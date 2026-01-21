Новини
Призоваха за масов бойкот на Световното първенство 2026

21 Януари, 2026

Както е известно, президентът на САЩ наскоро обяви, че редица европейски страни, включително Англия, ще бъдат подложени на мита върху стоки, внасяни в страната

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Един от най-известните журналисти в Англия - Пиърс Морган, е казал на Футболната асоциация да преразгледа участието на Англия на Световното първенство след заплахите за мита от Доналд Тръмп.

Както е известно, президентът на САЩ наскоро обяви, че редица европейски страни, включително Англия, ще бъдат подложени на мита върху стоки, внасяни в страната.

Това се случва на фона на усилията на Тръмп да придобие Гренландия, която в момента е собственост на Дания. В своята социална мрежа Тръмп заяви, че Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Нидерландия, Финландия, Дания и Англия са пътували до Гренландия с „неизвестни цели“ в миналото и ще бъдат обект на мита.

Този план вече получи отпор от редица световни лидери, включително премиерът на Англия сър Киър Стармър. И тъй като САЩ ще бъде домакин на Световното първенство по футбол това лято заедно с Канада и Мексико, Морган, пред когото Кристиано Роналдо няколко пъти даде скандални интервюта, предложи всяка страна, засегната от мита, потенциално да отложи участието си в турнира засега - предложение, което би могло да го вкара в конфликт с приятеля му Тръмп.

В Twitter Морган написа: „Може би Англия, Франция, Испания, Германия, Португалия, Нидерландия, Норвегия и Италия трябва да спрат участието си на Световното първенство, докато различните преговори за митата продължат с президента Тръмп? Оттеглянето на 8 от 10-те фаворити за титлата може да привлече вниманието на някои".

Към момента няма индикации, че Англия обмисля да се откаже от Световното първенство. „Трите лъва“ започват кампанията си срещу Хърватия на 17 юни, а в групата са още Гана и Панама.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 1 Отговор
    Бай Дончо даде ключа за титлата на Роналдо година по-рано.

    15:47 21.01.2026

  • 2 Политиката

    17 2 Отговор
    се превърна в спорт, а спорта в политика... големият губещ е публиката и в 2та случая.

    Коментиран от #5

    15:53 21.01.2026

  • 3 Трол

    22 1 Отговор
    България предвиди този развой на събитията и умишлено не се класира на първенството.

    15:57 21.01.2026

  • 4 Доналд Тръмп офишъл

    8 2 Отговор
    И 6@л съм ва

    15:58 21.01.2026

  • 5 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Политиката":

    Нито от комерсиален спорт разбираш, нито от комерсиална политика. По същество и двете са по-близо до филмово изкуство и театъра, отколкото можеш да си представиш.

    Коментиран от #7

    16:00 21.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Незнам

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    от какво (не) разбирам, но нито едно едното нито другото са това което трябва да са

    16:14 21.01.2026

  • 8 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    Как така Гренландия е собственост на Дания?
    Щом е собственост значи може да се купи.
    Нали уж са независими пък собственост.
    Има ли Гренсландски народ ако има защо премиера им е някакъв рус синеок бледолик пдрзт с Име хайке Майке.

    16:59 21.01.2026

