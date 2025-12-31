ДР Конго разгроми Ботсвана и си осигури място на осминафиналите на Купата на африканските нации

Демократична република Конго се наложи с убедителното 3:0 над Ботсвана в последния си двубой от груповата фаза на Купата на африканските нации.

Натанаел Мбуку откри резултата в 31-ата минута, а десет минути по-късно Гаел Какута удвои аванса на своя тим от дузпа.

След почивката, в 61-ата минута, Какута отново се разписа, с което окончателно сложи точка на спора и подпечата успеха на своя отбор.

С този триумф ДР Конго си гарантира второто място в групата и продължава напред към фазата на осминафиналите, където ще се изправи срещу ново предизвикателство. Тимът на Ботсвана приключва участието си в турнира без спечелена точка и напуска надпреварата.