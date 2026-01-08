Лудогорец привлече нов бразилски защитник

Лудогорец направи силен ход на трансферния пазар, като официално подписа с бразилския ляв бек Винисиус Ногейра.

Днес сделката между Лудогорец и норвежкия Халмстад, който държеше правата на Ногейра, бе финализирана след успешни преговори.

25-годишният защитник премина безпроблемно през всички медицински тестове и физически изпитания, след което сложи подписа си под договор с "орлите". Очаква се още тази вечер новото попълнение да се включи към лагера на тима в турския курорт Белек, където Лудогорец се готви за предстоящите битки.

Винисиус Ногейра пристига в Разград с впечатляваща визитка. През последния сезон той бе част от норвежкия елитен тим Вьолеренга, където изигра 27 срещи и отбеляза 2 гола – постижение, което рядко се среща при защитниците.

Преди това бразилецът е носил екипите на шведските Халмстад и Варберг, като навсякъде се е отличавал с борбеност и стабилност в отбрана. Футболните основи на Ногейра са положени в родината му, където е преминал през академиите на бразилските грандове Палмейрас, Атлетико Минейро и Понте Прета. Именно там той изгражда своята техника и тактическа грамотност, които сега ще бъдат в полза на Лудогорец.