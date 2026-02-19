Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Всички градове »
Безлов: Недоволните от кабинета "Гюров" няма да са малко. Трябва активна и ясна работа още от първите дни

Безлов: Недоволните от кабинета "Гюров" няма да са малко. Трябва активна и ясна работа още от първите дни

19 Февруари, 2026 17:35 1 288 42

  • тихомир безлов-
  • кабинет гюров-
  • недоволни-
  • активна работа-
  • първите дни

Експертът коментира и темата за изборния процес, като отбеляза, че в предишни години институциите, отговорни за гарантиране на честността на вота, често са „гледали в обратната посока“. Според него именно тук ще бъде един от основните тестове пред служебното правителство – дали ще демонстрира реална воля за контрол и прозрачност

Безлов: Недоволните от кабинета "Гюров" няма да са малко. Трябва активна и ясна работа още от първите дни - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Още с встъпването си в длъжност служебният кабинет „Гюров“ ще се сблъска със сериозни обществени и политически очаквания, а недоволните няма да са малко. Това заяви главният експерт по програма „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на „Пресечна точка“ по Нова телевизия.

По думите му единственият начин за ограничаване на негативните реакции е активна и ясна работа още от първите дни на управлението. „За да има по-малко недоволни, е необходима активност още от самото начало“, подчерта Безлов.
Експертът коментира и темата за изборния процес, като отбеляза, че в предишни години институциите, отговорни за гарантиране на честността на вота, често са „гледали в обратната посока“. Според него именно тук ще бъде един от основните тестове пред служебното правителство – дали ще демонстрира реална воля за контрол и прозрачност.

Безлов посочи, че кабинетът би могъл да поиска отстраняването на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Той обаче постави въпроса доколко Висшият съдебен съвет би подкрепил подобна инициатива. В този контекст експертът припомни, че настоящият министър на правосъдието Андрей Янкулов е дългогодишен критик на Сарафов и нееднократно е заявявал позицията си, че той трябва да бъде отстранен.
По отношение на разследването по случая „Петрохан“ Безлов изрази мнение, че е необходимо да бъдат привлечени външни експерти. Според него подобна стъпка би повишила доверието в процеса и би гарантирала по-голяма обективност.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чичо Али Хаменей

    17 7 Отговор
    Тия папагал и той е на абонамент към СМРАД - овете.

    17:39 19.02.2026

  • 2 Бай той Толстой

    15 7 Отговор
    Тоя се е мумифицирал съвсем.

    17:40 19.02.2026

  • 3 Така е

    13 14 Отговор
    Мафията се обедини около случая Петрохан !
    Водещи са тези ,дето няма да видят повече парламент !

    Коментиран от #4

    17:42 19.02.2026

  • 4 Истината

    13 19 Отговор

    До коментар #3 от "Така е":

    Вероятно случая Петрохан е умишлено предизвикан от Мафията ,за да го ползва предизборно !

    Коментиран от #8, #12, #38

    17:43 19.02.2026

  • 5 Как се пише: скраб или скрап?

    15 5 Отговор
    Години наред Румен Радев бе легендиран от статуквото като "русофил" и "националист". Грешка. Човекът е натовски офицер. НАТО нямаше да го допусне до президентския стол, ако се съмняваше в лоялността му. - Легендата за "русофилията" бе нужна, за да разшири максимално електоралното ветрило на Радев в посока патриоти и консерватори. - Подразбрах, че Радев е в плен на соросоизма още през 2016 г., когато се яви на изборите в двойка с Илияна Йотова. Нейното име изтече след евродепутатите, субсидирани тайно от фондациите на Сорос, за да прокарват идеите на "отворените общества" в европарламента. - Г-жа Йотова винаги е гравитирала към неолибералните течения в социалистическата партия. Да не забравяме, че нейната кариера бе продукт на близостта й с Георги Първанов - човека, който ратифицира членството ни в НАТО и ЕС. Г-жа Йотова бе част от антивиденовото крило в БСП насред икономическата криза от зимата на 1996/1997 г. Г-жа Йотова бе и виден защитник на прословутата Истанбулска конвенция. - През 2020 г. в интервю за БТВ тя признава, че е работила по "този документ" още от 2006 г. и НАСТОЯВА ДА БЪДЕ ПРИЕТ ОТ БЪЛГАРИЯ. - Това - на вниманието на всички наивници, които се заблуждават къде стои новият ни президент и какви тези защитава. - Йотова винаги е била гарант, че Радев няма да се отклони от глобализма и евроджендъризма. Соросоидният служебен кабинет, който ни готвят, е илюстрация за нейния успех.

    17:43 19.02.2026

  • 6 Дориана

    9 16 Отговор
    Патериците на Борисов и Пеевски се активираха и плъзнаха по медиите. Да знаят, че злобата и заплахите им този път не вървят и народа ще се активира още повече с наказателен вот. Край на корумпираното мафиотско управление. Свършено е и к патериците ИТН и БСП ОЛ. Треска ги тресе от всякъде , че приключва една цяла ера на диктатура.

