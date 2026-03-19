Пентагонът иска допълнителни 200 млрд. долара за войната с Иран

19 Март, 2026 12:40 2 330 125

Множество официални лица оценяват, че войната на САЩ срещу Иран, само през първата седмица - е струвала на американците над 11 млрд. долара

Пентагонът е поискал от Белия дом да одобри искане към Конгреса за финансиране за над 200 млрд. долара за войната в Иран, предаде "Вашингтон пост", позовавайки се на висш служител на администрацията.

Все пак е неясно колко в крайна сметка ще поиска Белият дом от законодателите в Конгреса. Според някои служители на Белия дом искането на Пентагона няма реалистичен шанс да бъде одобрено от Конгреса.

Също така Пентагонът е отправил няколко различни предложения за финансиране през последните две седмици.

Множество официални лица оценяват, че войната на САЩ срещу Иран, само през първата седмица - е струвала на американците над 11 млрд. долара.

Малко след началото на войната, администрацията на Тръмп започна да подготвя допълнително искане за финансиране, за да покрие разходите.

Още преди войната в Иран Доналд Тръмп поиска бюджетът за отбрана за тази година да е 1,5 трилиона долара, което е с над 50% повече от предходната година. Остава неясно как и дали допълнителното финансиране може да се отчита към тази обща сума. Бюрото по управление и бюджет на Белия дом възрази срещу предложението, като според тях сумата е твърде голяма.


  • 1 глупусти

    14 20 Отговор
    На Тръмп ако му трябват пари, направо ще си ги вземе, а няма да ги иска от някой. Той нали така прави.

    Коментиран от #7, #65

    12:43 19.03.2026

  • 2 Ей ся

    38 4 Отговор
    ще им ги нарисувам.

    12:43 19.03.2026

  • 3 ЕПИЧНА ЛУДОСТ

    58 5 Отговор
    200 СА МАЛКО.ДА ПОИСКАТ ОТ СЪЮЗНИЦИТЕ КАТО НАС И РУМЪНЦИТЕ.НИЕ ДАВАМЕ И НИЩО НЕ ОТКАЗВАМЕ.БАЙ ЗАПРЯНОВ ЩЕ КАЖЕ ЧЕ ТРЯБВАТ ЗА УЧЕНИЯТА

    12:44 19.03.2026

  • 4 Далавера "Импекс "

    70 0 Отговор
    Урсула иска 90 млрд., бат Дончо закръгля на 200, е ва тия милиарди като джобни ги имат.

    Коментиран от #10, #13

    12:44 19.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гръм и мълнии

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "глупусти":

    Не става...иначе импийчмънт🤣

    12:45 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пламен

    42 4 Отговор
    Ръмп е фалирал шест пъти.
    Вие бихте ли вложили парите в банка , която е фалирала шест пъти ?

    Коментиран от #14, #25, #79

    12:45 19.03.2026

  • 10 Вова ка Путин Шаломкин

    9 28 Отговор

    До коментар #4 от "Далавера "Импекс "":

    Нали... а аз се радвам на някакви 6 млрд дето ми позволиха да продам малко петрол.

    Коментиран от #47, #103

    12:46 19.03.2026

  • 11 капитана

    40 1 Отговор
    Този път се оакахте като гугутки !!! Лошото е,че и ние сме в л@.ната!!!!!!!!!!!!!!

    12:46 19.03.2026

  • 12 Мъни мъни мъни, животът е пари.

    26 1 Отговор
    Да си дойдем на думата😂😂😂

    12:46 19.03.2026

  • 13 За Украйна 90млрд е едно,

    9 11 Отговор

    До коментар #4 от "Далавера "Импекс "":

    а за САЩ 200млрд са нищо, джобни.

    12:46 19.03.2026

  • 14 ма чекай бе

    14 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Тръмп не беше ли ВАШ?
    Помним скандиранията ви. "Долу Бай-Дън. Тръмп НАШ"

    Коментиран от #20

    12:46 19.03.2026

  • 15 Пари

    30 1 Отговор
    като вестници, сега ще напечатат. А това, че са хвърлени на вятъра, загиват хора, заради нечие его.. изобщо май не ги интересува. Явно за да си политик се изисква да си с пропаднал морал и никакви ценности.. накъде отива този свят...

