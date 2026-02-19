Безлов: Недоволните от кабинета "Гюров" няма да са малко. Трябва активна и ясна работа още от първите дни

Още с встъпването си в длъжност служебният кабинет „Гюров“ ще се сблъска със сериозни обществени и политически очаквания, а недоволните няма да са малко. Това заяви главният експерт по програма „Сигурност“ в Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в ефира на „Пресечна точка“ по Нова телевизия.
По думите му единственият начин за ограничаване на негативните реакции е активна и ясна работа още от първите дни на управлението. „За да има по-малко недоволни, е необходима активност още от самото начало“, подчерта Безлов.
Експертът коментира и темата за изборния процес, като отбеляза, че в предишни години институциите, отговорни за гарантиране на честността на вота, често са „гледали в обратната посока“. Според него именно тук ще бъде един от основните тестове пред служебното правителство – дали ще демонстрира реална воля за контрол и прозрачност.
Безлов посочи, че кабинетът би могъл да поиска отстраняването на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Той обаче постави въпроса доколко Висшият съдебен съвет би подкрепил подобна инициатива. В този контекст експертът припомни, че настоящият министър на правосъдието Андрей Янкулов е дългогодишен критик на Сарафов и нееднократно е заявявал позицията си, че той трябва да бъде отстранен.
По отношение на разследването по случая „Петрохан“ Безлов изрази мнение, че е необходимо да бъдат привлечени външни експерти. Според него подобна стъпка би повишила доверието в процеса и би гарантирала по-голяма обективност.
1 Чичо Али Хаменей
17:39 19.02.2026
2 Бай той Толстой
17:40 19.02.2026
3 Така е
Водещи са тези ,дето няма да видят повече парламент !
Коментиран от #4
17:42 19.02.2026
4 Истината
До коментар #3 от "Така е":Вероятно случая Петрохан е умишлено предизвикан от Мафията ,за да го ползва предизборно !
Коментиран от #8, #12, #38
17:43 19.02.2026
5 Как се пише: скраб или скрап?
17:43 19.02.2026
6 Дориана
17:45 19.02.2026
7 47909
17:47 19.02.2026
8 Дориана
До коментар #4 от "Истината":Разбира се , много по- удобно е провалени политици, типично в диктаторски стил да преекспонират темата за педофили и секти , която умишлено беше пусната в публичното пространство още в самото начало преди да са направени аутопсии и преди да е започнало разследването срещу опоненти, от които се страхуват и които заплашват тяхното политическо оцеляване като ИТН и Пеевски
Коментиран от #26, #27
17:47 19.02.2026
9 Промяна
Коментиран от #11
17:48 19.02.2026
10 Абе,
Коментиран от #13
17:48 19.02.2026
12 А сега
До коментар #4 от "Истината":Точно така, само ги вижте от какъв обслужващ персонал е служ. кабинет, комуняги, соросоиди, наркомани. А Радев?
17:50 19.02.2026
13 Ми...
До коментар #10 от "Абе,":Добре си е къщата, нищо й! Какво да й е! Само дето още един от Враца с доходен бизнес, снощи, се самоубил! Случайно, всичко е случайно! Той не се е стрелял, не!
17:52 19.02.2026
14 Дориана
Коментиран от #21
17:53 19.02.2026
15 Оффф
До коментар #11 от "оня с коня":Тък ти, каква грамотност показваш! 🤣🤣🤣🤣
17:54 19.02.2026
16 ОЛГА
руйното вино пълната софра се разбра,че работата отива към пълната МЕСТА ДОЛИНА! Прокопи е наредил
гостите на банкета по заслуги,мерак и за всеки по пълен калпак!Язък за момчето,изгоре момата за следващите избори!!
17:57 19.02.2026
17 Дориана
Коментиран от #23, #24, #34
18:02 19.02.2026
18 Е,бравос
18:07 19.02.2026
19 Гошо
18:22 19.02.2026
20 Гарвана грозно грачи
18:33 19.02.2026
21 Промяна
До коментар #14 от "Дориана":НИЩОТООООО ОСВЕН ТИ РРИ ПЕТРОХАНЦИ НЯКОЙ ДРУГ НЯМА ЛИ ДА ПОЩАДИШ ХАХАХАХА ХАХА НИЩОТОООО БЪЛГАРИЯ Е НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ РАЗБЕРИ ГО А ТИ СИ НИЩООООООО И ДОРИ И СЕГА ЕДНИ РЕТРОГРАДИ ДА СА ОВЛАДЕЛИ С ИЗМАМА ДЪРЖАВАТА ВСИЧКО ЩЕЪСИ ДОЙДЕ НА МЯСТОТО В ЕДИН ПРЕКРАСЕН МОМЕНТ
18:33 19.02.2026
22 Стана известно
18:34 19.02.2026
23 Промяна
До коментар #17 от "Дориана":НИЩОТОООООО БЯХА ПЛАТЕНИ МЕТЕЖИ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ КЪДЕ СА ОНЕЗИ КОИТО ТРОШЕХА ПАЛЕХА СОФИЯ КОЙ ГИ ОРГАНИЗИРА КОЙ И ПЛАТИ НИЩОТОООО ЗА ТЕЗИ ПОГРОМИ ДЕМОКРАЦИЯТА ЩЕ ПОБЕДИ НИЩОТООО
18:36 19.02.2026
24 Промяна
До коментар #17 от "Дориана":АМА ТИ КАКВО И НА КОГО СЕ ЗАКАНВАШ НИЩОТОООО НИТО С ИЗБОРИ НИТО С ПАРТИИ НЕЩО СТЕ СПЕЧЕЛИЛИ ДАЖЕ НЯМАТЕ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИИЗМАМНИЦИ СТЕ НАЗНАЧЕНИ СТЕ НИЩОТООО БОЛНО
18:39 19.02.2026
25 Нагла безпросветност
18:40 19.02.2026
28 хахаха
18:48 19.02.2026
31 Недоволните
19:49 19.02.2026
32 Боко
20:04 19.02.2026
33 Това Е ! Парадоксално !
Всички Се Превъзнасят !
По Делото На Апостола !
А Иначе !
Се Пазят !
Като Дявол От Тамян !
Да Не Вземат Да Се Заразят !
С Неговото Дело !
20:05 19.02.2026
34 Боко
До коментар #17 от "Дориана":Пропускаш пп-дб в картинката с крадци и опг👌
20:07 19.02.2026
35 Иво
20:34 19.02.2026
36 Пенчо Славейков
20:37 19.02.2026
37 666
20:39 19.02.2026
38 Пешо
До коментар #4 от "Истината":Абсолютно си прав. Хомо мафията на сатанистите от ППДБ са готови на всичко да вземат властта. Но нормалните хора които са много повече от тези боклуци на изборите ще им покажат средния си пръст.
20:44 19.02.2026
39 Сергей, Андрей, липсва Алексей
21:00 19.02.2026
40 Налов
21:04 19.02.2026
41 Стига сте плямпали!
21:27 19.02.2026
42 Гуру гури гурилян
21:54 19.02.2026