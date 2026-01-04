Реал Мадрид срази Бетис с голов спектакъл на "Сантяго Бернабеу"

Реал Мадрид разгроми Бетис с категоричното 5:1 в среща от 18-ия кръг на Ла Лига. "Белият балет" не само си върна за поражението в предишния сблъсък със севилци, но и демонстрира впечатляваща форма пред своите фенове.

В 20-ата минута младата звезда Гонсало Гарсия откри резултата след прецизно подаване от Родриго, с което даде тон на мадридската доминация.

Първата част завърши с минимална преднина за домакините, но истинското шоу тепърва предстоеше.

След почивката Гарсия се превърна в герой на вечерта, реализирайки хеттрик с попадения в 50-ата и 84-ата минута. Защитниците Раул Асенсио (56') и Франсиско Гарсия (90+3') също се разписаха, с което затвърдиха тоталното превъзходство на "лос бланкос".

Почетното попадение за Бетис бе дело на Кучо в 66-ата минута, но то не успя да промени развоя на срещата.

С този убедителен успех Реал Мадрид събра 44 точки и продължава да диша във врата на лидера Барселона, който има само 4 пункта повече. Бетис, от своя страна, остава на шеста позиция с 28 точки.