Ман Юнайтед вади 90 милиона евро за крилото на РБ Лайпциг

9 Януари, 2026 06:45 506 3

  • манчестър юнайтед-
  • трансфер-
  • селекция-
  • лайпциг.-
  • ян диоманде-
  • рб лайпциг

Този ход идва, след като градският съперник Манчестър Сити беше по-бърз в привличането на Антоан Семеньо от Борнемут

Ман Юнайтед вади 90 милиона евро за крилото на РБ Лайпциг - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед е изпратил официална оферта от 90 милиона евро за крилото на Лайпциг Ян Диоманде, в опит да подсили отбора през януарския трансферен прозорец. Този ход идва, след като градският съперник Манчестър Сити беше по-бърз в привличането на Антоан Семеньо от Борнемут.

Клубът от „Олд Трафорд“ преминава през турбулентен сезон. Въпреки че през лятото похарчиха над 230 милиона евро за подсилвания в подкрепа на тогавашния треньор Рубен Аморим, португалецът беше уволнен миналия понеделник. Отборът продължи с променливи резултати и в 20 шампионатни мача постигна само осем победи.

Известният журналист Фабрицио Романо миналата седмица потвърди, че Диоманде е в списъка с желания на Манчестър Юнайтед, но подчерта, че Лайпциг не иска да го пусне в средата на сезона. Той добави, че Юнайтед не е единственият заинтересован клуб, а че го иска и ПСЖ, като се споменава и интерес от страна на Ливърпул.

Крилото, който е национал на Кот д'Ивоар, този сезон е отбелязал седем гола и е направил четири асистенции в 16 мача за своя отбор. Той е под договор до лятото на 2030 година, а „Transfermarkt“ го оценява на 45 милиона евро./Index/


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йеронимус БОШ

    0 0 Отговор
    Купуват се играчи на килограм и за милиони и скоро след това се оказват напълно неудачни ! И така до следващата вълна на нови покупки !
    С надеждата някои от тези да се окаже подходящ и да пасне на отбора !

    07:28 09.01.2026

  • 2 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ

    0 0 Отговор
    Откъде ги вадят с такава лекота тези милиони ? Все едно са от Чекмеджетата на Бойко !

    07:29 09.01.2026

  • 3 Ппп

    0 0 Отговор
    Вие или се сте мега олигофрени или нз как ще дадеш за тоя 90милиома тоя даже и за без пари е много 🤣😡

    07:35 09.01.2026

