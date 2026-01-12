Галатасарай започва преговори за Бернардо Силва

Галатасарай е стартирал разговори за привличането на Бернардо Силва като свободен агент през лятото, пише журналистът Николо Скира.

Португалецът, който е на 31 години, може да напусне Манчестър Сити след изтичане на договора си.

Ключова роля в евентуалния трансфер може да изиграе Илкай Гюндоган, който вече е говорил положително със Силва за проекта на турския гранд и амбициите на клуба.

През този сезон Силва има 31 мача за “гражданите” във всички турнири, в които е реализирал 2 попадения и 3 асистенции.