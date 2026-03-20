Новини
Свят »
САЩ »
NBC: Пентагонът ускорява разполагането на хиляди морски пехотинци в Близкия изток

20 Март, 2026 03:21, обновена 20 Март, 2026 03:38 1 002 12

  • сащ-
  • война-
  • пресийски залив-
  • петрол-
  • пехотинци

NBC: Пентагонът ускорява разполагането на хиляди морски пехотинци в Близкия изток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни ускоряват разполагането на войски в Близкия изток заради операцията срещу Иран, съобщава NBC.

„САЩ ускоряват разполагането на хиляди допълнителни моряци и морски пехотинци в Близкия изток“, се казва в материала.

Според канала, 2 200 морски пехотинци ще отпътуват за региона от Сан Диего през следващите дни, предсрочно.

Съобщава се, че военнослужещите ще се качат на десантния кораб USS Boxer, като може да са необходими още два, за да се настанят няколко хиляди моряци.

САЩ актуализираха лиценза си за търговски операции с руски петрол, забранявайки сделки с определени държави, сочи документ на Министерството на финансите.

Промените се отнасят за лиценза, разрешаващ продажбата на руски петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове, считано от 12 март.

Новата версия забранява сделки с лица и организации, свързани с Иран, Северна Корея, Куба, както и Крим и т. нар. нови руски региони.

Други параметри остават непроменени: мярката е в сила до 08:01 ч. на 11 април. Премахването на санкциите ще засегне сто милиона барела.

Конфликтът между Израел и САЩ с Иран на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за енергийни доставки от Персийския залив до световния пазар.

Междувременно бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва призова международната общност да не позволява на американската администрация да вярва, че има право да контролира други континенти и държави.

„Не можем да позволим на никого да си мисли, че притежава света и да говори за завземане на Гренландия, Панамския канал, Куба или Венецуела. Това е невъзможно. Нашата планета се нуждае от мир, а не от война“, заяви бразилският лидер по време на публична реч, излъчена по правителствения канал в YouTube. Според държавния глава водещите страни в света трябва „да се научат да уважават правото на народите на самоопределение“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически факти

    11 1 Отговор
    Голямо клане ще падне, май...

    03:42 20.03.2026

  • 2 Вероятно

    11 2 Отговор
    Ще има и сухопътна операция в Иран...

    03:43 20.03.2026

  • 3 Исторически факти

    7 0 Отговор
    Ще гледаме по телевизора рамбовците как ще плажуват и ваканцуват...

    03:45 20.03.2026

  • 4 NBC: Пентагонът ускорява разполагането

    1 5 Отговор
    NBC: Пентагонът ускорява разполагането на хиляди морски пехотинци в Близкия изток
    ОСТАВА ВЯРНО ТВЪРДЕНИЕТО, ЧЕ ДОКАТО НЕ СТЪПИ ПЕХОТИНСКИ КРАК, ВОЙНАТА НЕ Е СПЕЧЕЛЕНА, ТЕРИТОРИЯТА СЪЩО. УКРАИНЦИТЕ СА ПРАВИ, ДА НЕ ДАВАТ ДАРОМ ТЕРИТОРИИ.

    03:49 20.03.2026

  • 5 Рижавият

    0 1 Отговор
    го амна.

    Коментиран от #9

    03:51 20.03.2026

  • 6 Исторически факти

    4 1 Отговор
    Хавана и Варадеро – един различен свят, едно различно приключение - също очакваме туристи от Уса....

    03:51 20.03.2026

  • 7 Aм бyбaтa,

    1 0 Отговор
    Рижко.

    03:56 20.03.2026

  • 8 бразилският президент Луис Инасио Лула

    2 2 Отговор
    бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва призова
    КАРЛИК: И ТОЯ ЩЕ СЕ ИЗЖИВЯВА НА МЕСИЯ. НЕ СТАНАХМЕ ЛИ ТВЪРДЕ МНОГО?

    03:57 20.03.2026

  • 9 КОПЕЙКА, ВСИЧКИ ВИДЯХА:

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рижавият":

    ТИ "го амна" НА
    РИЖАВИЯ. И МИТРОФАНОВНА ЯДОСА. ТЯ В РЕДИЧКАТА ВИ БЕШЕ ПЪРВА.

    04:03 20.03.2026

  • 10 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Носят ли си достатъчно знамена за повиване

    04:13 20.03.2026

  • 11 хехе

    0 0 Отговор
    ще има рибай стек на промоция.

    04:19 20.03.2026

  • 12 Шкоп и Глюм

    0 1 Отговор
    Кюрди и Балухи са готови също. Та че отляво, от центъра, отдясно и отгоре, то идва.

    04:33 20.03.2026