Новият служебен кабинет влиза в длъжност

19 Февруари, 2026 07:35

Президентът Илияна Йотова ще издаде указите, с които назначава новото служебно правителство и ще насрочи изборите за Народно събрание

Снимка: БНТ
Президентът Илияна Йотова ще издаде указите, с които назначава новото служебно правителство и ще насрочи изборите за Народно събрание.

Кабинетът "Гюров" предстои да положи клетва в Народното събрание. 22 министри първо ще се закълнат пред народните представители, а след това в Гранитната зала на Министерския съвет ще поемат властта от правителството в оставка на Росен Желязков. След това, предаване на властта, ще има във всяко от министерствата.

Екипът на Андрей Гюров има за основна задача да организира предсрочните избори. За първи път има и министър, който специално ще отговаря за това - с тази задача е натоварен Стоил Цицелков, който ще бъде министър на честните избори.


  • 1 Последния Софиянец

    17 7 Отговор
    Половината министри са от ГЕРБ и ДПС.ПП и ДБ излъгаха протеста.

    Коментиран от #3, #5

    06:42 19.02.2026

  • 2 Е тва е

    19 1 Отговор
    "министър на честните избори" 😂😂😂😂😂 сега остава и народа да вземе да повярва

    Коментиран от #7

    06:49 19.02.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    За капак - "Гаражната Принцеса" мЕнистър на поВЪНКАшните работи🤔
    ДрънЗи-тата (00) WC, май не са били раждани когато Надето беше Хубаво и се €-беше хубаво със силните на деня❗
    Да са Ви честити резИлтатите от протестите‼️

    Коментиран от #20

    06:54 19.02.2026

  • 4 Мда

    12 1 Отговор
    Йотова слугинята на Сорос подпечати закриването на България! Кабинет Сорос Петрохан с ново НПО - Министерство на правосъдието! Добрите сили ще закрият България! Другарят Костов започна унищожението и Другарят Костов ще затвори вратата и погребе един народ на 1300 години!

    06:58 19.02.2026

  • 5 Ъъъъ не!

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Протестите бяха срещу бюджета!😂

    07:00 19.02.2026

  • 6 България се сгромоляса

    13 2 Отговор
    По- зависимо правителство не е имало! Политическо зависимо от няколко партии!
    Йотова, няма да си никога избраният президент! Това, което ти се случи е една процедура, а не избор!
    Безнадеждната Надежда- външен министър?!?!?! Унизително! Тая, която остави мед местрите в Либия да се гаврят с тях, на такъв индивид какво може да разчитат българите зад граница!
    Запрянов- да си върви с Ефките в Украйна
    И какъвме тоя министър за честни избори? За какво е цялото това стадо министри и този мин председател?
    Никакваиклетва, а да бъдат заклеймени и под строй в ареста!

    Коментиран от #8

    07:01 19.02.2026

  • 7 Последния Софиянец

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Е тва е":

    Министърът на честните избори написа по повод Петрохан че секс с деца е нормално стига да е доброволен

    07:04 19.02.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "България се сгромоляса":

    Йотова имаше шанс на президентските избори! До вчера!!!☹️

    07:04 19.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    15 2 Отговор
    Кабинет "Педофили". Коментарите са излишни.

    07:05 19.02.2026

  • 10 Гетлост

    9 1 Отговор
    Незабавна оставка!

    07:08 19.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    6 6 Отговор
    Йотова и Радев се напънаха и съставиха кабинет "Педофили".

    07:11 19.02.2026

  • 12 НОВИТЕ ПЬОДАЛИ

    10 1 Отговор
    Са като предишните пьодали.

    Коментиран от #18, #22

    07:21 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Голяма истина беше и триеш...

    2 0 Отговор
    Това сте вие ,истинските ненормални.

    07:34 19.02.2026

  • 15 Само

    4 0 Отговор
    Запряна оцеля, сигурно защото е и в НОИ

    07:36 19.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фен

    7 0 Отговор
    Петроханските Пудели взеха пак властта. И разчистват терена за Радев. Жалко, че още има хора, които им се връзват на манипулациите.

    07:37 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Фен

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Надето, освен че каза "нахранете журналистите", подари и на бившият си мъж гаража на БКП, който той от своя страна наскоро продаде за милиони на Пеевски. Няма да им се налага да работят....

    07:40 19.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "НОВИТЕ ПЬОДАЛИ":

    Е колко да са нови, щом извадиха от 1997-ма
    министъра на външните работи❗

    07:40 19.02.2026

  • 23 Честни избори, ама кукиш

    8 0 Отговор
    Честен министър на честни избори с кукиш напред! Повече за какво да говорим.

    07:43 19.02.2026

  • 24 НА СТАРИ ГОДИНИ

    12 0 Отговор
    Надка пак ще ги забавлява у правителствения самолет както едно време.

    07:45 19.02.2026

  • 25 Дедо ви...

    9 0 Отговор
    Соросоиден анти Тръмп кабинет

    07:45 19.02.2026

  • 26 СДСКРАЦЕЦ

    6 0 Отговор
    Нада от нашите.

    07:47 19.02.2026

  • 27 Какво ви е виновна Йотова бре!

    3 5 Отговор
    Да не мислите, че тя решава нещо и от нея зависи нещо???

    Тя само изпълнява заповедите на Радев.
    Йотова= Радев.

    Всичко се решава от Борисов, Радев и Доган.

    07:49 19.02.2026

  • 28 Пламен

    7 1 Отговор
    На Радев този състав са му го спуснали от Козяк

    07:52 19.02.2026

  • 29 Хаха

    7 0 Отговор
    Правителството на позора подкрепено от Борисов! Прокопи , Костов и Доган!
    Правителство ма предателството и на Сорос!
    Йотова и Радефф отявлени соросоидни слуги!
    Фондация Антикорупционен фонд вече ще се казва Министерство на правосъдието, а любителя на здравословни отношения между възрастни и деца недоразумението Цицелков щял да работи за честни избори с наше МВР
    Лицата на този позор да Леслто Флорца, Петрохан, София Андреева!
    Как сте роби??? Площада празен!

    07:52 19.02.2026

  • 30 ЗАЩО

    8 1 Отговор
    Защо в България няма ЕДИНСТВО.
    Я си РУСОФИЛ
    Я си РУСОФОБ
    ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ са ПРИКАЗКИ.

    Който и да дойде на власт започват да я плюят унижават.
    Първата работа на ВЛАСТЕЛИНИТЕ е да ИЗПРАЗНАТ хазната в ДЖОБОВЕТЕ си.

    ЗАЩО политикът не МИСЛИ първо за НАРОДА после за СЕБЕСИ.

    Можели да е от МНОГОГЕННОТО му състояние.

    Коментиран от #39

    07:55 19.02.2026

  • 31 Най скандалните персони

    5 0 Отговор
    в тази сглобка са Янкулов, Цицелков и Христанов!

    Тези тримата са ПП- расти, от които се очаква да тежат главите на опозицията!

    Коментиран от #33

    07:56 19.02.2026

  • 32 Мамници

    6 0 Отговор
    Май от тия идва тая дума,,мамник,, дето никой до сега не беше чул. Истински измамници, нито са нови,нито красиви, а за умни само те казват че са. Народе???

    07:58 19.02.2026

  • 33 Читател

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Най скандалните персони":

    А какво ще кажеш за министъра на транспорта назначен в това турско еничарско правителство ? " Лидерът на Народната партия за свобода и достойнство Корман Исмаилов заяви в Кърджали, че се гордее с подкрепата на турското правителство и че няма причини да смята за грешка снимката си с Реджеп Ердоган, разпространявана по време на предизборната кампания "

    08:07 19.02.2026

  • 34 Още Едно !

    5 0 Отговор
    Псевдо Усилие !

    На Празните !

    Глави !

    08:07 19.02.2026

  • 35 България окупирана държава

    5 0 Отговор
    България замесена в напрежението с Иран !
    Вчера 18.02.2026г. на летище Софие са дислоцитрни
    7 самолета цистерни КС-135 на Световните терористи САЩ.
    Безправителствената държава е окупирана без нейно разрешение !

    08:12 19.02.2026

  • 36 юсраел

    5 0 Отговор
    Липсват ни Филип Димитров и Иван Костов (църния дявол)
    Иначе ако сме сериозни, то те нямат значение.
    Всеки който знае английски може да е секретар, нали се иска да можеш да разбереш какво иска господаря и да го предадеш на тарамбукитата.

    08:14 19.02.2026

  • 37 юсраел

    4 0 Отговор
    Липсват ни Филип Димитров и Иван Костов (църния дявол)
    Иначе ако сме сериозни, то те нямат значение.
    Всеки който знае английски може да е секретар, нали се иска да можеш да разбереш какво иска господаря и да го предадеш на тарамбукитата.

    08:14 19.02.2026

  • 38 Перо

    4 0 Отговор
    Кабинет от пълни боклуци, без административен опит, пропит от ционистки агенти и джендърия! Доброто е. че са за 2 месеца!

    08:16 19.02.2026

  • 39 Поне Да Обявят ! - Официално !

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "ЗАЩО":

    Поне Да Обявят ! - Официално !

    Закона !

    За Извън Закона !

    Като Основна Политика !


    Та да Си Знаем !

    08:19 19.02.2026

  • 40 Дръта чанта

    2 0 Отговор
    Зануляването в ход

    08:22 19.02.2026

  • 41 Пак пари

    2 0 Отговор
    Цицелков си има министерство за честни избори?Откачиха ли пепейците,или се гъбаркат с нас?

    08:27 19.02.2026

  • 42 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Вместо да намалят Държавните служители, постояно се измислят нови служби. Къде го има това Министерство за честни избори! В БГ говорим само за корупция и мафия. Къде живеем и кой я прави корупцита и създава мафия!

    09:29 19.02.2026

