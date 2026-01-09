Ман Юнайтед вади 90 милиона евро за крилото на РБ Лайпциг

Манчестър Юнайтед е изпратил официална оферта от 90 милиона евро за крилото на Лайпциг Ян Диоманде, в опит да подсили отбора през януарския трансферен прозорец. Този ход идва, след като градският съперник Манчестър Сити беше по-бърз в привличането на Антоан Семеньо от Борнемут.

Клубът от „Олд Трафорд“ преминава през турбулентен сезон. Въпреки че през лятото похарчиха над 230 милиона евро за подсилвания в подкрепа на тогавашния треньор Рубен Аморим, португалецът беше уволнен миналия понеделник. Отборът продължи с променливи резултати и в 20 шампионатни мача постигна само осем победи.

Известният журналист Фабрицио Романо миналата седмица потвърди, че Диоманде е в списъка с желания на Манчестър Юнайтед, но подчерта, че Лайпциг не иска да го пусне в средата на сезона. Той добави, че Юнайтед не е единственият заинтересован клуб, а че го иска и ПСЖ, като се споменава и интерес от страна на Ливърпул.

Крилото, който е национал на Кот д'Ивоар, този сезон е отбелязал седем гола и е направил четири асистенции в 16 мача за своя отбор. Той е под договор до лятото на 2030 година, а „Transfermarkt“ го оценява на 45 милиона евро./Index/