Дрон удари рафинерия в Саудитска Арабия, Aramco спира временно производството

2 Март, 2026 10:55, обновена 2 Март, 2026 10:57 1 370 49

Пожарът е овладян, рафинерията временно спряна като предпазна мярка, фючърсите на Brent скочиха

Дрон удари рафинерия в Саудитска Арабия, Aramco спира временно производството - 1
Снимка: БГНЕС
Саудитският държавен петролен гигант Aramco временно затвори рафинерията си Ras Tanura след атака с дрон, съобщава Ройтерс. Атаката предизвика пожар, който властите успяха да овладеят, предава News.bg.

Инцидентът идва на фона на удари от Иран в региона, отговор на американско-израелска атака срещу територията на страната.

Комплексът Ras Tanura разполага с една от най-големите рафинерии в Близкия изток с капацитет 550 000 барела на ден и играе ключова роля като износен терминал за саудитски суров петрол. Затварянето на рафинерията бе превантивна мярка, а източници от индустрията потвърдиха, че ситуацията е под контрол.

Ударът с дрон е част от серия атаки в Персийския залив, включително срещу Абу Даби, Дубай, Доха, Манама и търговската зона на Дукм в Оман.

Атаките парализираха ключови корабни центрове в ОАЕ и Оман и доведоха до скок на фючърсите на суровия петрол Brent с около 10%.

Саудитските енергийни съоръжения, включително добре укрепените заводи, са били мишена и преди - най-вече през септември 2019 г., когато безпрецедентни дронови и ракетни атаки срещу комплексите в Абкайк и Хурайс временно спряха над половината от производството на суров петрол в кралството и разтърсиха световните пазари.


  • 1 Ормузкия пролив е блокиран

    28 22 Отговор
    ответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари! И тоя път няма да има демократични купони за гориво, брашно и захар както направиха комунягите през изкуствено създадената от тях българска криза в началото на 90-те. В момента се гласи голям гладомор, най-вече за скъсаняците в еврозоната.

    Коментиран от #3

    10:58 02.03.2026

  • 2 На бензиностанциите

    29 19 Отговор
    Опашките започват

    10:59 02.03.2026

  • 3 Хеми значи бензин

    20 29 Отговор

    До коментар #1 от "Ормузкия пролив е блокиран":

    Заминавай за Рашистания

    Коментиран от #5, #6

    10:59 02.03.2026

  • 4 А нито един изтребител не есвален

    20 36 Отговор
    От иранското ПВО
    500 изтебителя бомбандират денонощно Иран
    Самолетоносачът е разбрал от Тик Ток чее бил одарен от ракети на Иран
    Типични Руски Лъжи

    Коментиран от #12, #20, #28

    10:59 02.03.2026

  • 5 Ей клош-шекелджийски на Оземпика

    26 22 Отговор

    До коментар #3 от "Хеми значи бензин":

    Утре нафтата ще е по десет левро литъра и автоматично получаваме още 200% свежа еврорайх инфлация! Добре е в клуба на клошарите, чудесно е!

    Коментиран от #36

    11:00 02.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 китайски балон

    28 17 Отговор
    БайДончо и неговия бизнес със смърт сега правят пари от петрол и злато!

    11:01 02.03.2026

  • 8 Честитооо

    16 17 Отговор
    На бензиностанциите ще има премии, ама само за собствениците.

    11:01 02.03.2026

  • 9 "Новина"!

    16 0 Отговор
    А аз вече съм я прочел в коментарите. Това в коментарите можеш да получиш много по-правдоподобна информация от "новините" на мисирките и много по-рано. Това за Арамко май още вчера го беше написал някой

    11:01 02.03.2026

  • 10 Попиляха го тоз иран за 2 дена

    21 21 Отговор
    90 милиона страна със най модерното Руско ПВО и оръжия
    Е унищожена

    11:01 02.03.2026

  • 11 Швейк

    20 13 Отговор
    Абе тоя Иран що стреля по братски народи ?

