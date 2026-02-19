Новини
Намериха мъртъв известен врачански бизнесмен

19 Февруари, 2026 11:33 8 807 61

Преди години в близост до имота при пътнотранспортно произшествие е загинал неговият брат

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Известният врачански бизнесмен Стефан Колев е открит мъртъв в сряда вечерта в халето на автосервиза си "Боби бар“ във Враца, съобщава bulnews.bg.

Сигналът е подаден на телефон 112 малко след откриването на тялото. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Медиците са констатирали смъртта на 52-годишния мъж. Районът около автосервиза е бил отцепен, като се очаква дежурен разследващ полицай да поеме случая. По първоначална информация става въпрос за самоубийство.

Стефан Колев е сред първите предприемачи във Враца, развили модерен автосервиз в града. През годините неговият обект се утвърждава като предпочитано място за обслужване на автомобили, включително и на по-висок клас превозни средства.

По информация на близки до семейството, преди години в близост до имота при пътнотранспортно произшествие е загинал неговият брат.

Бизнесменът е семеен и има 24-годишна дъщеря. През последните години семейството е живеело в София, като той ежедневно е пътувал между столицата и Враца.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    62 8 Отговор
    Петроханец?

    Коментиран от #16

    11:34 19.02.2026

  • 2 Лама Калушев

    76 8 Отговор
    Още един самоубит будист.

    Коментиран от #12

    11:36 19.02.2026

  • 3 честен ционист

    42 11 Отговор
    През автосервизите се вкарват и изкарват голямо количество дефицитни стоки на хубави цени. Да не му е паднал някой крик на бизнесмена на чутората?

    Коментиран от #13, #32, #33

    11:37 19.02.2026

  • 4 Постиняк

    82 2 Отговор
    По този край самоубиици нема.Бастисали са го.

    11:38 19.02.2026

  • 5 ген гоце

    74 2 Отговор
    мафията родена в нрб самоубива наред!

    Коментиран от #8, #10

    11:38 19.02.2026

  • 6 НЕма се пУашите!

    76 6 Отговор
    Днес захапа новият министър на МВР...!
    Дано малко поне стабилизира нещата,щото ,,Къдравата Сю",нацяло ги изтърва и тотално се изложи...!
    Особено накрая,след случая ,,Петрохан"-излезе в дълбока нелегалност и се скри като страхлив ми6ок...,та се появи едва днес-при клетвата на новото служебно правителство...

    Коментиран от #44

    11:40 19.02.2026

  • 7 Самоубийство

    38 8 Отговор
    Как е възможно това д а се случи в 21 -ви век в европейска демократична държава като България?

    11:40 19.02.2026

  • 8 Тук поне няма...

    40 2 Отговор

    До коментар #5 от "ген гоце":

    ...гилзи...,след пожар...,а само...конопено въже...😨!

    Коментиран от #11

    11:41 19.02.2026

  • 9 Иван Иванов е ликвидиран с два изстрела 

    55 5 Отговор
    Иван Иванов е ликвидиран с два изстрела в главата което ни насочва определено към Версията че убитите в хижа Петрохан са самоубити.

    Сарафов, МВР, ДАНС, ГДБОП -Калин Стоянов и Прокуратура трябва да дадат логическо и медицинско обосновано обяснение на самоубийството с два изстрела в главата на Иван Иванов - хижа Петрохан?

    Петрохан-gate е на път да потопи цялата Българска Държава, ДАНС, ГДБОП, МВР и Прокуратура.

    Версията на Прокуратурата за масово самоубийство е Държавна Поръчка на специален отряд който инсценира самоубийствата в Хижа Петрохан, уви в бързината Иван Иванов поради някаква причина е ликвидиран с изстрела в главата

    Коментиран от #15

    11:42 19.02.2026

  • 10 искаш да кажеш

    17 3 Отговор

    До коментар #5 от "ген гоце":

    родена СЛЕД нрб!!!

    Коментиран от #18

    11:42 19.02.2026

  • 11 ген гоце

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тук поне няма...":

    тараланкоолу,тесногръдий,за метафора чувал ли си?

    Коментиран от #20

    11:44 19.02.2026

  • 12 Може би?!

    22 4 Отговор

    До коментар #2 от "Лама Калушев":

    Не е дал своевременно ,,доброволната лепта" за ...,,Националната Агенция на Калушев"...
    ...и набързо са до...,,самоубили"...?!

    11:44 19.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    31 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Обесен в халето на сервиза.

