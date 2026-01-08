Новини
Пари Сен Жермен грабна Суперкупата на Франция след драматичен финал срещу Марсилия

8 Януари, 2026 22:16 419 0

Стигна се до изпълнения на дузпи

Пари Сен Жермен грабна Суперкупата на Франция след драматичен финал срещу Марсилия - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен се окичи със Суперкупата на страната, след като надделя над Олимпик Марсилия в истински трилър, завършил с изпълнение на дузпи. В редовното време срещата завърши 2:2. Парижани демонстрираха характер и хладнокръвие, докато Марсилия ще помни този мач с горчивина, след като изпусна победата в последните секунди.

Още в 13-ата минута ПСЖ даде тон на срещата – Витиня пресече пас в центъра и с прецизен пас намери Усман Дембеле, който с изящен прехвърлящ удар не остави шанс на Херонимо Руи – 1:0 за шампионите.

Марсилия обаче не се предаде и в 74-ата минута получи дузпа за нарушение на Шевалие срещу Мейсън Грийнууд. Самият Грийнууд застана зад топката и с хладнокръвие изравни резултата.

Драмата тепърва започваше – в 87-ата минута Траоре центрира остро в наказателното поле, а нещастен автогол на Уилиан Пачо даде преднина на Олимпик Марсилия.

Но Пари Сен Жермен не се предаде – в последните мигове на редовното време Брадли Баркола изведе Гонсало Рамош, който с мощен удар от въздуха възстанови равенството – 2:2!

Съдбата на трофея се реши след изпълнение на дузпи. Играчите на ПСЖ бяха безпогрешни – Гонсало Рамош, Витиния, Нуно Мендеш и Дезире Дуе реализираха своите удари. Вратарят Люка Шевалие се превърна в герой, след като отрази изстрелите на О’Райли и Траоре. За Марсилия единствено Мурийо успя да се разпише.

С този успех възпитаниците на Луис Енрике затвърдиха доминацията си във френския футбол и добавиха пореден трофей към богатата си витрина. За Олимпик Марсилия остава разочарованието от пропуснатия шанс, но и гордостта от достойното представяне.


