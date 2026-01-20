Будьо/Глимт удари звучен шамар на Манчестър Сити

Будьо/Глимт поднесе сензацията на кръга, след като надви английския колос Манчестър Сити с 3:1 в домакински сблъсък от груповата фаза на Шампионската лига. Това е историческа първа победа за норвежкия тим в тазгодишното издание на най-елитния европейски клубен турнир.

Срещата започна с високо темпо, а в 21-ата минута домакините изригнаха. След бърза контраатака, породена от грешка на Сити в центъра, Бломберг демонстрира хладнокръвие и техника в наказателното поле и центрира към далечната греда. Там Каспер Хьог бе безпогрешен и разпечата вратата на Джанлуиджи Донарума.

Само две минути по-късно защитата на Манчестър Сити отново се пропука. Груба грешка на Макс Алейн позволи на Йенс Хауге да овладее топката, да комбинира с Бломберг, а последният подаде на Хьог, който реализира втория си гол в мача.

В началото на второто полувреме Будьо/Глимт продължи да натиска. В 52-ата минута топката за трети път се озова в мрежата на Донарума, но попадението бе отменено заради засада.

Домакините обаче не се отказаха и в 58-ата минута Йенс Хауге се впусна в индивидуален рейд, завършвайки го с великолепен удар от границата на наказателното поле – 3:0 за норвежците!

Ман Сити успя да върне едно попадение почти веднага. В 60-ата минута Нико О'Райли задържа топката пред пеналтерията, намери Раян Шерки, който с премерен удар по земя намали резултата.

Драмата не спря дотук – само две минути по-късно капитанът на "гражданите" Родри си изкара два жълти картона в рамките на 120 секунди и остави своя отбор с човек по-малко.

Въпреки триумфа, скандинавците все още се намират извън зоната на класиране за следващата фаза – с шест точки заемат 26-о място, докато "гражданите" от Манчестър са четвърти с 13 пункта.