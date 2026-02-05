Новини
Спортният директор на Гьозтепе за Кръстев: Взехме висококачествен футболист

Спортният директор на Гьозтепе за Кръстев: Взехме висококачествен футболист

5 Февруари, 2026 17:29 861 1

Вярваме, че Филип ще допринесе със значителен принос в нашия състав със своя набор от умения и дългосрочен потенциал

Мария Атанасова

Спортният директор на Гьозтепе Иван Манце коментира трансфера на българския национал Филип Кръстев. Халфът ще играе в отбора на Станимир Стоилов под наем до края на сезона с опция за закупуване.

"Вярваме, че Филип ще допринесе със значителен принос в нашия състав със своя набор от умения и дългосрочен потенциал. В съответствие с трансферната политика на клуба ние даваме приоритет на млади играчи, отворени за развитие и растеж, и Филип идеално отговаря на този профил. Освен това сме доволни, че запълнихме празнината, дошла от продажбата на един от нашите играчи, за кратко време с висококачествен играч", каза Манце пред официалните канали на клуба.

Филип Кръстев може да дебютира още в неделя в гостуването на Гьозтепе на Коняспор.


  • 1 Красимир Петров

    Хаха и от кой селски отбор идва

    20:31 05.02.2026