    11:01 02.03.2026

  • 12 Хахахаха

    18 19 Отговор

    До коментар #4 от "А нито един изтребител не есвален":

    Плаващото летище на тия изтребители по спешност се евакуира повредено към Индийския океан, а изтребителите му сами капят като круши като свършат керосина.

    11:01 02.03.2026

  • 13 Аято маято

    19 20 Отговор
    Тия аятоласи обаче ги признавам, че нямат грам акъл. Всички арабски държави в региона отказаха на САЩ да използват базите им за нападение над.Иран. И тия сега за да им се "отблагодарят" ги нападат да може зорлем дапги вкарат на страната на САЩ.

    Коментиран от #23, #38

    11:02 02.03.2026

  • 14 И Киев е Руски

    9 17 Отговор
    От тва по Убаво нема

    11:02 02.03.2026

  • 15 Иран има С300,С400,с700,С900

    2 12 Отговор
    Пиле неможе да прихвръкни
    Това са къжи и монтажи за смъртта на Президента
    То ако било така значи и Путин може да Убият докато си мачка главата

    Коментиран от #32

    11:03 02.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анонимен

    14 11 Отговор
    САЩ нямат ли ПВО да защитят съюзниците си?

    Коментиран от #33

    11:03 02.03.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    14 5 Отговор
    Това е една от най-големите рафинерии в света... очакват се добри времена

    11:04 02.03.2026

  • 20 Ревете Ревете Ревете

    8 17 Отговор

    До коментар #4 от "А нито един изтребител не есвален":

    Иран след 10 дена ще е свободен
    Народът ще живее достойно
    А вие ще ревете за Путин че е бил убит във Бункера

    Коментиран от #41

    11:04 02.03.2026

  • 21 таксиджия 🚖

    18 3 Отговор
    Уолстрийт бойс Тръмпоча и Сатаняху разръчкаха кошер на оси, убиха майката оса и сега не могат да избягат.

    А осите жилят ли, жилят! Няма какво да губят повече, това е война за оцеляването им!

    11:04 02.03.2026

  • 22 прати много поздрави

    12 3 Отговор

    До коментар #17 от "Хеми значи бензин":

    на родителите си едно и две

    11:05 02.03.2026

  • 23 стоян георгиев

    16 3 Отговор

    До коментар #13 от "Аято маято":

    На арабите ще им се наложи да разберат че нямат интерес от войни в региона.У Дубай туризма приключи.

    11:05 02.03.2026

  • 24 Роберт ДеНиро жега

    9 0 Отговор
    Хеми значи малка чишка 🤭😂

    Коментиран от #26

    11:05 02.03.2026

  • 25 Железния купол над Израел стана на решет

    14 5 Отговор
    Масиран Ирански удар с дронове разби железния купол над Израел. Ударена е синаога и разбитподземен защитенн бункер. Има убити и ранени. Това става близо и над Йерусалим.

    Коментиран от #31

    11:06 02.03.2026

  • 26 Хеми значи

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "Роберт ДеНиро жега":

    закърняло жълтопаважно мозъче

    11:06 02.03.2026

  • 27 Стенли

    11 4 Отговор
    Мда работата отива на изслуй гащи но Урсула и компания искат да въвеждат данък върху въглеродни емисии на горивата нищо добро не очаква ЕС и в частност България с такива управници начело 😕😡

    11:07 02.03.2026

  • 28 Руското ПВО брани Иран

    5 9 Отговор

    До коментар #4 от "А нито един изтребител не есвален":

    Затова Президентът им гордо обикаля из площада на Техеран

    11:07 02.03.2026

  • 29 Да обобщим

    4 9 Отговор
    Предсмъртни гърчове на остатъците от аятоласите.До седмица ще притихнат

    11:07 02.03.2026

  • 30 Пич

    11 4 Отговор
    Това, че удара е с дрон показва, че е по скоро предупреждение какво може да последва !!! Оня блъфьора тепърва ще разбере, че никога Покер не се печели само с блъфове!!! Някоя отделна врътка - може !!!

