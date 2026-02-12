Тотнъм иска да върне защитник на Реал Мадрид в Англия

Английският Тотнъм проявява интерес към германския защитник Антонио Рюдигер от Реал Мадрид. 32-годишният футболист бе сполетян от различни здравословни проблеми през последните 12 месеца и може да не получи предложение за нов договор от испанския гранд, ако не е успее да се възстанови от тях.

При подобно развитие на ситуацията Рюдигер няма да страда от липса на оферти от други водещи европейски клубове, тъй като Пари Сен Жермен и Челси следят ситуацията, а шефовете на Тотнъм вече обмислят да го привлекат като свободен агент, твърди изданието TEAMtalk.

Настоящият сезон е изключително труден за Антонио Рюдигер, който записа само девет участия във всички турнири от август насам.