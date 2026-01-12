Новини
Галатасарай започва преговори за Бернардо Силва

12 Януари, 2026 06:45 514 0

  • бернардо силва-
  • галатасарай-
  • манчестър сити-
  • трансфер

Договорът на ключовия футболист на Ман Сити изтича това лято

Галатасарай започва преговори за Бернардо Силва - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Галатасарай е стартирал разговори за привличането на Бернардо Силва като свободен агент през лятото, пише журналистът Николо Скира.

Португалецът, който е на 31 години, може да напусне Манчестър Сити след изтичане на договора си.

Ключова роля в евентуалния трансфер може да изиграе Илкай Гюндоган, който вече е говорил положително със Силва за проекта на турския гранд и амбициите на клуба.

През този сезон Силва има 31 мача за “гражданите” във всички турнири, в които е реализирал 2 попадения и 3 асистенции.