    Коментиран от #37

    11:07 02.03.2026

  • 31 Железния купол пак стана на гевгир,

    11 4 Отговор

    До коментар #25 от "Железния купол над Израел стана на решет":

    а иранските ракети и дронове не спират да текат!

    11:08 02.03.2026

  • 32 Хохо Бохо

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "Иран има С300,С400,с700,С900":

    ОАЕ имат Пейтриът ама Арамко гори. Нещо да кажеш? А за Кипър? За Инджирлик? Кажи бе козяк

    11:08 02.03.2026

  • 33 Еми

    6 8 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    Иран са изтреляли досега 700-800 ракети и още толкова дрона. 10-15 удара по различните държави е доста добър успех за ПВО. Реално си имат успеваемост на прихващане.97-98% американските ПВО за.разлика от руските и китайските ментета в Иран.

    11:08 02.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ей клош-шекелджийски на Оземпика":

    Това е едно на ръка одеве слушах и производителите на торове и те са готвят да вдигнат цените а и увеличаване на цената на тол таксите с трийсет процента от юли месец това как ще се отрази

    11:10 02.03.2026

  • 37 Изкудялата рижа перука няма полезен ход

    10 3 Отговор

    До коментар #30 от "Пич":

    а блъфовете му приключиха още с миналогодишната атака. А Сaтаняууу яко го държи с компромати от ония щайновските файлове. Лошото е, че тия психопати окончателно ще сринат света в драпането си да се измъкнат от пандиза. Нещо като глобални версии на Боко и Шишо са.

    Коментиран от #45

    11:10 02.03.2026

  • 38 хъхъ

    11 2 Отговор

    До коментар #13 от "Аято маято":

    САЩ се крият зад тия мъпети. Всичко американско в региона ще бъде унищожено.

    11:11 02.03.2026

  • 39 Пълен погтом

    6 1 Отговор
    На терористичната коалиция Епстийн.иран ги направи за смях

    11:12 02.03.2026

  • 40 реалистъ

    6 1 Отговор
    При предишната война Израел лъжеше, че контролира напълно небето над Иран. Обаче иранските ракети надупчиха купола и накрая ционистите обявиха примирие. Тогава Иран не стигна докрай, и това беше грешката. Иран трябва най-малкото да заяви, че целта е смяна на режима в Израел, и да продължи докато оня Сатана нетаняхуто не умре.

    11:13 02.03.2026

  • 41 Стенли

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ревете Ревете Ревете":

    Айде нема нужда аман от такива демократи и аз не казвам че положението на Иран под управлението на айтоласите е идеално но видяхме какво стана с Ирак Либия Сирия и още няколко "освободени"държави

    11:14 02.03.2026

  • 42 Гост

    4 0 Отговор
    Нормално, това е война. Удрят се стратегически обекти, девически училища, радиа, телевизии....

    11:17 02.03.2026

  • 43 Тотален

    1 1 Отговор
    Резил за краварите,унижението е огромно,никой вече не ги брои за живи ,освен местните петрохански шутове

    11:17 02.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пич

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Изкудялата рижа перука няма полезен ход":

    Що се чудиш? Клинтън като изгърмя с лапането, нападна Ирак!

    11:21 02.03.2026

  • 46 трол

    3 1 Отговор
    Иран удари базата "Инджирлик" в Турция! 46 секунден клип показва пушек над нея и журналист от "Глобал Хабер", поне това пишеше на микрофона му.

    11:22 02.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Любо

    0 0 Отговор
    Честито, иранците удариха и краварската база Инджирлик в Турция и приближават към България.
    Запрянов, кво правим бе дърт пергиш!??
    Нали нямаше заплаха за България!????
    Куде сте се изпокрили всички натовски посеρковци!??

    11:27 02.03.2026