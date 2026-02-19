Намериха мъртъв известен врачански бизнесмен

Известният врачански бизнесмен Стефан Колев е открит мъртъв в сряда вечерта в халето на автосервиза си "Боби бар“ във Враца, съобщава bulnews.bg.
Сигналът е подаден на телефон 112 малко след откриването на тялото. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Медиците са констатирали смъртта на 52-годишния мъж. Районът около автосервиза е бил отцепен, като се очаква дежурен разследващ полицай да поеме случая. По първоначална информация става въпрос за самоубийство.
Стефан Колев е сред първите предприемачи във Враца, развили модерен автосервиз в града. През годините неговият обект се утвърждава като предпочитано място за обслужване на автомобили, включително и на по-висок клас превозни средства.
По информация на близки до семейството, преди години в близост до имота при пътнотранспортно произшествие е загинал неговият брат.
Бизнесменът е семеен и има 24-годишна дъщеря. През последните години семейството е живеело в София, като той ежедневно е пътувал между столицата и Враца.
19 Февруари, 2026 11:33 8 807 61
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
11:34 19.02.2026
2 Лама Калушев
Коментиран от #12
11:36 19.02.2026
3 честен ционист
Коментиран от #13, #32, #33
11:37 19.02.2026
4 Постиняк
11:38 19.02.2026
5 ген гоце
Коментиран от #8, #10
11:38 19.02.2026
6 НЕма се пУашите!
Дано малко поне стабилизира нещата,щото ,,Къдравата Сю",нацяло ги изтърва и тотално се изложи...!
Особено накрая,след случая ,,Петрохан"-излезе в дълбока нелегалност и се скри като страхлив ми6ок...,та се появи едва днес-при клетвата на новото служебно правителство...
Коментиран от #44
11:40 19.02.2026
7 Самоубийство
11:40 19.02.2026
8 Тук поне няма...
До коментар #5 от "ген гоце":...гилзи...,след пожар...,а само...конопено въже...😨!
Коментиран от #11
11:41 19.02.2026
9 Иван Иванов е ликвидиран с два изстрела
Сарафов, МВР, ДАНС, ГДБОП -Калин Стоянов и Прокуратура трябва да дадат логическо и медицинско обосновано обяснение на самоубийството с два изстрела в главата на Иван Иванов - хижа Петрохан?
Петрохан-gate е на път да потопи цялата Българска Държава, ДАНС, ГДБОП, МВР и Прокуратура.
Версията на Прокуратурата за масово самоубийство е Държавна Поръчка на специален отряд който инсценира самоубийствата в Хижа Петрохан, уви в бързината Иван Иванов поради някаква причина е ликвидиран с изстрела в главата
Коментиран от #15
11:42 19.02.2026
10 искаш да кажеш
До коментар #5 от "ген гоце":родена СЛЕД нрб!!!
Коментиран от #18
11:42 19.02.2026
11 ген гоце
До коментар #8 от "Тук поне няма...":тараланкоолу,тесногръдий,за метафора чувал ли си?
Коментиран от #20
11:44 19.02.2026
12 Може би?!
До коментар #2 от "Лама Калушев":Не е дал своевременно ,,доброволната лепта" за ...,,Националната Агенция на Калушев"...
...и набързо са до...,,самоубили"...?!
11:44 19.02.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #3 от "честен ционист":Обесен в халето на сервиза.
11:44 19.02.2026
14 Трол
11:45 19.02.2026
15 видеото да покажат!!!
До коментар #9 от "Иван Иванов е ликвидиран с два изстрела ":искаме да видим самоубийствата!!! пуснаха много видеа които са добре подбрани изрязани и даже със звуково заглушаване на определи думи! но видео със”самоубийствата” няма…
Коментиран от #22
11:45 19.02.2026
16 Лкйхх
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти какво нещо си?
11:45 19.02.2026
17 схемата
11:45 19.02.2026
18 ген гоце
До коментар #10 от "искаш да кажеш":корените брат,корените!
11:45 19.02.2026
19 Последния Софиянец
Коментиран от #36
11:46 19.02.2026
20 гоце ген
До коментар #11 от "ген гоце":С твоите камъни- по твоята глава...!
А ве патък такъв!
Нима не разбра,че и моето е ИРОНИЯ...?!?!
Коментиран от #23
11:46 19.02.2026
21 Гаварит Мелмак
11:48 19.02.2026
22 Боруна Лом
До коментар #15 от "видеото да покажат!!!":ТОГАВА Е ИМАЛО,,ТОКОВ,, УДАР?
11:49 19.02.2026
23 изразявай се точно
До коментар #20 от "гоце ген":такава ирония само академик- хуморист би я разбрал! гъсок
Коментиран от #39
11:50 19.02.2026
24 Гаварит Мелмак
11:50 19.02.2026
25 станал софианец
Коментиран от #59
11:51 19.02.2026
26 свински черва
11:51 19.02.2026
27 Цвете
11:51 19.02.2026
28 Бойко Българоубиец
11:55 19.02.2026
29 Гербер
11:55 19.02.2026
30 Много кофти
11:58 19.02.2026
31 Къде са
Коментиран от #49
11:59 19.02.2026
32 Българин
До коментар #3 от "честен ционист":Ти от къде знаеш,на всяко гърне напикана еврейска мерудия.
12:00 19.02.2026
34 Много самоубийци станаха
Коментиран от #46
12:02 19.02.2026
35 Вечна памет
12:02 19.02.2026
36 Атина Паднала
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Камерите удобно не работят и след два дни щели да ги сменят.
12:05 19.02.2026
37 Аааааа
12:06 19.02.2026
38 Сталин
12:09 19.02.2026
39 Май си бил старшина в казармата?!
До коментар #23 от "изразявай се точно":Нещо много ти се командва?!
Дай им само тъпи команди :
,,Бегом от мен,до другото дърво и обратно!"
12:17 19.02.2026
40 ООрана държава
12:27 19.02.2026
41 007 лиценз ту кил
12:28 19.02.2026
42 Посетител
12:30 19.02.2026
43 Митка
Коментиран от #60
12:31 19.02.2026
44 Незнам
До коментар #6 от "НЕма се пУашите!":Дали забелязахте,но се беше скрил в едно ъгалче,и през цялото време си говореше със теменужката и стоеше с гръб към камерите, та така това са хората на банкянския буда,и на намагнитения феномен
12:39 19.02.2026
45 Гарга
12:39 19.02.2026
46 Много кофти
До коментар #34 от "Много самоубийци станаха":И по някаква случайност се запалил архива във следственото на МВР, напоследък само случайности се случват във Северозападна България... и също така по някаква случайност Румен Радев подкрепя Путин и по някаква случайност русофили и руски олигарси спонсорират предизборната му кампания.
12:59 19.02.2026
47 кой му дреме
13:04 19.02.2026
48 Става
13:04 19.02.2026
49 Броят си пачките...
До коментар #31 от "Къде са":...от чекмеджетата...!
13:11 19.02.2026
50 Здравей
13:13 19.02.2026
51 Гледай
13:19 19.02.2026
52 Ззз
13:23 19.02.2026
53 Колко станаха?
13:27 19.02.2026
54 Каква
13:31 19.02.2026
55 На БАБА фърчилото
14:23 19.02.2026
56 Лазо
16:15 19.02.2026
57 Дддд
17:37 19.02.2026
58 Какво какво...
21:39 19.02.2026
61 Даскалов
Нека баба Яга Нейски да ми каже.
05:05 20.02.2026