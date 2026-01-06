Новини
Барса постигна нещо невиждано от десетилетие

6 Януари, 2026 08:59

Ключова фигура в този успех е вратарят Жоан Гарсия, който се доказа като едно от най-важните попълнения на клуба

Барселона постигна впечатляващ дефанзивен резултат, успявайки да запази мрежата си непокътната през целия месец, което е постижение, което не е осъществявано от сезон 2014/15 насам.

Ключова фигура в този успех е вратарят Жоан Гарсия, който се доказа като едно от най-важните попълнения на клуба. Благодарение на неговите спасявания, отборът записа четири поредни мача без допуснат гол, с което завърши календарния месец без капитулация.

Последният път, когато Барселона имаше такава серия, беше през септември и октомври 2014 година, под ръководството на треньора Луис Енрике, докато на вратата стоеше Клаудио Браво. Невероятно звучи фактът, че на клуба му бяха нужни години, чак до периода декември 2025 – януари 2026, за да повтори такъв успех.

Жоан Гарсия, който пристигна от Еспаньол за 25 милиона евро, се смята за най-заслужил за този резултат. Символично, месецът без допуснат гол беше завършен именно в мача срещу бившия му клуб.

Следващото предизвикателство за Барселона ще бъде двубоят срещу Атлетик Билбао в полуфиналите на Суперкупата на Испания, който ще се играе на 7 януари от 20:00 часа в Саудитска Арабия.


