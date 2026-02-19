Новини
Левски на крачка от привличането на хърватски бранител от Сампдория

19 Февруари, 2026 16:26 783 0

  • левски-
  • сампдория -
  • стипе вуликич-
  • хърватин-
  • софия -
  • герена

Ако трансферът се осъществи, „сините“ ще подсилят значително отбраната си с опитен и перспективен футболист

Левски на крачка от привличането на хърватски бранител от Сампдория - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски е на финалната права за подписа на защитника на Сампдория - Стипе Вуликич, разкриват италианските медии, цитирани от „Arenasport“. Според източници на Dsport, 25-годишният хърватин се очаква да пристигне в София още тази вечер, а утре се очертава ключов ден за евентуалното му преминаване на „Герена“, стига преговорите да не претърпят неочакван обрат.

Вуликич, който е оценен на 400 000 евро според авторитетния портал Transfermarkt, е ляв краен защитник с впечатляващи физически данни – цели 193 сантиметра ръст. Родом от футболния град Сплит, той е продукт на школата на Хайдук, а професионалният му път преминава през Хърватски Драговоляц, Модена и Перуджа, преди да облече екипа на Сампдория и да заиграе на легендарния стадион „Луиджи Ферарис“.

През настоящата кампания Вуликич записа 14 мача във всички турнири за Сампдория, като натрупа близо 1000 игрови минути. В голяма част от сезона той бе използван като част от ротацията на тима, демонстрирайки стабилност и гъвкавост в защитния вал.

Договорът на хърватския бранител с италианския клуб е валиден до лятото на 2027 година, но интересът на Левски може да се окаже решаващ за бъдещето му.


