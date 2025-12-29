Новини
Рубен Невеш на прага на сензационно завръщане в Европа

Договорът му с Ал Хилал изтича през лятото

Португалската футболна звезда Рубен Невеш може да се озове обратно на европейската сцена още през следващия месец, разкриват източници, близки до трансферните среди. Въпреки че Ал Хилал вече е отправил предложение за удължаване на контракта му, 28-годишният полузащитник все още не е сложил подписа си под новия договор, съобщава уважаваният италиански журналист Фабрицио Романо.

Настоящото споразумение на Невеш с гранда от Саудитска Арабия е валидно до 30 юни 2026 година. Това означава, че от 1 януари португалският национал ще има свободата да води преговори с други клубове, без ограничения. Именно тази възможност разпали интереса на редица водещи европейски отбори, които вече са отправили запитвания за условията по евентуален трансфер. Желанието на някои от тези клубове е да привлекат Невеш още през зимния трансферен прозорец, което би наложило символично обезщетение към Ал Хилал.

През настоящия сезон опитният халф се отличава с впечатляваща статистика – 17 мача във всички турнири, 5 попадения и 1 асистенция за общо 1439 минути на терена.

Преди да се присъедини към саудитския шампион през лятото на 2023 година, Невеш бе ключова фигура в състава на Уулвърхемптън, а преди това блестеше с екипа на родния Порто.


