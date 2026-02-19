Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Илиян Радулов и Янаки Милев с нови победи в Турция

Илиян Радулов и Янаки Милев с нови победи в Турция

19 Февруари, 2026 17:02 602 0

  • илиян радулов -
  • янаки милев -
  • тенис -
  • турнира -
  • анталия

Двамата се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира в Анталия

Илиян Радулов и Янаки Милев с нови победи в Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националите на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов и Янаки Милев се класираха за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Радулов се наложи с 6:4, 6:3 над поставения под №5 руснак Андрей Чепелев. Срещата продължи 1 час и 45 минути.

20-годишният българин започна силно и поведе с 2:0 в първия сет. Той допусна обрат до 2:3, но при 4:4 спечели два поредни гейма и затвори частта при 6:4. Във втория сет Радулов изоставаше с 3:4, но реализира серия от три поредни гейма и стигна до крайния успех.

В спор за място на полуфиналите Радулов ще се изправи срещу победителя от двубоя между Джаникола Мизази (Италия) и Антони Фабр (Франция).


Янаки Милев също записа победа във втория кръг, след като се наложи с 6:4, 6:4 срещу словака Андрей Мартин. Двубоят продължи 1 час и 44 минути.

21-годишният Милев поведе с 4:1 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българинът спечели три поредни гейма – от 0:1 до 3:1 – и запази преднината си до крайното 6:4.

На четвъртфиналите Милев ще играе срещу поставения под №3 Чезар Крецу (Румъния).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове