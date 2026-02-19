Никола Цолов впечатли с трето време на финала на тестовете във Формула 2 в Барселона

Българският талант Никола Цолов демонстрира завидна скорост и майсторство по време на заключителния ден от единствените предсезонни тестове във Формула 2 за 2026 година, които се проведоха на легендарната писта в Барселона.

Младият ас от „Кампос Рейсинг“ завъртя 27 обиколки в сутрешната сесия и спря хронометрите на 1:23.654 минути. През по-голямата част от тренировката 19-годишният пилот водеше колоната, но в последния час бе изпреварен от миналогодишния шампион във Формула 3 Рафаел Камара и съотборника си Ноел Леон.

Камара оглави класирането с време 1:23.252, а Леон остана втори, само на 0.274 секунди зад него.

Силното представяне на Цолов е ясен сигнал, че българинът е готов за предстоящия сезон и ще бъде сред фаворитите за челните позиции.