    Коментиран от #19

    12:46 19.03.2026

  • 16 Боруна Лом

    18 1 Отговор
    НЯМА СТРАШНО,НИЕ СМЕ НАСРЕЩА! ВСИЧКИ ЩЕ ДАДЕМ ЗА НАШИТЕ ПАСТИРИ! ПУУУУ!

    12:47 19.03.2026

  • 17 Смех

    21 0 Отговор
    Нали била спечелена войната и всичко било постигнато ? 1.5 трилиона бюджет и пак няма пари.Освен ако не става въпрос за рубли с тия милиарди и трилиони, пък да лъжат, че е в долари.

    12:48 19.03.2026

  • 18 Официално от Пентагонът:

    15 1 Отговор
    И 6@ ли сме та.🖕

    12:48 19.03.2026

  • 19 Не са хвърлени на вятъра

    8 26 Отговор

    До коментар #15 от "Пари":

    Унищожава се терористична групировка, която се е окопала във властта от 47 години.

    Коментиран от #27, #30, #63, #93

    12:48 19.03.2026

  • 20 Пламен

    6 22 Отговор

    До коментар #14 от "ма чекай бе":

    Бъркаш ме с някой .
    Аз обяснявах на копейките , че е глупаво да се радват на тоя .

    Коментиран от #46, #70

    12:48 19.03.2026

  • 21 Хиперзвукови ядрени камили

    12 4 Отговор
    Еврейския ФЕД ще напечата, още утре.

    12:49 19.03.2026

  • 22 Попето

    23 6 Отговор
    Безумци! И няма кой да ги спре! Чета, че СЗО се подготвяли за реакции, ако стане ядрена катастрофа, подготвяли се, моля ви се, вместо да се спре това безумство!

    Коментиран от #31, #32

    12:49 19.03.2026

  • 23 Ззз

    23 2 Отговор
    Хората го избраха, за да им оправи икономиката и да депортира нелегалните, а ненормалното еврейско псе тръгна да прави войни на всеки континент...

    Коментиран от #35, #67

    12:50 19.03.2026

  • 24 "На канала"

    10 1 Отговор
    Кво викахте? ...Байдън не бил в ред,а? 🤣🤣🤣Всички "на канала"

    12:50 19.03.2026

  • 25 Фалитбанк ЕАД

    1 8 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Твоите в коя банка са?

    12:51 19.03.2026

  • 26 капитана

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Направо е смешен":

    Засрами се бе т.пънар и се моли да не те стига !

    12:51 19.03.2026

  • 27 Механик

    32 3 Отговор

    До коментар #19 от "Не са хвърлени на вятъра":

    Ами аз не помня Иран да са нападали някого през тия 47 години. Виж САЩ са нападали много държави през същото време.
    Та кой е терориста? М?

    Коментиран от #29, #34, #37, #44, #56

    12:52 19.03.2026

  • 28 Презвитер Козма

    4 26 Отговор
    САЩ пара има бол, не ги мислете. Само икономиката на Калифорния е три пъти по-голяма от тази на цялата Руска империя, въпреки че онази е заграбила една шеста от територията на планетата пак я е докарала до просешка тояга. Пари ще има да се бомбят чалмите до пълна капитулация на ислямо-фашистите

    12:52 19.03.2026

  • 29 уфффф

    1 11 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    явно ни е къса паметта.

    Коментиран от #33

    12:52 19.03.2026

  • 30 Бъркаш се

    20 0 Отговор

    До коментар #19 от "Не са хвърлени на вятъра":

    Окопали са се във властта, когато избиха индианците,че направиха и една друга държава през 1948г.

    12:53 19.03.2026

  • 31 Я пъ тоа

    4 15 Отговор

    До коментар #22 от "Попето":

    Кой спря...Путин, дето изби над два милиона славяни.

    12:53 19.03.2026

  • 32 Руски колхозник

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Попето":

    Подготвят се,няма как...като нищо не зависи от тях.

    12:54 19.03.2026

  • 33 Механик

    15 1 Отговор

    До коментар #29 от "уфффф":

    Кажи къде прати самолетоносачи Иран! М?

    Коментиран от #38

    12:54 19.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Капитан Тръмп Спароу

    18 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ззз":

    Е,да де...тръгна да оправя икономиката,като заграбва ресурсите на други държави.

    12:56 19.03.2026

  • 36 Помощ.

    18 2 Отговор
    Пентагон започна да прилича на Зеленски. Дайте още иначе нищо не става.

