Бразилец напуска ЦСКА 1948 и се завръща в родината си

ЦСКА 1948 официално се раздели с бразилския офанзивен футболист Талис, който ще продължи професионалния си път в Лондрина – клуб от родната му Бразилия. Двете страни постигнаха споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие, въпреки че контрактът на 29-годишния играч изтичаше в края на сезона.

Талис, който пристигна в Бистрица през 2023 година, първоначално бе част от втория отбор на "червените". Силните му изяви през миналия сезон не останаха незабелязани, но след като отказа да поднови договора си, бе изваден от състава на първия тим.

Сега той се отправя към ново предизвикателство в Лондрина, където ще се опита да затвърди добрата си форма и да продължи развитието си на зеления терен.

Ръководството на българския клуб благодари на Талис за отдадеността и приноса му и му пожелава успех в бъдещите му изяви в бразилското първенство.