    11:44 19.02.2026

  • 14 Трол

    27 1 Отговор
    В него край ще оцелеят само най-големите пустиняци. Софийските петроханци набързо паднаха в боя.

    11:45 19.02.2026

  • 15 видеото да покажат!!!

    55 3 Отговор

    До коментар #9 от "Иван Иванов е ликвидиран с два изстрела ":

    искаме да видим самоубийствата!!! пуснаха много видеа които са добре подбрани изрязани и даже със звуково заглушаване на определи думи! но видео със”самоубийствата” няма…

    Коментиран от #22

    11:45 19.02.2026

  • 16 Лкйхх

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти какво нещо си?

    11:45 19.02.2026

  • 17 схемата

    18 0 Отговор
    петрохан3

    11:45 19.02.2026

  • 18 ген гоце

    10 0 Отговор

    До коментар #10 от "искаш да кажеш":

    корените брат,корените!

    11:45 19.02.2026

  • 19 Последния Софиянец

    36 0 Отговор
    В сервиза трябва да има камери?

    Коментиран от #36

    11:46 19.02.2026

  • 20 гоце ген

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "ген гоце":

    С твоите камъни- по твоята глава...!
    А ве патък такъв!
    Нима не разбра,че и моето е ИРОНИЯ...?!?!

    Коментиран от #23

    11:46 19.02.2026

  • 21 Гаварит Мелмак

    2 7 Отговор
    Лягаш под колата и риташ крика. Ако някога стигна до Решението, това ще е. Евтино, бързо и безболезнено.

    11:48 19.02.2026

  • 22 Боруна Лом

    22 0 Отговор

    До коментар #15 от "видеото да покажат!!!":

    ТОГАВА Е ИМАЛО,,ТОКОВ,, УДАР?

    11:49 19.02.2026

  • 23 изразявай се точно

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "гоце ген":

    такава ирония само академик- хуморист би я разбрал! гъсок

    Коментиран от #39

    11:50 19.02.2026

  • 24 Гаварит Мелмак

    16 2 Отговор
    Сигурно и той е бил бройка на Ламите от Петрохан, никога няма да разберем 🦙🪅

    11:50 19.02.2026

  • 25 станал софианец

    18 4 Отговор
    отгледал щерка . ама лабилна психика . увиснал на въжето . насред автосервиза . на 52 г някои хора изпитват непреодолими трудности . без писмо . без смс . да беше посетил психиатър . може да е станало нещо . тоя февруари има доста самоубийства, убийства . хората си заминават .

    Коментиран от #59

    11:51 19.02.2026

  • 26 свински черва

    33 0 Отговор
    Да не се окаже сега, че полицайката, дето я хванаха с коакаина у батерията, е минала през сервиза на Стефчо?

    11:51 19.02.2026

  • 27 Цвете

    35 1 Отговор
    БИЗНЕСМЕН ДА СЕ САМОУБИВА? ОТНОВО ИМА МИСТЕРИЯ? НЕСТАНАХА ЛИ НА ЧЕСТО " САМОУБИЙСТВАТА "?

    11:51 19.02.2026

  • 28 Бойко Българоубиец

    35 4 Отговор
    И тоя ще го пишем самоубит 😏

    11:55 19.02.2026

  • 29 Гербер

    27 3 Отговор
    Чистим предизборно 😈

    11:55 19.02.2026

  • 30 Много кофти

    34 0 Отговор
    Какво се случва в Северозападна България ей, нямате спирка??? Територии ли делите, то не беше Петрохан, то не беше Оклолчица?

    11:58 19.02.2026

  • 31 Къде са

    32 4 Отговор
    Борисов и Пеевски?

    Коментиран от #49

    11:59 19.02.2026

  • 32 Българин

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Ти от къде знаеш,на всяко гърне напикана еврейска мерудия.

    12:00 19.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Много самоубийци станаха

    41 0 Отговор
    Във Враца се беше запалил следственият архив на МВР!

    Коментиран от #46

    12:02 19.02.2026

  • 35 Вечна памет

    6 7 Отговор
    Педофилството е кофти престъпление.Дано да му е чиста съвеста.

    12:02 19.02.2026

  • 36 Атина Паднала

    30 1 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Камерите удобно не работят и след два дни щели да ги сменят.

    12:05 19.02.2026

  • 37 Аааааа

    16 1 Отговор
    Ламата Иво е изрекъл злокобно заклинание и сега то ше споходи всички дето са вътре в кюпа.

