарите от Газa

    18:43 19.02.2026

  • 24 БОТЕВ

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Така е":

    Другата седмица ще те цитирам 😀😃😄😁😆😅😂🤣

    19:08 19.02.2026

  • 25 предлагам силите да бъдат руски

    0 0 Отговор
    хахахахахахах

    19:25 19.02.2026

  • 26 оди да вардиш киив

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Русофил":

    че ша рухне без теб

    19:28 19.02.2026

  • 27 Баба Гошка

    4 1 Отговор
    Базата ще е между тръмпТауър и КръшнърТауър? Ясни сте ни алчнюги еввррейски ненаядни, избии ващи жени, деца и старрци с десетки хилляди, да им открадднете земята, след като веднъж сте ги изтикали и от по-обширните им бивши вече земи

    19:36 19.02.2026