    17:45 19.02.2026

  • 7 47909

    23 3 Отговор
    Вярно ли, че Цицелков, дето ще се бори за честни избори, бил арестуван няколко пъти за шофиране с алкохол, марихуана и не знам още какво?! Пак ли слагате безумия?!! Малко ли ни е? Ужас! Всичкият боклук трябва да се изхвърли, че вони и разнася зарази!

    17:47 19.02.2026

  • 8 Дориана

    8 16 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Разбира се , много по- удобно е провалени политици, типично в диктаторски стил да преекспонират темата за педофили и секти , която умишлено беше пусната в публичното пространство още в самото начало преди да са направени аутопсии и преди да е започнало разследването срещу опоненти, от които се страхуват и които заплашват тяхното политическо оцеляване като ИТН и Пеевски

    Коментиран от #26, #27

    17:47 19.02.2026

  • 9 Промяна

    4 10 Отговор
    ПЕЕВСКИ Е МИЛИАРДЕР А ВИЕ СТЕ БЕДНЯЦИ КОЙ Е УМНИЯ

    Коментиран от #11

    17:48 19.02.2026

  • 10 Абе,

    17 3 Отговор
    Нещо ново за къщата на педитата????

    Коментиран от #13

    17:48 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А сега

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Точно така, само ги вижте от какъв обслужващ персонал е служ. кабинет, комуняги, соросоиди, наркомани. А Радев?

    17:50 19.02.2026

  • 13 Ми...

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе,":

    Добре си е къщата, нищо й! Какво да й е! Само дето още един от Враца с доходен бизнес, снощи, се самоубил! Случайно, всичко е случайно! Той не се е стрелял, не!

    17:52 19.02.2026

  • 14 Дориана

    9 14 Отговор
    Треска ги тресе всички патерици и защитници на корумпирания мафиотски модел Борисов- Пеевски. Разбират, че точно този Служебен кабинет е пълна противоположност на кабинета Главчев и той ще осигури честни избори, от което най- много се страхуват ГЕРБ/ СДС ДПС Ново Начало ИТН и БСП ОЛ. Те са свикнали да фалшифицират изборите , а това вече ще им бъде отнето. За това се надпреварват в ефир да сипят злоба и безпомощност. Да свикват с новата реалност, която ще ги измете като лавина.

    Коментиран от #21

    17:53 19.02.2026

  • 15 Оффф

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Тък ти, каква грамотност показваш! 🤣🤣🤣🤣

    17:54 19.02.2026

  • 16 ОЛГА

    6 2 Отговор
    Този кабинет още от първи февруари отиде като "Кабинета Гоце Делчев"! От втори февруари със зарязването,
    руйното вино пълната софра се разбра,че работата отива към пълната МЕСТА ДОЛИНА! Прокопи е наредил
    гостите на банкета по заслуги,мерак и за всеки по пълен калпак!Язък за момчето,изгоре момата за следващите избори!!

    17:57 19.02.2026

  • 17 Дориана

    8 11 Отговор
    Безлов, а недоволните от Коалиция Магнитски-Мафия на Борисов и Пеевски с предателските партии ИТН и БСП . ОЛ. излязоха на революция в цяла България и в чужбина Сега ще ви изметем, ще унищожим корупцията и мафията в България. За вас остава да се жалвате и да заплашвате, защото друго не можете.

    Коментиран от #23, #24, #34

    18:02 19.02.2026

  • 18 Е,бравос

    8 3 Отговор
    Мисля ,че ако Бойко Рашков беше вътр.министър,а в случая Петрохан участваха ГЕРБ,а не шарлатаните ПП,въобще нямаше да се повдига възможността ДА БЪДАТ КАНЕНИ МЕЖДУНАРОДНИ РАЗСЛЕДВАЩИ !

    18:07 19.02.2026

  • 19 Гошо

    12 2 Отговор
    Тая нафталинова гнус Надежда откъде я извади тоя Гюров? Пак американското посолство си състави кабинет.

    18:22 19.02.2026

  • 20 Гарвана грозно грачи

    5 1 Отговор
    Ах да беше жив Апостола тоз велик българин.Друго време щеше да е.Друг народ щахме да сме.Българи,да следваме завета на Дякона -За Чиста и Свята Република!!!Да покажем че Левски не е обесен напразно.

