Новият служебен кабинет влиза в длъжност

Президентът Илияна Йотова ще издаде указите, с които назначава новото служебно правителство и ще насрочи изборите за Народно събрание.
Кабинетът "Гюров" предстои да положи клетва в Народното събрание. 22 министри първо ще се закълнат пред народните представители, а след това в Гранитната зала на Министерския съвет ще поемат властта от правителството в оставка на Росен Желязков. След това, предаване на властта, ще има във всяко от министерствата.
Екипът на Андрей Гюров има за основна задача да организира предсрочните избори. За първи път има и министър, който специално ще отговаря за това - с тази задача е натоварен Стоил Цицелков, който ще бъде министър на честните избори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #5
06:42 19.02.2026
2 Е тва е
Коментиран от #7
06:49 19.02.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За капак - "Гаражната Принцеса" мЕнистър на поВЪНКАшните работи🤔
ДрънЗи-тата (00) WC, май не са били раждани когато Надето беше Хубаво и се €-беше хубаво със силните на деня❗
Да са Ви честити резИлтатите от протестите‼️
Коментиран от #20
06:54 19.02.2026
4 Мда
06:58 19.02.2026
5 Ъъъъ не!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Протестите бяха срещу бюджета!😂
07:00 19.02.2026
6 България се сгромоляса
Йотова, няма да си никога избраният президент! Това, което ти се случи е една процедура, а не избор!
Безнадеждната Надежда- външен министър?!?!?! Унизително! Тая, която остави мед местрите в Либия да се гаврят с тях, на такъв индивид какво може да разчитат българите зад граница!
Запрянов- да си върви с Ефките в Украйна
И какъвме тоя министър за честни избори? За какво е цялото това стадо министри и този мин председател?
Никакваиклетва, а да бъдат заклеймени и под строй в ареста!
Коментиран от #8
07:01 19.02.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Е тва е":Министърът на честните избори написа по повод Петрохан че секс с деца е нормално стига да е доброволен
07:04 19.02.2026
8 Мдаа!🤔
До коментар #6 от "България се сгромоляса":Йотова имаше шанс на президентските избори! До вчера!!!☹️
07:04 19.02.2026
9 Данко Харсъзина
07:05 19.02.2026
10 Гетлост
07:08 19.02.2026
11 Данко Харсъзина
07:11 19.02.2026
12 НОВИТЕ ПЬОДАЛИ
Коментиран от #18, #22
07:21 19.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Голяма истина беше и триеш...
07:34 19.02.2026
15 Само
07:36 19.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фен
07:37 19.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Фен
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Надето, освен че каза "нахранете журналистите", подари и на бившият си мъж гаража на БКП, който той от своя страна наскоро продаде за милиони на Пеевски. Няма да им се налага да работят....
07:40 19.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "НОВИТЕ ПЬОДАЛИ":Е колко да са нови, щом извадиха от 1997-ма
министъра на външните работи❗
07:40 19.02.2026
23 Честни избори, ама кукиш
07:43 19.02.2026
24 НА СТАРИ ГОДИНИ
07:45 19.02.2026
25 Дедо ви...
07:45 19.02.2026
26 СДСКРАЦЕЦ
07:47 19.02.2026
27 Какво ви е виновна Йотова бре!
Тя само изпълнява заповедите на Радев.
Йотова= Радев.
Всичко се решава от Борисов, Радев и Доган.
07:49 19.02.2026
28 Пламен
07:52 19.02.2026
29 Хаха
Правителство ма предателството и на Сорос!
Йотова и Радефф отявлени соросоидни слуги!
Фондация Антикорупционен фонд вече ще се казва Министерство на правосъдието, а любителя на здравословни отношения между възрастни и деца недоразумението Цицелков щял да работи за честни избори с наше МВР
Лицата на този позор да Леслто Флорца, Петрохан, София Андреева!
Как сте роби??? Площада празен!
07:52 19.02.2026
30 ЗАЩО
Я си РУСОФИЛ
Я си РУСОФОБ
ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ са ПРИКАЗКИ.
Който и да дойде на власт започват да я плюят унижават.
Първата работа на ВЛАСТЕЛИНИТЕ е да ИЗПРАЗНАТ хазната в ДЖОБОВЕТЕ си.
ЗАЩО политикът не МИСЛИ първо за НАРОДА после за СЕБЕСИ.
Можели да е от МНОГОГЕННОТО му състояние.
Коментиран от #39
07:55 19.02.2026
31 Най скандалните персони
Тези тримата са ПП- расти, от които се очаква да тежат главите на опозицията!
Коментиран от #33
07:56 19.02.2026
32 Мамници
07:58 19.02.2026
33 Читател
До коментар #31 от "Най скандалните персони":А какво ще кажеш за министъра на транспорта назначен в това турско еничарско правителство ? " Лидерът на Народната партия за свобода и достойнство Корман Исмаилов заяви в Кърджали, че се гордее с подкрепата на турското правителство и че няма причини да смята за грешка снимката си с Реджеп Ердоган, разпространявана по време на предизборната кампания "
08:07 19.02.2026
34 Още Едно !
На Празните !
Глави !
08:07 19.02.2026
35 България окупирана държава
Вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !
08:12 19.02.2026
36 юсраел
Иначе ако сме сериозни, то те нямат значение.
Всеки който знае английски може да е секретар, нали се иска да можеш да разбереш какво иска господаря и да го предадеш на тарамбукитата.
08:14 19.02.2026
37 юсраел
Иначе ако сме сериозни, то те нямат значение.
Всеки който знае английски може да е секретар, нали се иска да можеш да разбереш какво иска господаря и да го предадеш на тарамбукитата.
08:14 19.02.2026
38 Перо
08:16 19.02.2026
39 Поне Да Обявят ! - Официално !
До коментар #30 от "ЗАЩО":Поне Да Обявят ! - Официално !
Закона !
За Извън Закона !
Като Основна Политика !
Та да Си Знаем !
08:19 19.02.2026
40 Дръта чанта
08:22 19.02.2026
41 Пак пари
08:27 19.02.2026
42 ЧИЧО
09:29 19.02.2026