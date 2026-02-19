Жозе Моуриньо наложи интересна забрана в Бенфика след мача с Реал Мадрид

След бурния двубой между Бенфика и Реал Мадрид в Шампионската лига, португалският наставник Жозе Моуриньо предприе неочаквана и категорична стъпка – забрани на своите футболисти дори да изричат името на испанския гранд в съблекалнята. Решението идва на фона на разразилия се расистки скандал, който разтърси европейския футбол и постави португалския клуб под светлината на прожекторите.

Сблъсъкът между двата тима бе белязан не само от спортно съперничество, но и от тежки обвинения. Бразилската звезда на „белия балет“ Винисиус Жуниор публично обвини Джанлука Престиани от Бенфика в расистка обида, твърдейки, че е бил наречен „маймуна“.

Килиан Мбапе, съотборник на Винисиус, също застана зад думите му.

От своя страна, младият аржентинец Престиани категорично отрече обвиненията, като заяви, че думите му са били погрешно разбрани.

УЕФА вече стартира официално разследване по случая, а Реал Мадрид обяви, че е предоставил всички налични доказателства в подкрепа на своя играч.

Междувременно, напрежението се покачи още повече, след като Моуриньо коментира, че демонстративното празнуване на гола от страна на Винисиус е допринесло за ескалацията на конфликта.

В навечерието на реванша в Мадрид и под засиления медиен натиск, „Специалния“ реши да изолира отбора си от всякакви провокации и външни влияния. Той настоява играчите да се съсредоточат изцяло върху предстоящия мач от португалското първенство срещу АВС, като по този начин се опитва да предпази тима от допълнителен стрес и разсейване.