Рубен Невеш на прага на сензационно завръщане в Европа

Португалската футболна звезда Рубен Невеш може да се озове обратно на европейската сцена още през следващия месец, разкриват източници, близки до трансферните среди. Въпреки че Ал Хилал вече е отправил предложение за удължаване на контракта му, 28-годишният полузащитник все още не е сложил подписа си под новия договор, съобщава уважаваният италиански журналист Фабрицио Романо.

Настоящото споразумение на Невеш с гранда от Саудитска Арабия е валидно до 30 юни 2026 година. Това означава, че от 1 януари португалският национал ще има свободата да води преговори с други клубове, без ограничения. Именно тази възможност разпали интереса на редица водещи европейски отбори, които вече са отправили запитвания за условията по евентуален трансфер. Желанието на някои от тези клубове е да привлекат Невеш още през зимния трансферен прозорец, което би наложило символично обезщетение към Ал Хилал.

През настоящия сезон опитният халф се отличава с впечатляваща статистика – 17 мача във всички турнири, 5 попадения и 1 асистенция за общо 1439 минути на терена.

Преди да се присъедини към саудитския шампион през лятото на 2023 година, Невеш бе ключова фигура в състава на Уулвърхемптън, а преди това блестеше с екипа на родния Порто.