    12:57 19.03.2026

  • 37 Мирните народи хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Ти у комунистите никой не нападаха, за да КМС НРБ ;)

    12:58 19.03.2026

  • 38 уфффф

    4 10 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    Момченце малко и невинно. Бъркаш ВОЙНА С ТЕРОРИЗЪМ
    Имам десетки примери но ще ти дам един малко да помислиш над него:
    От къде Хусите дето са по джапанки имаха ракети да правят нападенията си над корабите в Аденски залив.
    а) САми си ги разработиха
    б) Сами ги си финансираха
    б) НЯкой им ги даде и финансира... кой е тоя някой.

    Коментиран от #53, #60

    12:58 19.03.2026

  • 39 Мишел

    10 2 Отговор
    През май външния дълг на САЩ ще надмине 40 трилиона долара. Лихвите, които плащат по него са повече от бюджета на Пентагона.

    Коментиран от #41, #42, #59

    12:59 19.03.2026

  • 40 Пламен

    4 9 Отговор
    Преди няма и една година :

    30.04.2025
    “Възраждане” с делегация във Вашингтон, срещат се с конгресмени от Републиканската партия на САЩ
    “Възраждане” изразиха пълната си подкрепа за политиката на Тръмп .

    Ко стана ве сКопейки ? :)Аз казвах ли ви тогава , че не сте умни ?

    Коментиран от #43

    12:59 19.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 е и какво от това

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    Луд е този който изяжда зелника или който му го дава?

    Коментиран от #69

    13:00 19.03.2026

  • 43 Тръмп НАШ !

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Пламен":

    Тръмп НАШ
    ТРЪМП НАШ !!!
    Долу БАЙ-ДЪН

    Коментиран от #58, #66

    13:01 19.03.2026

  • 44 Факт

    16 2 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    Иран не е нападал никой през последните 3 века. В случайте когато се е бил с някой през това време винаги е бил нападан първи. Друг интересен момент е, че преди 3 века някои държави не са и съществували и даже не се е и предполагало, че ще съществуват.И то бая много държави.

    13:02 19.03.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 2 Отговор
    "Бюрото по управление и бюджет на Белия дом възрази срещу предложението, като според тях сумата е твърде голяма."-----
    😀😀 " пАри нема, действайте!"😀😀

    Коментиран от #91

    13:02 19.03.2026

  • 46 Мишел

    7 5 Отговор

    До коментар #20 от "Пламен":

    Обясняваше, че Тръмп е най великия президент на САЩ.

    Коментиран от #50, #76

    13:03 19.03.2026

  • 47 Зелко жидобандеров

    14 1 Отговор

    До коментар #10 от "Вова ка Путин Шаломкин":

    И аз си чакам моите 90 милиарда, но ако не пристигнат, Шон neндел ми даде 900 $ да си купя лепило с тях.

    13:03 19.03.2026

  • 48 Д-р Ментал

    16 2 Отговор
    Благодарете на г-н Тръмп за задаващата се икономическа криза! Най-безумният президент до момента

    13:05 19.03.2026

  • 49 каква стана тя

    13 3 Отговор
    Иран с военен бюджет от 26 милиарда , попиля евреите с военен бюджет от 160 милиарда и краварите с военен бюджет от близо един трилион ??!!!

    13:06 19.03.2026

  • 50 Пламен

    4 9 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Нека копейките да си видят коментарите от преди една година . В архива на форума лесно могат да се намерят. :)

    Коментиран от #57, #62

    13:06 19.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Фау 2

    5 10 Отговор

    До коментар #38 от "уфффф":

    Между тероризъм и война няма почти никаква разлика. Примерно в Украйна от 2014-та до 2022-ра имаше държавен тероризъм срещу собственото население, а след това се включиха и злите копейки да ги обстрелват с ракети, бомби и дронове.

    Коментиран от #61

    13:07 19.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 А малко ли ти

    4 8 Отговор

    До коментар #27 от "Механик":

    се виждат 120 000 избити иранци за 47 години, заради това, че са протестирали Топо-лошо и от тероризъм, това е геноцид над иранското население.

    Коментиран от #87, #102

    13:08 19.03.2026

  • 57 Тролски профил

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Пламен":

    Ясно, мишка от архива.

    13:08 19.03.2026

  • 58 да бе козляк

    6 2 Отговор

    До коментар #43 от "Тръмп НАШ !":

    И бай Дън призраков ваш , и бай Дрън перчмемов пак ваша !!!

