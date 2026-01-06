Новини
Челси вади 160 млн. евро за Винисиус

6 Януари, 2026 07:29

Челси следи отблизо ситуацията с бразилеца и е готов да го привлече в редиците си

Челси вади 160 млн. евро за Винисиус - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Винисиус Жуниор все още не е подновил договора си с Реал Мадрид, който изтича през 2027 г., а слуховете за евентуалното му напускане на „Сантиаго Бернабеу“ през юни не спират да се множат. Последната новина идва от Англия, където "The Guardian" съобщава, че Челси следи отблизо ситуацията с бразилеца и е готов да го привлече в редиците си.

Английското издание твърди, че лондончани обмислят да отправят оферта за нападателя през лятото, която се очаква да бъде около 160 милиона евро.

Реал Мадрид продължава да работи по подновяването на договора на Винисиус и изглежда, че самият играч е склонен да преподпише, но преговорите остават в застой, тъй като има сериозно разминаване между исканията на играча и предложението на клуба. От ръководството на испанския гранд са категорични, че ако ситуацията не се промени до следващото лято, ще поставят бразилеца в трансферния списък. Шефовете на „лос бланкос“ в никакъв случай не биха допуснали Внисиус да довърши контракта си до лятото на 2027 г. и да напусне Реал като свободен агент.

Евентуалната раздяла между Винисиус и Реал изглежда все по-вероятна и заради негативното отношение на феновете към бразилеца. Той за пореден път бе освиркан на "Бернабеу" в мача с Бетис (5:1). Това също може да насочи играча към изхода.


