Синът на Робин ван Перси се контузи тежко пред очите на баща си (ВИДЕО)

30 Януари, 2026 16:45 427 0

Синът на Робин ван Перси се контузи тежко пред очите на баща си (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фейенорд загуби с 1:2 гостуването си на Бетис и отпадна от Лига Европа. Това обаче не беше най-лошата новина за треньора на нидерландския гранд Робин ван Перси.

Неговият син - Шакийл ван Перси, получи тежка контузия. Това логично предизвика силни емоции в неговия баща и треньор.

Младият нападател влезе в игра през второто полувреме. Малко след това той пострада след въздушно единоборство. Ван Перси-младши падна лошо, като коляното му направи неестествено движение. Играчът напусна терена на носилка и със сълзи на очи. Отстрани го чакаше баща му, който логично преживяваше тежко ситуацията.

„Не изглежда добре. Допълнителни тестове ще трябва да покажат какво е реалното състояние. Но първите признаци не са добри. В крайна сметка, когато се случи нещо подобно, се притесняваш за всеки играч. Сега се случи на Шакийл. Надявам се да не е толкова сериозно. Особено когато чуеш първите прогнози, че не е така, е сърцераздирателно. Аз съм треньор, но и негов баща. Ужасно е за него, че преживява това", заяви бившият национал на Нидерландия.


