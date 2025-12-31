Новини
Спорт »
Световен футбол »
ДР Конго разгроми Ботсвана и си осигури място на осминафиналите на Купата на африканските нации

ДР Конго разгроми Ботсвана и си осигури място на осминафиналите на Купата на африканските нации

31 Декември, 2025 09:51 314 0

  • конго -
  • ботсвана -
  • груповата фаза -
  • купата на африканските нации-
  • кан

Ботсвана приключва участието си в турнира без спечелена точка

ДР Конго разгроми Ботсвана и си осигури място на осминафиналите на Купата на африканските нации - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Демократична република Конго се наложи с убедителното 3:0 над Ботсвана в последния си двубой от груповата фаза на Купата на африканските нации.

Натанаел Мбуку откри резултата в 31-ата минута, а десет минути по-късно Гаел Какута удвои аванса на своя тим от дузпа.

След почивката, в 61-ата минута, Какута отново се разписа, с което окончателно сложи точка на спора и подпечата успеха на своя отбор.

С този триумф ДР Конго си гарантира второто място в групата и продължава напред към фазата на осминафиналите, където ще се изправи срещу ново предизвикателство. Тимът на Ботсвана приключва участието си в турнира без спечелена точка и напуска надпреварата.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