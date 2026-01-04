Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид срази Бетис с голов спектакъл на "Сантяго Бернабеу"

Реал Мадрид срази Бетис с голов спектакъл на "Сантяго Бернабеу"

4 Януари, 2026 19:22 415 0

  • реал мадрид-
  • бетис-
  • ла лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • сантяго бернабеу-
  • гонсало гарсия-
  • барселона-
  • класиране-
  • спортни новини

Днешната победа бе своеобразен реванш за столичани, които в предишния двубой отстъпиха с 1:2

Реал Мадрид срази Бетис с голов спектакъл на "Сантяго Бернабеу" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид разгроми Бетис с категоричното 5:1 в среща от 18-ия кръг на Ла Лига. "Белият балет" не само си върна за поражението в предишния сблъсък със севилци, но и демонстрира впечатляваща форма пред своите фенове.

В 20-ата минута младата звезда Гонсало Гарсия откри резултата след прецизно подаване от Родриго, с което даде тон на мадридската доминация.

Първата част завърши с минимална преднина за домакините, но истинското шоу тепърва предстоеше.

След почивката Гарсия се превърна в герой на вечерта, реализирайки хеттрик с попадения в 50-ата и 84-ата минута. Защитниците Раул Асенсио (56') и Франсиско Гарсия (90+3') също се разписаха, с което затвърдиха тоталното превъзходство на "лос бланкос".

Почетното попадение за Бетис бе дело на Кучо в 66-ата минута, но то не успя да промени развоя на срещата.

С този убедителен успех Реал Мадрид събра 44 точки и продължава да диша във врата на лидера Барселона, който има само 4 пункта повече. Бетис, от своя страна, остава на шеста позиция с 28 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