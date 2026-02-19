Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жозе Моуриньо наложи интересна забрана в Бенфика след мача с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо наложи интересна забрана в Бенфика след мача с Реал Мадрид

19 Февруари, 2026 17:45 1 671 4

  • жозе моуриньо-
  • бенфика-
  • реал мадрид-
  • расизъм-
  • винисиус жуниор-
  • джанлука престиани-
  • уефа-
  • шампионска лига-
  • скандал-
  • футбол

Сблъсъкът между двата тима бе белязан не само от спортно съперничество, но и от тежки обвинения

Жозе Моуриньо наложи интересна забрана в Бенфика след мача с Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След бурния двубой между Бенфика и Реал Мадрид в Шампионската лига, португалският наставник Жозе Моуриньо предприе неочаквана и категорична стъпка – забрани на своите футболисти дори да изричат името на испанския гранд в съблекалнята. Решението идва на фона на разразилия се расистки скандал, който разтърси европейския футбол и постави португалския клуб под светлината на прожекторите.

Сблъсъкът между двата тима бе белязан не само от спортно съперничество, но и от тежки обвинения. Бразилската звезда на „белия балет“ Винисиус Жуниор публично обвини Джанлука Престиани от Бенфика в расистка обида, твърдейки, че е бил наречен „маймуна“.

Килиан Мбапе, съотборник на Винисиус, също застана зад думите му.

От своя страна, младият аржентинец Престиани категорично отрече обвиненията, като заяви, че думите му са били погрешно разбрани.

УЕФА вече стартира официално разследване по случая, а Реал Мадрид обяви, че е предоставил всички налични доказателства в подкрепа на своя играч.

Междувременно, напрежението се покачи още повече, след като Моуриньо коментира, че демонстративното празнуване на гола от страна на Винисиус е допринесло за ескалацията на конфликта.

В навечерието на реванша в Мадрид и под засиления медиен натиск, „Специалния“ реши да изолира отбора си от всякакви провокации и външни влияния. Той настоява играчите да се съсредоточат изцяло върху предстоящия мач от португалското първенство срещу АВС, като по този начин се опитва да предпази тима от допълнителен стрес и разсейване.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кривоверен алкаш

    13 1 Отговор
    Кажете колеги къде не е бил Винисиус и да няма проблем...кажете едно място където да го харесват този препеченият...те дори в Мадрид не го харесват...

    Коментиран от #3

    17:49 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лопата Орешник

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кривоверен алкаш":

    Алкаш, като си прав, прав си! Абсолютно съм фен на Реал Мадрид и абсолютно те подкрепям, че Винисиус е долен провокатор с комплекс!! Може ли Моуриньо така ласкаво и с уважение и почит да говори за времето си в Реал, за треньора им, да му пожелава успех и да бъде сдържан като за него си, а този да ходи да танцува на флага пред публиката на Бенфика??? Жалко че не му играха някоя бутилка в кухата чутура! Хала Мадрид!! Уникален талант, фамозен гол на Винисиус, ценна победа и какво от това?! Футболът трябва да носи удоволствие, а не омраза, а този винаги я провокира!

    19:18 19.02.2026

  • 4 Леля Гошо

    4 0 Отговор
    Има хиляди чернокожи футболисти, но само с няколко вечно има проблеми. Обидите към него са не защото е черен, а защото върши маймунджилъци

    20:13 19.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове