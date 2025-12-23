Ламин Ямал показа уютния си дом: трофеи, спомени и неподозирани съкровища

Футболната сензация на Барселона, Ламин Ямал, зарадва почитателите си с ексклузивен поглед към личното си пространство, преди да се премести в ново жилище. Младият талант, който в последните две години наричаше този апартамент свой дом, реши да сподели моменти от ежедневието си и да покаже къде е черпил сили след напрегнатите битки на терена.

В кратко видео, изпълнено с усмивки и закачки, Ямал с гордост представи своята скромна, но изпълнена с характер квартира.

„Не е имението на 50 Cent, но вижте тази находка!“, пошегува се той, докато размахва подписан винил на Dr. Dre – истинска реликва за всеки музикален ценител.

Облечен в резервния екип на Колумбия от Копа Америка 2024 с номер 7 на Луис Диас, Ламин ни развежда из своя тристаен апартамент, където цари артистичен хаос. Навсякъде се виждат купи, медали и отличия – свидетелство за впечатляващите му успехи, макар самият той да признава, че не помни откъде са някои от тях.

Сред необичайните му колекции се открояват десетки ароматни свещи и ванилови дифузери, които придават на дома му неповторим уют.

Вниманието привличат и подаръци от фенове, както и сантиментални предмети от детството му.

„Тази плюшена играчка спечелих в Порт Авентура“, споделя Ямал с усмивка, връщайки се към безгрижните си години.

Жилището разполага с просторна всекидневна, модерна кухня и тераса на горния етаж.

Любопитно е, че въпреки възможността за релакс на открито, младият футболист признава, че почти не е използвал терасата.

„Мислехме, че през лятото ще е страхотно, но така и не сложихме възглавниците на дивана – все се притеснявам, че някой може да ни види“, откровен е Ямал.