Египет се пребори с Бенин и си осигури място на четвъртфиналите на Купата на африканските нации

5 Януари, 2026 21:10 471 0

Мачът мина през продължения

Египет се пребори с Бенин и си осигури място на четвъртфиналите на Купата на африканските нации - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Египет трябваше да премине през сериозно изпитание, за да елиминира коравия тим на Бенин с 3:1 след продължения и да се класира за четвъртфиналите на Купата на африканските нации.

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, като и двата отбора демонстрираха здрава защита и малко голови положения.

Всичко се промени в 69-ата минута, когато Маруан Атия се възползва от прецизен пас на Мохамед Хани и откри резултата за "фараоните".

Радостта на египтяните обаче не трая дълго – в 83-ата минута Жодел Досу изравни за Бенин, изпращайки мача в продължения.

В допълнителното време - Ясер Ибрахим върна предимството на Египет в 97-ата минута след нова асистенция на Атия, а в самия край на срещата, в 124-ата минута, звездата Мохамед Салах сложи точка на спора с трети гол, подпомогнат от Зизо.

С този успех Египет си осигури място сред най-добрите осем на континента и ще срещне победителя от двубоя между Буркина Фасо и Кот д’Ивоар.


