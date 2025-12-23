Интер Маями хвърля око на Джовани Ло Селсо от Бетис

Аржентинският плеймейкър Джовани Ло Селсо се превърна в гореща трансферна цел за амбициозния Интер Маями, където вече блести неговият сънародник и футболна икона Лионел Меси. Според авторитетното издание El Correo de Andalucia, американският клуб е готов да направи сериозна оферта за халфа на Бетис.

Севилският тим е склонен да се раздели с 29-годишния национал на Аржентина, но само при оферта от минимум 5 милиона евро.

Договорът на Ло Селсо с испанския клуб е валиден до лятото на 2028 година, което дава на Бетис силна позиция в преговорите.

Джовани Ло Селсо, който е продукт на школата на Росарио Сентрал, има впечатляваща визитка – носил е екипите на грандове като Пари Сен Жермен, Тотнъм и Виляреал. През лятото на 2024 година той се завърна в Бетис за втори път, след като вече бе част от андалусийците между 2018 и 2020 година.

Интересът на Интер Маями към Ло Селсо не е случаен – клубът усилено търси класен полузащитник, който да подсили средната линия и да се впише в амбициозния проект, воден от Меси. Ако трансферът се осъществи, Маями ще добави още един аржентински талант към звездната си селекция, а Ло Селсо ще има възможност да заиграе рамо до рамо с легендата на световния футбол.