    13:09 19.03.2026

  • 59 Абсолютни глупости

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Мишел":

    от пенсионерския клуб :)

    13:09 19.03.2026

  • 60 уф оф това е

    7 2 Отговор

    До коментар #38 от "уфффф":

    Еврейските терористи какво правят на чужда територия в Палестина, някой да ги е канил там мошетата, много ясно че хуси, иранци, палестинци и др. ще се отбраняват от навлеците.

    Коментиран от #64

    13:09 19.03.2026

  • 61 уфффф

    3 3 Отговор

    До коментар #53 от "Фау 2":

    айде почнаха се личните талкувания.
    Има разлика когато някой ТЕРОРИЗИРА цивилните на една страна и 5 години им праща вечерно време дронове и ракети докато спят и тези които ИЗБИВАТ ВОЕННИ И РЪКОВОДИТЕЛИ (както се прави на ВОЙНА).
    Аре малко от малко да познаваме думите, а не да търсим под вола теле.

    13:09 19.03.2026

  • 62 що бе козяшките коментари

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "Пламен":

    няма ли ги ?!

    13:10 19.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 уффф

    0 10 Отговор

    До коментар #60 от "уф оф това е":

    правят ВОЙНА за да избият ТЕРОРИСТИТЕ заради които им се наложи да създадат железния купол които оперира ЕЖЕДНЕВНО последните 20 години.

    Коментиран от #92

    13:10 19.03.2026

  • 65 верно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "глупусти":

    аз знам че обикновено фалит обявява ... Ама ти подозирам си дупер информирана

    13:11 19.03.2026

  • 66 Мнение

    3 7 Отговор

    До коментар #43 от "Тръмп НАШ !":

    Да. Русофилите са радваха на Тръмп, викаха за него, а той взе че съсипа Иран, Русия, Сирия, Венецуела. Сега стана лошия Тръмп

    😂

    Коментиран от #75, #78, #81

    13:11 19.03.2026

  • 67 Д-р Ментал

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ззз":

    Иначе искаше Нобела за мир….

    Коментиран от #68

    13:11 19.03.2026

  • 68 рррр

    0 8 Отговор

    До коментар #67 от "Д-р Ментал":

    на всеки заличил терористите му се полага Нобел за мир

    Коментиран от #72

    13:12 19.03.2026

  • 69 Мишел

    8 2 Отговор

    До коментар #42 от "е и какво от това":

    Доларът е петата световна валута, която си отива.

    Коментиран от #71

    13:13 19.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 е и какво от това

    1 9 Отговор

    До коментар #69 от "Мишел":

    Това дете малко го чуваме от 1917та. Но дори Аляска продадоха родинопродажниците за куфар долари.

    13:14 19.03.2026

  • 72 ха ха ха ...

    8 1 Отговор

    До коментар #68 от "рррр":

    То се видя кои са терористите !!
    Иран никого не е нападал !!!

    Коментиран от #74, #108

    13:14 19.03.2026

  • 73 Карго 200

    2 0 Отговор
    Дедо Доньо-рижавия каза на чалмите,че ще им пръсне находището;)))

    13:15 19.03.2026

  • 74 рррр

    1 6 Отговор

    До коментар #72 от "ха ха ха ...":

    бъркаш война с тероризъм. В момента Тръмп обяви война на терористите.

    13:15 19.03.2026

  • 75 който и президент от краварника

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "Мнение":

    да хванеш , все е за диспансера .

    Коментиран от #77, #90

    13:15 19.03.2026

  • 76 Пламен

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Мишка , защо пишеш глупости винаги ?

    13:15 19.03.2026

  • 77 е ми

    1 4 Отговор

    До коментар #75 от "който и президент от краварника":

    що тогава толкова се радва че Тръмп бил ваш?

    Коментиран от #113

    13:16 19.03.2026

  • 78 флип

    5 2 Отговор

    До коментар #66 от "Мнение":

    Те и американците се радваха на Тръмп я ги вижте сега, 17 процента одобрение, явно и те са от тези лелеяни русофили които така ви притесняват

    13:16 19.03.2026

  • 79 хамсал

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "Пламен":

    Тръмп не е фалирал шест пъти, дори един път не е фалирал! Толкова си наясно с бизнеса, че не правиш разлика между личен фалит и фалит на фирма! "Доналд Тръмп никога не е обявявал личен фалит. Неговите фирми обаче са подавали документи за обявяване в несъстоятелност общо шест пъти до момента. Те включват две казина в Атлантик Сити, през 1991 и 1992 г., и хотел Plaza в Ню Йорк, също през 1992 г.".

