Звезда на Левски със сериозна оферта от турски тим

6 Януари, 2026 09:29 828 2

  • кристиан димитров-
  • левски-
  • футбол-
  • истанбул

Предложението може да промени изцяло плановете му за бъдещето

Звезда на Левски със сериозна оферта от турски тим - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски може да загуби един от основните си играчи в лицето на бранителя Кристиан Димитров. Националът е получил сериозна оферта от турски тим, която може да промени изцяло плановете му за бъдещето.

Както е известно, той обеща да подпише със „сините“ нов договор, след като останаха само дребни детайли за уточняване. Това обаче може и да не се случи. Според запознати Димитров е изкушаван от тим от Истанбул, пише „Мач Телеграф“.

В момента има три такива, които търсят нови попълнения на всяка цена – Еюпспор, Фитих Карагюмрюк и Касъмпаша. Причината е една – застрашени са от изпадане. И сега ще трябва да коригират лошото си представяне през есента със силни пролетни мачове. Затова сега няма да жалят средства.

И на Кристиан Димитров му е предложена заплата, каквато трудно ще получи на „Герена“, нищо че е успял да си издейства увеличение на сегашното възнаграждение, за да продължи със „сините“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курдо Коленков

    0 1 Отговор
    Искал да преподпише, ама нямал желание

    10:23 06.01.2026

  • 2 Утре

    1 1 Отговор
    Геренспор няма шанс! Тия са се разбрали лично с Пеевски.

    10:23 06.01.2026

