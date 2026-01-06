Новини
След Кастеянос, Лацио продава и Матео Гендузи

6 Януари, 2026 07:00 575 1

  • лацио-
  • валентин кастеянос-
  • уест хем-
  • маурицио сари-
  • матео гендузи-
  • футбол

Турският гранд е близо до сделка за френския халф, сумата може да достигне 30 милиона евро

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Изходящите трансфери в Лацио продължават. След официалната продажба на Валентин „Тати“ Кастеянос в Уест Хем, римският клуб е на път да се раздели с още един ключов футболист от състава на Маурицио Сари – Матео Гендузи.

Фенербахче не се отказва от интереса си към френския полузащитник и в последните часове е ускорил преговорите. Въпреки че спортният директор на „бианкочелестите“ Анджело Фабиани по-рано заяви, че Гендузи не е обявен за продан, клубът е готов да разгледа всички варианти в интерес на Лацио.

Според информация на Матео Морето и Фабрицио Романо вече има принципно споразумение между Фенербахче и обкръжението на играча, а паралелно с това двете клубни ръководства също се доближават до договорка. Обсъжданата сума е между 25 и 30 милиона евро, включително бонусите.

Турският клуб засилва натиска си, особено след появилите се слухове за възможен интерес от страна на Атлетико Мадрид, и се стреми да финализира сделката възможно най-скоро.

Според “Calciomercato” преговорите са в напреднала фаза, а трансферът може да бъде затворен за около 30 милиона евро. Показателен знак е и фактът, че Гендузи вече се е сбогувал със своите съотборници, което ясно подсказва, че раздялата с Лацио е въпрос на време.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Лацио

    0 0 Отговор
    Съсипаха го този отбор, не му дават да взема футболисти, съдиите свирят срещу него, съперниците го провокират, продадоха си на-добрите футболисти-Имобиле, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич, Ачерби, де Фрай, на всичко отгоре нямат и шанс при срещите.

    07:24 06.01.2026