    Коментиран от #80, #94

    13:16 19.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Търновец

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Мнение":

    Тръмп реално помага на Русия с високите цени на нефта, за нас продължителна война е много лошо а тези 200 милиарда допълнително към бюджета може да означават десант на морска пехота в Иран. А най вероятно Бай Дончо ще вдигне търговските тарифи за да ги Андора войната.

    Коментиран от #105

    13:18 19.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Припока

    6 1 Отговор
    Пишете си каквото искате, ама дизела и бензина с това темпо на растеж ще ударят 5 евро за литър

    Коментиран от #85

    13:19 19.03.2026

  • 84 Луд

    5 0 Отговор
    Чул ли някои досега държавен лидер да поиска за бедните си съграждани да извади такива пари а пък Европейските подариха във пъти повече на държава не членка на общността.Вече на нищо не вярвам лъжат мажат и джобовете им са пълни с жаби кикерани.

    13:20 19.03.2026

  • 85 Електричка

    0 4 Отговор

    До коментар #83 от "Припока":

    Пука ми. Аз съм с Volkswagen ID 7 и със 22кв соларни панели на къщата

    Коментиран от #101

    13:21 19.03.2026

  • 86 Някой

    6 0 Отговор
    Да ги вади Тръмп от собствените си джобове. И другите които са предложили операцията.

    13:22 19.03.2026

  • 87 Тези лъжи

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "А малко ли ти":

    откъде ги изсмука, от еврейските новини ли, лъжеш като дърт евреин.

    13:23 19.03.2026

  • 88 Моше

    10 1 Отговор
    Тази война я искаха ЕВРЕИТЕ и те са най богатите в Америка и света какво са за тях 200 милярда Долари.

    13:23 19.03.2026

  • 89 Смешник

    5 3 Отговор
    Иран с евтините Шахеди им разказа играта със скъпоструваштите пво ракети

    13:24 19.03.2026

  • 90 Мнение

    4 4 Отговор

    До коментар #75 от "който и президент от краварника":

    Не е точно така, но е факт, че русофилите бяха много ентусиазирани от избирането на Тръмп и от победата му над Харис. Така че сега ще му се радват.

    😉

    Коментиран от #114

    13:24 19.03.2026

  • 91 Карго 200

    1 5 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бюрото може да възразява колкото си ще. Президентските пълномощия позволяват 60 дни война,с който или които президента си поиска на планетата,а след това конгреса решава. Тъй,че бюрото да ходи при крайцера,флагмана,ракетоносец а "Москва".

    Коментиран от #96

    13:25 19.03.2026

  • 92 Оффцо

    6 0 Отговор

    До коментар #64 от "уффф":

    4футите обичат войните, но друг да им ги води.

    13:25 19.03.2026

  • 93 Дрън, дрън

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Не са хвърлени на вятъра":

    Едно време комунягите ни ги говореха тия, сега започнаха демократите да ги повтарят, обаче забравят че все още има доста хора които помнят.

    13:25 19.03.2026

  • 94 Аз до колкото знам

    6 1 Отговор

    До коментар #79 от "хамсал":

    При първия си развод е инсценирал личен фалит за да неможе жена му да го одере яко...

    13:27 19.03.2026

  • 95 БГ реалност

    8 2 Отговор
    Време е кораба на САЩ да потъне-буквално и преносно и да се спре с всякакви родове и затъпяване на хората, това са най-големите утайки и фалшивите еврей дърпащи конците.

    13:28 19.03.2026

  • 96 Груз 404

    5 2 Отговор

    До коментар #91 от "Карго 200":

    А трите краварски танкера и трите ефки отиват на ремонт в ЮжМаш (миш маш).

    Коментиран от #99

    13:29 19.03.2026

  • 97 Форест Гъмп

    6 0 Отговор
    Голямо печатане ще падне.

    13:32 19.03.2026

  • 98 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    9 2 Отговор
    Мръсните терористи искат 200 милиарда от американските граждани за да може да убиват повече и повече ирански деца и да угаждат на еврейския терористичен режим на Израел

    13:32 19.03.2026

  • 99 Карго 200

    3 5 Отговор

    До коментар #96 от "Груз 404":

    Няма проблем. Ефки бол,кораби също.

