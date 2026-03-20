Времето днес, прогноза за петък, 20 март: Предимно облачно, на места със слаби валежи от дъжд

20 Март, 2026 03:00 620 5

Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София 6°-7°

Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Ще бъде предимно облачно, на места със слаби валежи от дъжд. В нощните и сутрешните часове в Предбалкана и високите полета дъждът ще се примесва със сняг.

Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен до силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, максималните - между 7° и 12°, в София 6°-7°. Атмосферното налягане още малко ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде облачно. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно и на много места ще има слаби превалявания от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 0°-1°, на 2000 метра – около минус 6°.

През почивните дни вятърът ще е от изток-североизток, предимно умерен. Ще бъде предимно облачно, с валежи от дъжд, в планините – от сняг, но значителни количества не се очакват. На повече места ще са валежите в неделя, тогава и облачността ще бъде по-плътна, а дневните температури ще са по-ниски - предимно между 6° и 11°, а минималните ще са между 0° и 5°.

В събота над Югозападна България ще има временни разкъсвания на облачността и сутрешните температури ще са малко под нулата.