    12:06 19.02.2026

  • 38 Сталин

    24 1 Отговор
    В България епидемия от "самоубийства" ,нужен е локдаун и ваксинация

    12:09 19.02.2026

  • 39 Май си бил старшина в казармата?!

    8 3 Отговор

    До коментар #23 от "изразявай се точно":

    Нещо много ти се командва?!
    Дай им само тъпи команди :
    ,,Бегом от мен,до другото дърво и обратно!"

    12:17 19.02.2026

  • 40 ООрана държава

    29 3 Отговор
    Най висока смъртност е по гербарско управление, самоубииства, убииства, катастрофи, болести, пандемии....

    12:27 19.02.2026

  • 41 007 лиценз ту кил

    25 0 Отговор
    Полицайката, която хванаха на Капитан Андреево от този сервиз ли е взела колата?

    12:28 19.02.2026

  • 42 Посетител

    10 2 Отговор
    Още снощи BulNews (местен сайт) писаха за него. Твърдяха самоубийство.

    12:30 19.02.2026

  • 43 Митка

    26 0 Отговор
    Ритуално ли е починал човека?Последно време няколко "бизнесмени"ритнаха камбаната все от Враца.

    Коментиран от #60

    12:31 19.02.2026

  • 44 Незнам

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "НЕма се пУашите!":

    Дали забелязахте,но се беше скрил в едно ъгалче,и през цялото време си говореше със теменужката и стоеше с гръб към камерите, та така това са хората на банкянския буда,и на намагнитения феномен

    12:39 19.02.2026

  • 45 Гарга

    19 0 Отговор
    Добре че не са се обесили няколко човека, ритуално.

    12:39 19.02.2026

  • 46 Много кофти

    10 7 Отговор

    До коментар #34 от "Много самоубийци станаха":

    И по някаква случайност се запалил архива във следственото на МВР, напоследък само случайности се случват във Северозападна България... и също така по някаква случайност Румен Радев подкрепя Путин и по някаква случайност русофили и руски олигарси спонсорират предизборната му кампания.

    12:59 19.02.2026

  • 47 кой му дреме

    0 2 Отговор
    а сменихте ли гумите д пролетни ?

    13:04 19.02.2026

  • 48 Става

    11 0 Отговор
    Нещо,...пренареждане на фигурите...

    13:04 19.02.2026

  • 49 Броят си пачките...

    9 0 Отговор

    До коментар #31 от "Къде са":

    ...от чекмеджетата...!

    13:11 19.02.2026

  • 50 Здравей

    18 0 Отговор
    Този сигурно е ремонтирал джипове и атв- та. За по сигурно се ,,обесва,,,. Може да е правил профилактика на атв преди да тръгнат нагоре към балкана.

    13:13 19.02.2026

  • 51 Гледай

    19 0 Отговор
    Ти пак самоубийство и то пак Враца намесена?Как да им вярваш?Някой го е самоубил,ако му е ползувал колите към Петрохан?

    13:19 19.02.2026

  • 52 Ззз

    14 3 Отговор
    МВР разплете случая: Ритуално автомонтьорно самоубийство. Жертвата е била в депресия от месеци, коментирала пред познати, че смъртта в хале е изход.

    13:23 19.02.2026

  • 53 Колко станаха?

    20 0 Отговор
    Официално! 6 на Петрохан и Околчица, един самокатастрофирал на прав участък на другия ден след Околчица, сега още един самоубил , един и жена му в Мексико ( кой знае???) Сигурно ще има още!

    13:27 19.02.2026

  • 54 Каква

    19 0 Отговор
    Гордост за българската мафия!Свидетелите ги убиват.Е сега наистина във Враца няма и гарга да каца.ОПАСНО е.

    13:31 19.02.2026

  • 55 На БАБА фърчилото

    15 0 Отговор
    Поредният САМОубит ли ?

    14:23 19.02.2026

  • 56 Лазо

    17 0 Отговор
    Нормално. Петроханския убиец продължава да "самоубива".

    16:15 19.02.2026

  • 57 Дддд

    12 0 Отговор
    Някой учуден ли е че е самоубийство?!

    17:37 19.02.2026

  • 58 Какво какво...

    1 0 Отговор
    Изплюйте камъчето ,......

    21:39 19.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Даскалов

    1 0 Отговор
    Аз не разбрах, да плача ли или да се радвам.
    Нека баба Яга Нейски да ми каже.

    05:05 20.02.2026