    18:33 19.02.2026

  • 21 Промяна

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    НИЩОТООООО ОСВЕН ТИ РРИ ПЕТРОХАНЦИ НЯКОЙ ДРУГ НЯМА ЛИ ДА ПОЩАДИШ ХАХАХАХА ХАХА НИЩОТОООО БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ РАЗБЕРИ ГО А ТИ СИ НИЩООООООО И ДОРИ И СЕГА ЕДНИ РЕТРОГРАДИ ДА СА ОВЛАДЕЛИ С ИЗМАМА ДЪРЖАВАТА ВСИЧКО ЩЕЪСИ ДОЙДЕ НА МЯСТОТО В ЕДИН ПРЕКРАСЕН МОМЕНТ

    18:33 19.02.2026

  • 22 Стана известно

    13 1 Отговор
    Пълен Провал замислят новите си "ала-бала" с машинките.... Много престъпления извършиха те и с фалшификации влязоха във властта ....

    18:34 19.02.2026

  • 23 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    НИЩОТОООООО БЯХА ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ КЪДЕ СА ОНЕЗИ КОИТО ТРОШЕХА ПАЛЕХА СОФИЯ КОЙ ГИ ОРГАНИЗИРА КОЙ И ПЛАТИ НИЩОТОООО ЗА ТЕЗИ ПОГРОМИ ДЕМОКРАЦИЯТА ЩЕ ПОБЕДИ НИЩОТООО

    18:36 19.02.2026

  • 24 Промяна

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    АМА ТИ КАКВО И НА КОГО СЕ ЗАКАНВАШ НИЩОТОООО НИТО С ИЗБОРИ НИТО С ПАРТИИ НЕЩО СТЕ СПЕЧЕЛИЛИ ДАЖЕ НЯМАТЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИИЗМАМНИЦИ СТЕ НАЗНАЧЕНИ СТЕ НИЩОТООО БОЛНО

    18:39 19.02.2026

  • 25 Нагла безпросветност

    8 1 Отговор
    Обаче Янкулов е важна юридическа клечка в НПО АКФ. АКФ с шеф Бойко Станкушев е отправил искане за достъп до текущо разследване на секта" Петрохан" със внушения, че разследват организация с международен авторитет.Сам Станкушев призна,че не познава петроханското НПО ноо..., видите ли било международно авторитетно = оксиморон. Отделно по текущо разследване информация не се дава, освен мета данни, каквито великият журналист Станкушев не умее да формулира. Отделно на Антикорупционен фонд въобще не се връзва с педофилство.

    18:40 19.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хахаха

    5 1 Отговор
    Тоз много ме кефи като го поканят някъде по криминални теми , почва да мънка и усуква ще кажеш на сила са го закарали да говори

    18:48 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Недоволните

    3 2 Отговор
    от кабинета Гюров са доволните от кочината.

    19:49 19.02.2026

  • 32 Боко

    4 0 Отговор
    Кабинета на крадеца гюров е нов бардак с стари КЪРРРРВИ👌

    20:04 19.02.2026

  • 33 Това Е ! Парадоксално !

    3 0 Отговор
    По Празниците !

    Всички Се Превъзнасят !

    По Делото На Апостола !

    А Иначе !

    Се Пазят !

    Като Дявол От Тамян !

    Да Не Вземат Да Се Заразят !

    С Неговото Дело !

    20:05 19.02.2026

  • 34 Боко

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Пропускаш пп-дб в картинката с крадци и опг👌

    20:07 19.02.2026

  • 35 Иво

    4 1 Отговор
    Не е истина. В новото правителство има лице което е вицепремиер с криминална регистрация. Човек с криминално минало не може да стане дори пазач на паркинг. Освен това има хора дори и Гюров които подкрепят педо.... филсвото. Коментара е излишен.

    20:34 19.02.2026

  • 36 Пенчо Славейков

    1 0 Отговор
    Aламанов при Кулезич:Пп -дераст

    20:37 19.02.2026

  • 37 666

    3 0 Отговор
    Хомо мафията ППДБ си спретна правителство. Хора пазете децата си от лапите на тези мазни му... три.

    20:39 19.02.2026

  • 38 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Истината":

    Абсолютно си прав. Хомо мафията на сатанистите от ППДБ са готови на всичко да вземат властта. Но нормалните хора които са много повече от тези боклуци на изборите ще им покажат средния си пръст.

    20:44 19.02.2026

  • 39 Сергей, Андрей, липсва Алексей

    1 1 Отговор
    Повечето са неспособни-СерГей Игнатов-доказан слаб учен, той въведе закона по който професори и доценти се произвеждат на кило, Дечев, Янкулов- никаква реформа не чакаййте от тях, онзи с марихуаната Сиселков и др. Това са петроханци

    21:00 19.02.2026

  • 40 Налов

    1 0 Отговор
    Този филолог по образование,но " специалист" по всичко,пак е активиран в опит да ръси " мъдри" мисли

    21:04 19.02.2026

  • 41 Стига сте плямпали!

    1 3 Отговор
    Гюров е само за 2 месеца!! Каквото се възпалихте.

    21:27 19.02.2026

  • 42 Гуру гури гурилян

    0 0 Отговор
    Самоубийства на всички партийни КЛЕТКИ да последват калушев в отвъдното.....

    21:54 19.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол