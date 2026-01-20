Новини
Спорт »
Световен футбол »
Будьо/Глимт удари звучен шамар на Манчестър Сити

Будьо/Глимт удари звучен шамар на Манчестър Сити

20 Януари, 2026 21:44 703 1

  • будьо/глимт -
  • сензация-
  • манчестър сити -
  • груповата фаза -
  • шампионската лига-
  • родри

Скандинавците все още се намират извън зоната на класиране за следващата фаза

Будьо/Глимт удари звучен шамар на Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Будьо/Глимт поднесе сензацията на кръга, след като надви английския колос Манчестър Сити с 3:1 в домакински сблъсък от груповата фаза на Шампионската лига. Това е историческа първа победа за норвежкия тим в тазгодишното издание на най-елитния европейски клубен турнир.

Срещата започна с високо темпо, а в 21-ата минута домакините изригнаха. След бърза контраатака, породена от грешка на Сити в центъра, Бломберг демонстрира хладнокръвие и техника в наказателното поле и центрира към далечната греда. Там Каспер Хьог бе безпогрешен и разпечата вратата на Джанлуиджи Донарума.

Само две минути по-късно защитата на Манчестър Сити отново се пропука. Груба грешка на Макс Алейн позволи на Йенс Хауге да овладее топката, да комбинира с Бломберг, а последният подаде на Хьог, който реализира втория си гол в мача.

В началото на второто полувреме Будьо/Глимт продължи да натиска. В 52-ата минута топката за трети път се озова в мрежата на Донарума, но попадението бе отменено заради засада.

Домакините обаче не се отказаха и в 58-ата минута Йенс Хауге се впусна в индивидуален рейд, завършвайки го с великолепен удар от границата на наказателното поле – 3:0 за норвежците!

Ман Сити успя да върне едно попадение почти веднага. В 60-ата минута Нико О'Райли задържа топката пред пеналтерията, намери Раян Шерки, който с премерен удар по земя намали резултата.

Драмата не спря дотук – само две минути по-късно капитанът на "гражданите" Родри си изкара два жълти картона в рамките на 120 секунди и остави своя отбор с човек по-малко.

Въпреки триумфа, скандинавците все още се намират извън зоната на класиране за следващата фаза – с шест точки заемат 26-о място, докато "гражданите" от Манчестър са четвърти с 13 пункта.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОТО Котуньо

    0 0 Отговор
    Изглежда като концерт на ТОТО

    22:25 20.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