Милан не може да си позволи Влахович, алтернатива е Левандовски

6 Януари, 2026 10:29 404 0

Почти сигурно е, че Душан Влахович ще напусне Ювентус това лято

С наближаването на края на сезона, Милан усилено работи по укрепването на отбора, като приоритет е привличането на топ нападател. Въпреки че Душан Влахович е начело на списъка с желания, цената му представлява пречка, затова „росонерите“ се обръщат към алтернативни решения.

Почти сигурно е, че Душан Влахович ще напусне Ювентус това лято. Договорът на сръбския нападател изтича, а на масата вече има няколко примамливи оферти. Според информациите, най-конкретната идва от Барселона, която го вижда като идеален заместник на Роберт Левандовски и е готова да му предложи заплата от 12 милиона евро годишно, колкото в момента получава в Торино.

Въпреки че Милан прояви интерес към Влахович, клубът от "Сан Сиро" не е в състояние да се конкурира с такива финансови условия. Поради това ръководството на клуба активира „план Б“.

Алтернативното решение е именно Роберт Левандовски, който в края на сезона може да напусне Барселона. Въпреки че треньорът Макс Алегри настоява за привличането на Влахович, пристигането на полския ветеран в Милан изглежда като по-реалистична опция.

Смята се, че Левандовски, дори на 37 години, би могъл да донесе необходимия опит и голмайсторски принос на отбора, който търси класическа „деветка“. По време на впечатляващата си кариера, играейки за Прушков, Лех, Борусия Дортмунд, Байерн и Барселона, Левандовски е отбелязал 652 гола и е спечелил две Златни топки.


