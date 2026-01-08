Новини
Гьозтепе получи зелена светлина за неограничени трансферни разходи

8 Януари, 2026 17:23 527 0

Уникален прецедент в турския футбол

Гьозтепе получи зелена светлина за неограничени трансферни разходи - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Във време, когато повечето турски футболни клубове са принудени да броят всяка стотинка заради стриктните финансови рестрикции, Гьозтепе се превърна в истински феномен на местната сцена. Турската футболна федерация (ТФФ) официално обяви, че клубът от Измир е изпълнил всички изисквания за финансова стабилност и прозрачност, което му осигури изключителното право да оперира без лимит на трансферните разходи.

Това решение, потвърдено с официално писмо, идва след щателна проверка, която доказа, че Гьозтепе няма никакви задължения към банки или други финансови институции. Така, за втори пореден път, клубът получава пълна свобода да инвестира в нови попълнения и да реализира амбициозните си планове без ограничения – нещо, за което останалите отбори в турската Суперлига могат само да мечтаят.

Докато повечето съперници са обвързани с тавани на заплатите и стриктен контрол върху бюджета, Гьозтепе се радва на уникално предимство. Това е резултат от дългогодишната дисциплинирана политика на управление, водена от почетния президент Мехмет Сепил, както и от стратегическите инвестиции на Sports Republic. Клубът вече се утвърди като символ на финансова стабилност и надеждност в турския футбол.

„Пълната свобода на трансферния пазар е плод на последователната работа и визията на ръководството. Гьозтепе се превърна в пример за подражание, докато останалите клубове са принудени да се съобразяват с всяко ограничение, наложено от ТФФ“, коментират местните медии.

В унисон с новината за финансовата независимост, Гьозтепе не губи време и вече представи ново попълнение – седмия бразилец в състава. 20-годишният нападател Гийерме Луис пристигна от Сеара срещу 1,4 милиона евро и подписа договор за четири години и половина. Очаква се младият таран да внесе свежест и острота в атаката на тима, където през есента се усещаше сериозен недостиг на резултатност.


