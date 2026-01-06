Новини
Рио Фърдинанд, предложи четири варианта за нов мениджър на Ман Юнайтед

6 Януари, 2026 07:59 787 0

След 14 месеца на поста, Рубен Аморим беше уволнен от Манчестър Юнайтед

Рио Фърдинанд, предложи четири варианта за нов мениджър на Ман Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рио Фърдинанд, шесткратен шампион на Англия с Манчестър Юнайтед, предложи 4 имена на треньори за отбора от "Олд Трафорд", след като Рубен Аморим беше уволнен.

След 14 месеца на поста, Рубен Аморим беше уволнен от Манчестър Юнайтед. По време на неговия мандат "червените дяволи" записаха 25 победи, 15 равенства и 23 загуби. На мястото на португалеца за временен треньор беше назначен шотландецът Дарън Флетчър, бивш полузащитник на "Олд Трафорд" между 2000 и 2015 г.

Докато Манчестър Юнайтед назначи постоянен заместник, клубна легенда, бившият защитник Рио Фърдинанд, излезе с 4 предложения.

"Бих избрал... Де Дзерби / Тухел / Чави или Дарън Флетчър, ако се справи добре", написа Рио в X.

Роберто Де Дзерби работи в Марсилия от лятото на 2024 г. Италианецът мина и през Премиър лийг, където бе начело на Брайтън, между септември 2022 г. и юли 2024 г.

Томас Тухел е настоящият селекционер на Англия и има в CV-то си няколко огромни клуба, като Борусия (Дортмунд), ПСЖ, Челси и Байерн (Мюнхен). Той спечели Шампионската лига с Челси през 2021 г.

Чави Ернандес, легендата на Барселона, е свободен агент, след като приключи договора си в Каталуния. Има само 5 години опит като треньор, две в Ал Сад (Катар), три в Барселона, с която спечели титла в Испания.

Дарън Флетчър, който е назначен временно, досега е работил само в Манчестър Юнайтед, включително в първия отбор, като "втори" на Оле Гунар Солскяер, съответно треньор по техника в щабовете на Рубен Аморим и Ерик тен Хаг.

Рубен Аморим остави Манчестър Юнайтед на 6-о място, с 31 точки, натрупани в първите 20 кръга на този сезон.

В определени моменти от този сезон "дяволите" показаха признаци на подобрение, но големият им проблем беше непостоянството в играта и резултатите. Всъщност, през целия 14-месечен мандат на Аморим, Юнайтед никога не е печелил повече от 3 мача поред.


