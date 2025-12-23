Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер Маями хвърля око на Джовани Ло Селсо от Бетис

Интер Маями хвърля око на Джовани Ло Селсо от Бетис

23 Декември, 2025 07:51 337 0

  • плеймейкър -
  • джовани ло селсо-
  • трансфер-
  • интер маями-
  • лионел меси-
  • америка-
  • бетис

Очаква се в следващите седмици преговорите между двата клуба да се засилят

Интер Маями хвърля око на Джовани Ло Селсо от Бетис - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аржентинският плеймейкър Джовани Ло Селсо се превърна в гореща трансферна цел за амбициозния Интер Маями, където вече блести неговият сънародник и футболна икона Лионел Меси. Според авторитетното издание El Correo de Andalucia, американският клуб е готов да направи сериозна оферта за халфа на Бетис.

Севилският тим е склонен да се раздели с 29-годишния национал на Аржентина, но само при оферта от минимум 5 милиона евро.

Договорът на Ло Селсо с испанския клуб е валиден до лятото на 2028 година, което дава на Бетис силна позиция в преговорите.

Джовани Ло Селсо, който е продукт на школата на Росарио Сентрал, има впечатляваща визитка – носил е екипите на грандове като Пари Сен Жермен, Тотнъм и Виляреал. През лятото на 2024 година той се завърна в Бетис за втори път, след като вече бе част от андалусийците между 2018 и 2020 година.

Интересът на Интер Маями към Ло Селсо не е случаен – клубът усилено търси класен полузащитник, който да подсили средната линия и да се впише в амбициозния проект, воден от Меси. Ако трансферът се осъществи, Маями ще добави още един аржентински талант към звездната си селекция, а Ло Селсо ще има възможност да заиграе рамо до рамо с легендата на световния футбол.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