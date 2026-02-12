Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тотнъм иска да върне защитник на Реал Мадрид в Англия

Тотнъм иска да върне защитник на Реал Мадрид в Англия

12 Февруари, 2026 22:30 407 0

  • тотнъм-
  • антонио рюдигер-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • трансфер

Настоящият сезон е изключително труден за Антонио Рюдигер, който записа само девет участия във всички турнири от август насам

Тотнъм иска да върне защитник на Реал Мадрид в Англия - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският Тотнъм проявява интерес към германския защитник Антонио Рюдигер от Реал Мадрид. 32-годишният футболист бе сполетян от различни здравословни проблеми през последните 12 месеца и може да не получи предложение за нов договор от испанския гранд, ако не е успее да се възстанови от тях.

При подобно развитие на ситуацията Рюдигер няма да страда от липса на оферти от други водещи европейски клубове, тъй като Пари Сен Жермен и Челси следят ситуацията, а шефовете на Тотнъм вече обмислят да го привлекат като свободен агент, твърди изданието TEAMtalk.

Настоящият сезон е изключително труден за Антонио Рюдигер, който записа само девет участия във всички турнири от август насам.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове