Синът на Робин ван Перси се контузи тежко пред очите на баща си (ВИДЕО)

Фейенорд загуби с 1:2 гостуването си на Бетис и отпадна от Лига Европа. Това обаче не беше най-лошата новина за треньора на нидерландския гранд Робин ван Перси.
Неговият син - Шакийл ван Перси, получи тежка контузия. Това логично предизвика силни емоции в неговия баща и треньор.
The moment Van Persie and his son shared after his son sustained a career ending injury. 😢pic.twitter.com/dGKfSPtwJP— Man United Fan Club (@manufcnow) January 30, 2026
Младият нападател влезе в игра през второто полувреме. Малко след това той пострада след въздушно единоборство. Ван Перси-младши падна лошо, като коляното му направи неестествено движение. Играчът напусна терена на носилка и със сълзи на очи. Отстрани го чакаше баща му, който логично преживяваше тежко ситуацията.
Robin van Persie watched on as his son Shaqueel suffered a serious knee injury in Feyenoord’s Europa League match against Real Betis.— ESPN UK (@ESPNUK) January 29, 2026
As Shaqueel reached the touchline, his father and manager appeared to ask the medical staff to sit him down so he could comfort his son ❤️ pic.twitter.com/8gEDFIAtG9
„Не изглежда добре. Допълнителни тестове ще трябва да покажат какво е реалното състояние. Но първите признаци не са добри. В крайна сметка, когато се случи нещо подобно, се притесняваш за всеки играч. Сега се случи на Шакийл. Надявам се да не е толкова сериозно. Особено когато чуеш първите прогнози, че не е така, е сърцераздирателно. Аз съм треньор, но и негов баща. Ужасно е за него, че преживява това", заяви бившият национал на Нидерландия.
