Пентагонът иска допълнителни 200 млрд. долара за войната с Иран

Пентагонът е поискал от Белия дом да одобри искане към Конгреса за финансиране за над 200 млрд. долара за войната в Иран, предаде "Вашингтон пост", позовавайки се на висш служител на администрацията.

Все пак е неясно колко в крайна сметка ще поиска Белият дом от законодателите в Конгреса. Според някои служители на Белия дом искането на Пентагона няма реалистичен шанс да бъде одобрено от Конгреса.

Също така Пентагонът е отправил няколко различни предложения за финансиране през последните две седмици.

Множество официални лица оценяват, че войната на САЩ срещу Иран, само през първата седмица - е струвала на американците над 11 млрд. долара.

Малко след началото на войната, администрацията на Тръмп започна да подготвя допълнително искане за финансиране, за да покрие разходите.

Още преди войната в Иран Доналд Тръмп поиска бюджетът за отбрана за тази година да е 1,5 трилиона долара, което е с над 50% повече от предходната година. Остава неясно как и дали допълнителното финансиране може да се отчита към тази обща сума. Бюрото по управление и бюджет на Белия дом възрази срещу предложението, като според тях сумата е твърде голяма.