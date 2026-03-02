Дрон удари рафинерия в Саудитска Арабия, Aramco спира временно производството

Саудитският държавен петролен гигант Aramco временно затвори рафинерията си Ras Tanura след атака с дрон, съобщава Ройтерс. Атаката предизвика пожар, който властите успяха да овладеят, предава News.bg.

Инцидентът идва на фона на удари от Иран в региона, отговор на американско-израелска атака срещу територията на страната.

Комплексът Ras Tanura разполага с една от най-големите рафинерии в Близкия изток с капацитет 550 000 барела на ден и играе ключова роля като износен терминал за саудитски суров петрол. Затварянето на рафинерията бе превантивна мярка, а източници от индустрията потвърдиха, че ситуацията е под контрол.

Ударът с дрон е част от серия атаки в Персийския залив, включително срещу Абу Даби, Дубай, Доха, Манама и търговската зона на Дукм в Оман.

Атаките парализираха ключови корабни центрове в ОАЕ и Оман и доведоха до скок на фючърсите на суровия петрол Brent с около 10%.

Саудитските енергийни съоръжения, включително добре укрепените заводи, са били мишена и преди - най-вече през септември 2019 г., когато безпрецедентни дронови и ракетни атаки срещу комплексите в Абкайк и Хурайс временно спряха над половината от производството на суров петрол в кралството и разтърсиха световните пазари.