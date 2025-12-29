Безпрецедентен интерес: Над 150 милиона заявки за билети към Мондиал 2026

Световното първенство по футбол през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, вече чупи всички рекорди по интерес. ФИФА разкри, че броят на желаещите да се сдобият с билет за най-големия футболен форум е достигнал зашеметяващите 150 милиона само за първите две седмици от началото на заявките.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино, говорейки на Световната спортна среща на върха в Дубай, подчерта, че въпреки критиките за високите цени, търсенето е безпрецедентно.

„В рамките на 15 дни получихме над 150 милиона заявки – това са по 10 милиона на ден! Световното първенство е събитие, което няма аналог“, заяви Инфантино, цитиран от Ройтерс.

За да отговори на недоволството на феновете, ФИФА въведе специална ценова категория от 60 долара, която ще направи част от билетите по-достъпни за запалянковците на класиралите се отбори. Въпреки това, интересът далеч надхвърля наличните 6-7 милиона билета, които ще бъдат пуснати в продажба.

„В цялата почти вековна история на световните първенства са продадени общо 44 милиона билета. А сега, само за две седмици, заявките са достатъчни да напълнят стадионите за 300 години напред. Това е истинска футболна лудост!“, допълни Инфантино.

Най-голям брой заявки идват от домакините – САЩ, следвани от Германия и Великобритания.