    13:32 19.03.2026

  • 100 Мухахаха

    6 2 Отговор
    Буя ще е голям за ивреи и кравари

    13:33 19.03.2026

  • 101 Улав

    4 0 Отговор

    До коментар #85 от "Електричка":

    Бегай тостер

    13:34 19.03.2026

  • 102 От авторитетните

    2 3 Отговор

    До коментар #56 от "А малко ли ти":

    трудове на института за изследване на войната ли го научи това или от дойче зеле? То много разлика между двете няма, ама все пак.

    13:35 19.03.2026

  • 103 Дръта чанта

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Вова ка Путин Шаломкин":

    Русия ще спаси света от безумията на евреите

    Коментиран от #112

    13:35 19.03.2026

  • 104 Коста

    4 1 Отговор
    Дедо Тчръмпи нали е милиардер. Да даде няколко милиарда и да фалира неговатамамаоткачена

    13:36 19.03.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Дръта чанта

    4 3 Отговор
    Единия самолетоносач се самозапали другия се посера аве краварска работа 😂

    Коментиран от #120

    13:38 19.03.2026

  • 107 123456

    1 1 Отговор
    тука трябва да дойдат санитарите с белите ризи с дъъългите ръкави - дето се връзват отзад после

    Коментиран от #118

    13:38 19.03.2026

  • 108 Мюфтията

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "ха ха ха ...":

    Той да си варди рижата дуп @ра, че тия не подбират

    13:39 19.03.2026

  • 109 Пламен

    4 2 Отговор
    200 милиарда разпределено на 200 милиона население .
    По 1000 $ на маймунка .
    Ко му плащаш ? :)

    13:40 19.03.2026

  • 110 Соломон

    3 1 Отговор
    Набира бг атлантиците за фронта в Иран смазката ще е бонус

    13:40 19.03.2026

  • 111 Дедо

    2 4 Отговор
    Ако трябва ще ги платят шейховете от Саудитска Арабия,, те са врагове на Аятоласитен, а парите за тях не са проблем .

    13:41 19.03.2026

  • 112 Карго 200

    2 6 Отговор

    До коментар #103 от "Дръта чанта":

    146 000 000 руснаци са твърде малко за мечтаното от теб спасение. Както се казва 146 милиона руснаци са твърде малко за това танго!

    Коментиран от #115, #116, #119

    13:41 19.03.2026

  • 113 Само питам

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "е ми":

    Кой на кого се е радвал ?!
    А и вие на говорещия с духове ли се радвахте ?!
    Все с избили маслени гарнитури кандидатите там !

    13:41 19.03.2026

  • 114 интересно

    6 0 Отговор

    До коментар #90 от "Мнение":

    Да избираш между деменция и откачен . Друга опция няма .

    13:42 19.03.2026

  • 115 руснаците може да са малко

    5 4 Отговор

    До коментар #112 от "Карго 200":

    Ама ракетите са много !
    Сега не е времето на Наполеон да се атакува с щикове !

    13:44 19.03.2026

  • 116 не бери грижа

    7 3 Отговор

    До коментар #112 от "Карго 200":

    То на краварите и само Ким водородния им е достатъчен !

    13:44 19.03.2026

  • 117 Голям майтап

    4 0 Отговор
    Идиота Тръмп искаше да му присъдят Нобеловата награда за мир???
    Майка му говореше за него че е идиот, тя много се надяваше да не стане политик, щото жална и майка на Америка и света.

    13:51 19.03.2026

  • 118 уточнявай

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "123456":

    Трябва да отидат в израхел, там има много деградирали психопати за вързване.

    13:52 19.03.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 КуZю Пушилката от депото за скрап

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Дръта чанта":

    Сънувах че съм ядрен самолетоносач еххх....

    13:59 19.03.2026

  • 121 Тръмп

    3 0 Отговор
    Бате, бате дай пари за ракети бате

    14:00 19.03.2026

  • 122 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Иска ги за 3 седмици, сиреч горят по 70 милиарда на седмица 😉😜

    Коментиран от #124

    14:00 19.03.2026

  • 123 Ей това да си копейка е Божие наказание

    1 0 Отговор
    Две мнения няма.

    14:01 19.03.2026

  • 124 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Ивелин Михайлов":

    Клесс,коя година се пада от тридневната специална военна операция!

    14:03 19.03.2026

  • 125 Шопо

    1 1 Отговор
    С помощ от България САЩ може да победят Иран

    14:07 19.03.2026