Времето днес, прогноза за петък, 20 март: Предимно облачно, на места със слаби валежи от дъжд

Ще бъде предимно облачно, на места със слаби валежи от дъжд. В нощните и сутрешните часове в Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва със сняг.
Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен до силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните - между 7° и 12°, в София 6°-7°. Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.
По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
В планините ще бъде облачно и на много места ще има слаби превалявания от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 0°-1°, на 2000 метра – около минус 6°.
През почивните дни вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, в планините – от сняг, но значителни количества не се очакват. На повече места ще са валежите в неделя, тогава и облачността ще бъде по-плътна, а дневните температури ще са по-ниски - предимно между 6° и 11°, а минималните ще са между 0° и 5°.
В събота над Югозападна България ще има временни разкъсвания на облачността и сутрешните температури ще са малко под нулата.
1 да муЯДЕТЕ мръсниятХУЙ ваштааМАМАпроста
Свобода или Смърт,
много съм дърт, много съм дърт.
69 години спя и ям ряпа,
и чакам момента да скоча в трапа.
Аз съм от Лом и съм говедо,
но се представям за козлодуйско чедо.
Радиацията мен не може да ме хване,
душата ми от памперса,
често се храни.
Правя си аз ножки редовно,
и всички ми викат че съм гоовнюю.
Най-добрият аз съм в сайта,
мозъка ми е с лимит, 2 мегабайта.
Много обичам аз да досаждам,
и на Стамаат на члена да се угаждам.
Кара ме той като трудовашка каруца,
целия ми диференциал, горко скрибуца.
Много ви моля не ми се сърдете,
искам всички дружно да ме нaебeте....,!
Коментиран от #2
03:09 20.03.2026
2 Оня с коня
До коментар #1 от "да муЯДЕТЕ мръсниятХУЙ ваштааМАМАпроста":ас ша гоОСМУЧА само ако има много сиренеПО главичкатаа
много сиренясалиХУЙщa съм облизал
Коментиран от #3
03:10 20.03.2026
3 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "Оня с коня":уф... да ти е сладко вземи си и глава чесън немит да не се оригааш на спермма после
03:11 20.03.2026
4 Оня с коня
03:17 20.03.2026
5 От 1 до 4
Няколко пъти.
03:49 20.03.2026