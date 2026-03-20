NBC: Пентагонът ускорява разполагането на хиляди морски пехотинци в Близкия изток

Американските военни ускоряват разполагането на войски в Близкия изток заради операцията срещу Иран, съобщава NBC.

„САЩ ускоряват разполагането на хиляди допълнителни моряци и морски пехотинци в Близкия изток“, се казва в материала.

Според канала, 2 200 морски пехотинци ще отпътуват за региона от Сан Диего през следващите дни, предсрочно.

Съобщава се, че военнослужещите ще се качат на десантния кораб USS Boxer, като може да са необходими още два, за да се настанят няколко хиляди моряци.

САЩ актуализираха лиценза си за търговски операции с руски петрол, забранявайки сделки с определени държави, сочи документ на Министерството на финансите.

Промените се отнасят за лиценза, разрешаващ продажбата на руски петрол и петролни продукти, натоварени на плавателни съдове, считано от 12 март.

Новата версия забранява сделки с лица и организации, свързани с Иран, Северна Корея, Куба, както и Крим и т. нар. нови руски региони.

Други параметри остават непроменени: мярката е в сила до 08:01 ч. на 11 април. Премахването на санкциите ще засегне сто милиона барела.

Конфликтът между Израел и САЩ с Иран на практика спря корабоплаването през Ормузкия проток, ключов маршрут за енергийни доставки от Персийския залив до световния пазар.

Междувременно бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва призова международната общност да не позволява на американската администрация да вярва, че има право да контролира други континенти и държави.

„Не можем да позволим на никого да си мисли, че притежава света и да говори за завземане на Гренландия, Панамския канал, Куба или Венецуела. Това е невъзможно. Нашата планета се нуждае от мир, а не от война“, заяви бразилският лидер по време на публична реч, излъчена по правителствения канал в YouTube. Според държавния глава водещите страни в света трябва „да се научат да уважават правото на народите на самоопределение“.